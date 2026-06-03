Pasar Tradisional di Jakarta Ramai, Inflasi di Indonesia Naik

Pasar tradisional di Jakarta masih ramai pada Rabu 3 Juni 2026, walaupun tingkat inflasi di Indonesia pada Mei 2026 sebesar 0,28 persen secara bulanan. Lonjakan harga komoditas seperti cabai dan beras jadi salah satu pendorong utama. Lonjakan juga dipicu oleh siklus kenaikan permintaan menjelang hari besar keagamaan nasional seperti Idul Adha, keterbatasan pasokan di beberapa wilayah, serta faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar rupiah.

Pasar tradisional di Jakarta masih ramai pada Rabu 3 Juni 2026, walaupun tingkat inflasi di Indonesia pada Mei 2026 sebesar 0,28 persen secara bulanan. Lonjakan harga komoditas seperti cabai dan beras jadi salah satu pendorong utama.

Lonjakan juga dipicu oleh siklus kenaikan permintaan menjelang hari besar keagamaan nasional seperti Idul Adha, keterbatasan pasokan di beberapa wilayah, serta faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar rupiah. Beberapa komoditas yang dominan mendorong inflasi, antara lain cabai merah dengan andil inflasi sebesar 0,08 persen. Lalu minyak goreng dan bawang merah masing-masing 0,04 persen. Kemudian tomat dengan andil inflasi 0,03 persen, dan beras 0,02 persen.

Sementara, kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah makanan, minuman dan tembakau, dengan inflasi sebesar 0,39 persen dan memberikan andil inflasi 0,12 persen. Suasana Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2026), tampak berbeda. Perbedaan terkait masih berlangsungnya penggeledahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Sebagaimana diketahui, Rabu 3 Juni 2026 tim penyidik tindak pidana khusus (Jampidsus) Kejagung menggeledah kantor BGN.

Langkah hukum ini dilakukan hanya berselang beberapa jam setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot tiga pimpinan teras lembaga tersebut. Pengamanan di lingkungan kantor BGN tampak diperketat. Petugas keamanan berjaga di sejumlah titik, termasuk area pintu masuk dan halaman gedung. Berdasarkan pantauan di lokasi, pegawai yang datang pada pagi hari belum diperbolehkan memasuki ruang kerja masing-masing.

Mereka hanya dapat menunggu di area luar gedung dan lobi selama proses penggeledahan berlangsung. Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, berhasil melaju ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Bertanding pada babak 32 besar Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026), Alwi Farhan berhasil meredam perlawanan wakil India, Lakshya Sen. Alwi Farhan menang dua gim langsung dengan skor 21-19, 21-16.

Pertandingan berlangsung sengit, kedua pemain saling balas merebut poin. Kemenangan ini mengantar Alwi Farhan melaju ke babak 16 besar. Di babak selanjutnya, Alwi Farhan akan menghadapi seniornya, Jonatan Christie, yang sebelumnya berhasil mengandaskan perlawanan wakil Singapura. Tunggal putra Indonesia Jonatan Christie berhasil melewati ujian pertamanya di Indonesia Open 2026.

Jonatan Christie menang dua gim langsung 21-18 dan 21-15 atas pemain Singapura Jia Heng Jason Teh. Bertanding di Istora Senayan, Selasa (2/6/2026), Jonatan Christie sempat kesulitan di awal pertandingan. Meski demikian, Jonatan Christie, mampu membuka petualangan di Indonesia Open 2026 dengan cukup mulus. Sebagai informasi, Jonatan Christie datang dengan ambisi menyudahi paceklik juara di rumah sendiri, termasuk kemarau gelar selama 2026.

Rumah Sakit Jabal Amel yang terletak di Kota Tyre, Lebanon Selatan, rusak parah. Kerusakan parah terjadi akibat serangan udara Israel yang menghantam bangunan permukiman dan area parkir di sekitarnya pada Senin 1 Juni 2026. Meski tidak menghancurkan bangunan utama secara langsung, gelombang ledakan berimbas pada kerusakan struktural pada fasilitas medis Rumah Sakit Jabal Amel. Kementerian Kesehatan Lebanon mengonfirmasi, laboratorium medis, ruang perawatan intensif (ICU), dan tempat parkir mengalami kehancuran parah dengan puing-puing, langit-langit yang jebol, dan kaca berserakan.

Puluhan pasien, termasuk anak-anak dan Lanjut Usia (lansia), terpaksa dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Puluhan korban luka akibat serangan di area sekitar juga dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan darurat. Sebagai informasi, Rumah Sakit Jabal Amel atau Jabal Amel Hospital merupakan adalah salah satu pusat layanan medis utama yang terletak di kota pelabuhan Tyre, Lebanon Selatan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, terkait kasus dugaan korupsi kuota haji.

Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (2/6/2026). Sebagaimana diketahui, Yaqut Cholil Qoumas merupakan tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengalihan kuota haji tambahan periode 2023-2024. Dia ditahan di Rumah Tahanan (rutan) KPK sejak 12 Maret 202





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