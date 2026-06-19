Pasar Rakyat Dijadikan Wajah Ekonomi Global Jakarta di Pekan Kreatif Nusantara 2026

Direktur LPDB Fahira mengumumkan enam strategi revitalisasi pasar rakyat, menekankan peran koperasi, digitalisasi, dan inklusivitas untuk menjadikan pasar tradisional sebagai simbol ekonomi kreatif Jakarta yang global.

Jakarta akan membuka Pekan Kreatif Nusantara 2026 dengan tujuan menegaskan peran pasar rakyat sebagai ujung tombak ekonomi kreatif berbasis koperasi. Direktur Utama Lembaga Pengembangan Dana Bergulir (LPDB) Fahira menegaskan bahwa ibu kota tidak boleh hanya dikenal oleh gedung-gedung perkantoran, pusat bisnis modern, mal megah, atau kawasan komersial besar, melainkan juga oleh pasar rakyat yang hidup, tertata, inklusif, dan terintegrasi secara digital.

Menurutnya, pasar tradisional bukan sekadar tempat jual‑beli, melainkan ruang sosial, budaya, dan interaksi warga yang menjadi simpul ekonomi rakyat, menghidupi pedagang kecil, pelaku UMKM, pekerja informal, pemasok lokal, hingga ribuan keluarga Jakarta. Fahira menambahkan, menjelang Hari Ulang Tahun ke‑499 Jakarta, pasar rakyat harus menjadi wajah ekonomi kota global, di mana pertumbuhan UMKM, kelas pasar tradisional yang hidup, dan ruang ekonomi adil menjadi tolok ukur keberhasilan transformasi kota.

Dalam keterangan tertulisnya pada Jumat 19 Juni 2026, Fahira menjelaskan enam strategi revitalisasi pasar yang harus dijalankan secara terpadu, bukan sekadar pembangunan fisik. Pertama, pasar harus berorientasi pada kenyamanan, kebersihan, dan inklusivitas, mencakup standar minimum pencahayaan, sirkulasi udara, sanitasi, pengelolaan sampah, keamanan pangan, jalur ramah disabilitas, ruang laktasi, toilet layak, serta area yang aman bagi lansia dan anak.

Kedua, digitalisasi layanan pasar menjadi kunci; penerapan sistem pembayaran elektronik, informasi harga real‑time, dan pelatihan literasi digital bagi pedagang akan menghubungkan pasar dengan konsumen modern. Ketiga, peningkatan daya saing produk lokal melalui program pelatihan keterampilan, branding, dan akses ke pasar nasional maupun internasional. Keempat, menarik generasi muda dengan menciptakan zona kreatif, area coworking, serta event budaya dan kuliner yang memadukan tradisi dengan inovasi. Kelima, memperkuat peran koperasi dalam mengelola pasar, memberikan akses pembiayaan, serta memfasilitasi kolaborasi antar‐pelaku ekonomi.

Keenam, menjadikan pasar sebagai destinasi wisata ekonomi dan budaya, dengan pengembangan fasilitas pendukung seperti transportasi publik yang mudah diakses, area parkir yang terorganisir, dan promosi melalui media sosial serta paket wisata kota. Fahira menegaskan bahwa modernisasi pasar tidak boleh mengorbankan jati dirinya. Tradisionalitas, keramahan pedagang, keunikan produk lokal, kuliner khas, dan interaksi sosial harus tetap dipertahankan, sambil memastikan kebersihan, keamanan, kenyamanan, dan keterbukaan bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas.

Revitalisasi pasar rakyat, bila dijalankan dengan pendekatan holistik, akan menjadikan Jakarta tidak hanya sebagai pusat bisnis kelas dunia, tetapi juga sebagai kota yang memelihara ekonomi rakyat, memperkuat UMKM, dan menyediakan ruang ekonomi yang adil bagi semua warganya. Dengan strategi ini, Jakarta beraspirasi menjadi contoh kota global yang menyeimbangkan pertumbuhan modern dengan kearifan lokal, menjadikan pasar rakyat sebagai simbol dinamika ekonomi kreatif berbasis koperasi pada tahun 2027





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Pasar Rakyat Ekonomi Kreatif Koperasi UMKM Digitalisasi

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