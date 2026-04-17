Pasar Saham Meroket Didorong Gencatan Senjata Israel-Lebanon dan Pembukaan Selat Hormuz

Indeks saham utama Wall Street mencetak rekor baru setelah Iran mengumumkan pembukaan penuh Selat Hormuz seiring gencatan senjata antara Israel dan Lebanon. Harga minyak anjlok dan saham-saham terkait pelayaran melonjak.

Pasar saham Amerika Serikat mengakhiri pekan dengan catatan gemilang setelah Iran secara resmi menyatakan Selat Hormuz sepenuhnya terbuka bagi semua kapal komersial. Pengumuman penting ini datang sebagai respons langsung terhadap kesepakatan gencatan senjata yang berhasil dicapai antara Israel dan Lebanon, sebuah perkembangan diplomatik yang disambut hangat oleh pelaku pasar global. Indeks S&P 500 Index tercatat melonjak tajam sebesar 1,2% dan berhasil ditutup di level 7.126,06.

Prestasi ini sangat signifikan karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, indeks acuan tersebut berhasil menembus level psikologis 7.100, menandakan optimisme yang meluas di kalangan investor. Dukungan serupa juga terlihat pada Indeks Nasdaq Composite yang mencatatkan penguatan 1,52% dengan ditutup pada angka 24.468,48. Pencapaian ini menjadi kenaikan hari ke-13 berturut-turut bagi Nasdaq, menjadikannya reli terpanjang yang pernah dialami sejak tahun 1992, atau dalam kurun waktu 34 tahun terakhir. Kedua indeks saham utama ini tidak hanya mencetak rekor penutupan baru, tetapi juga melampaui puncak intraday mereka, menunjukkan kekuatan bullish yang luar biasa sepanjang sesi perdagangan. Tidak ketinggalan, Dow Jones Industrial Average juga menunjukkan performa impresif, melesat naik 868,71 poin atau 1,79% untuk mencapai 49.447,43 di akhir perdagangan. Indeks Russell 2000, yang mewakili saham-saham berkapitalisasi kecil, juga tidak mau kalah dan turut mencetak rekor baru dengan kenaikan lebih dari 2%, menggarisbawahi euforia yang melanda seluruh spektrum pasar. Pernyataan Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi, yang diunggah di platform X pada Jumat, memberikan landasan konkret bagi pergerakan positif pasar. Ia menulis, 'Sejalan dengan gencatan senjata di Lebanon, jalur bagi seluruh kapal komersial melalui Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya terbuka selama sisa masa gencatan senjata, melalui rute terkoordinasi sebagaimana telah diumumkan oleh Organisasi Pelabuhan dan Maritim Republik Islam Iran.' Perkembangan ini segera diikuti oleh konfirmasi dari Presiden AS Donald Trump yang menyatakan pada Kamis bahwa para pemimpin Israel dan Lebanon telah menyepakati gencatan senjata selama 10 hari yang mulai berlaku efektif pada pukul 17.00 waktu Amerika Serikat bagian Timur pada hari itu. Dampak langsung dari pengumuman Iran tersebut terlihat jelas pada pasar energi. Kekhawatiran akan potensi gangguan pasokan yang selama ini membebani harga minyak kini mereda. Akibatnya, harga minyak mentah mengalami penurunan tajam. Kontrak berjangka minyak West Texas Intermediate (WTI) anjlok hampir 12% dan ditutup pada US$83,85 per barel, sementara minyak Brent Crude juga mengalami penurunan sebesar 9% menjadi US$90,38 per barel. Harapan akan terwujudnya perdamaian yang berkelanjutan menjadi katalisator utama yang mendorong saham-saham untuk mencetak rekor sepanjang pekan ini. Tiga indeks utama Wall Street, Dow Jones, S&P 500, dan Nasdaq, semuanya mencatat kenaikan solid. Dow