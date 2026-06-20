Pasar Rakyat Penas KTNA XVII di Gorontalo Jadi Motor Penggerak Ekonomi UMKM

Pasar Rakyat sebagai bagian integral PENAS KTNA XVII di Gorontalo berhasil menarik ribuan peserta. Pemerintah daerah menyediakan lokasi khusus untuk UMKM, diharapkan meningkatkan penjualan dan inovasi produk lokal. Bupati Sofyan Puhi menekankan pentingnya ruang pemasaran yang layak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasar Rakyat Penas KTNA XVII di Gorontalo telah menjadi ajang promosi utama bagi produk UMKM lokal, menarik ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Acara yang berlangsung pada Sabtu, 20 Juni, ini tidak hanya menjadi magnet pengunjung tetapi juga membuka peluang pasar baru dan mendorong peningkatan ekonomi di wilayah Gorontalo .

Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, menegaskan bahwa Pasar Rakyat ini bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian integral dari PENAS KTNA XVII. Pemerintah daerah, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, bekerja sama dengan komunitas kreator UMKM menyediakan lokasi khusus di area Kantor Bupati Gorontalo untukPelaku usaha. Lokasi tersebut didedikasikan untuk memastikan UMKM memiliki ruang pemasaran yang layak selama perhelatan besar. Menurut Bupati, keberadaan pasar ini penting untuk melengkapi pelaksanaan PENAS KTNA dan menjadi wadah bagi masyarakat mengenal produk unggulan lokal.

Dukungan ini diharapkan memotivasi pelaku usaha untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas produk. Bupati juga meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo mengumumkan nilai transaksi harian sebagai semangat tambahan. Sekitar 15 ribu peserta PENAS KTNA menjadi target pasar potensial, menciptakan kesempatan emas bagi UMKM untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan penjualan. Interaksi langsung dengan peserta dari seluruh nusantara membuka jaringan bisnis baru.

Selain stan UMKM, Pasar Rakyat juga dihiasiibukan kegiatan hiburan untuk menarik lebih banyak pengunjung. Produk yang dipasarkan sangat beragam, mulai dari makanan, kerajinan tangan, hingga produk kreatif lainnya dengan daya saing tinggi. Kualitas produk lokal ini membuktikan potensi besar UMKM Gorontalo. Bupati Sofyan Puhi berharap Pasar Rakyat memberikan dampak ekonomi positif secara luas dan menjadi ajang strategis memperkenalkan produk unggulan Kabupaten Gorontalo.

Keseluruhan inisiatif ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal





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