Jones naik 3,2% dalam sepekan, S&P 500 menguat 4,5%, dan Nasdaq melonjak impresif sebesar 6,8%. Presiden Trump sendiri secara eksplisit menyampaikan terima kasih kepada Iran atas langkah pembukaan selat tersebut melalui unggahan di Truth Social. Ia juga menambahkan bahwa Iran telah berkomitmen untuk tidak akan pernah menutup kembali jalur pelayaran vital tersebut di masa mendatang. Dalam sebuah unggahan terpisah, Trump juga menegaskan bahwa blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran akan 'TETAP BERLAKU SEPENUHNYA' hingga tercapai kesepakatan damai yang komprehensif dengan Teheran. Namun, perlu dicatat bahwa potensi pembukaan Selat Hormuz ini mungkin memiliki batasan. Kantor berita Iran, Tasnim, melaporkan bahwa kapal dan kargo yang terafiliasi dengan negara-negara yang dianggap sebagai musuh tidak akan diizinkan untuk melintas. Tasnim juga mengindikasikan bahwa selat tersebut dapat ditutup kembali jika blokade yang diberlakukan oleh Amerika Serikat tetap berlanjut. Sentimen positif ini segera merambat ke sektor-sektor industri yang sebelumnya rentan terhadap risiko penutupan Selat Hormuz, seperti perusahaan kapal pesiar dan maskapai penerbangan. Saham perusahaan kedirgantaraan raksasa, Boeing, tercatat naik 2%, sementara saham operator kapal pesiar Royal Caribbean melonjak sebesar 7%. Sektor teknologi dan e-commerce juga ikut merasakan dampak positif, dengan saham Amazon dan Airbnb yang juga menguat. Para analis pasar kini melihat bahwa investor mulai mampu melihat melewati gejolak konflik yang ada. Anthony Saglimbene, kepala strategi pasar di Ameriprise Financial, memberikan pandangannya, 'Saya pikir pasar telah menarik kembali skenario terburuk, dan melihat jalur bagi AS dan Iran untuk mengakhiri konflik serta menjaga Selat Hormuz tetap terbuka. Selama itu masih menjadi skenario paling mungkin, pasar akan mendiskontokannya.' Saglimbene menyampaikan pandangannya ini dalam sebuah acara di Las Vegas dan menggambarkan bahwa konflik tersebut berjalan dengan sangat baik. Sebelumnya pada pekan ini, ia juga telah menyatakan bahwa potensi perang semakin dekat dengan akhir dan Iran menunjukkan keinginan yang kuat untuk mencapai sebuah kesepakatan. Saglimbene menambahkan bahwa bagian termudah dari reli pasar saham ini kemungkinan besar sudah terlewati. Ke depan, terutama bagi sektor teknologi dan kelompok saham 'Magnificent Seven', tantangan yang dihadapi adalah 'Kita perlu melihat laba perusahaan tidak hanya memenuhi ekspektasi analis, tetapi juga prospek ke depan yang kuat.' Perkembangan ini menggarisbawahi sensitivitas pasar global terhadap isu-isu geopolitik, terutama yang berkaitan dengan jalur perdagangan energi utama seperti Selat Hormuz. Pembukaan kembali selat tersebut, yang diperkuat oleh kesepakatan gencatan senjata di Timur Tengah, telah memberikan dorongan signifikan bagi kepercayaan investor dan mendorong indeks saham mencapai level historis baru. Namun, peringatan mengenai potensi pembatasan dan kelanjutan blokade AS menunjukkan bahwa ketidakpastian masih ada, dan investor akan terus memantau perkembangan geopolitik untuk mengukur arah pasar di masa mendatang. Ke depan, kinerja fundamental perusahaan, terutama di sektor teknologi, akan menjadi penentu utama kelanjutan reli ini





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pasar Saham Selat Hormuz Gencatan Senjata Harga Minyak Investasi

United States Latest News, United States Headlines

