Pasar Murah di Ngawi: Gubernur Khofifah Pastikan Stok Bahan Pokok Aman dan Terjangkau

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan stok bahan pokok aman dan terjangkau bagi masyarakat Ngawi melalui pasar murah sekaligus mengendalikan inflasi daerah.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan stok bahan pokok aman dan terjangkau bagi masyarakat Ngawi melalui gelaran pasar murah yang digelar di daerah tersebut.

Pasar murah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi dalam mengendalikan inflasi daerah dan menjaga daya beli masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, berbagai komoditas strategis yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat tersedia dengan harga di bawah pasaran. Komoditas seperti beras, minyak goreng, gula, telur, daging ayam, hingga cabai yang harganya sedang fluktuatif turut dihadirkan. Inisiatif ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan masyarakat dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang wajar.

Kehadiran pasar murah ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menjaga kesejahteraan warganya. Pasar murah ini tidak hanya menyediakan bahan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga menjadi ajang promosi bagi produk industri kecil dan menengah lokal. Dengan demikian, perputaran ekonomi di tingkat lokal dapat terus berjalan dan masyarakat pelaku usaha mendapatkan manfaat langsung. Pelaksanaan pasar murah yang digagas Pemprov Jatim selalu didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat dan perkembangan harga komoditas di lapangan.

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa komoditas yang dijual tidak hanya bahan pokok utama, tetapi juga item yang mengalami fluktuasi harga dan berpotensi memicu inflasi, seperti cabai. Ketika ada kenaikan harga, Pemprov Jatim berupaya menghadirkan komoditas tersebut agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Berbagai komoditas strategis ditawarkan dengan harga yang lebih rendah dari pasaran. Misalnya, beras premium dijual Rp14.000 per kilogram dan beras medium SPHP Rp11.000 per kilogram.

Minyak goreng tersedia seharga Rp13.000 per liter, gula pasir Rp14.000 per kilogram, dan tepung terigu Rp10.000 per kilogram. Selain itu, telur ayam ras Rp22.000 per kemasan, daging ayam ras Rp30.000 per kemasan, bawang putih Rp6.000 per 250 gram, bawang merah Rp7.000 per 250 gram, serta cabai Rp5.000 per 200 gram juga tersedia. Selain menyediakan bahan pokok, pasar murah ini juga menjadi wadah bagi produk industri kecil dan menengah atau IKM lokal.

Partisipasi IKM bertujuan untuk mendorong perputaran ekonomi masyarakat sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku usaha daerah. Ini menunjukkan pendekatan holistik Pemprov Jatim dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Harga-harga tersebut jauh lebih murah dibandingkan harga di pasaran umum sehingga masyarakat dapat berbelanja dengan lebih hemat. Gubernur Khofifah menekankan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat koordinasi dengan Bulog, pemerintah kabupaten/kota, distributor, pelaku usaha, kelompok tani, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya. Kerja sama yang kuat menjadi kunci untuk menjaga pasokan tetap aman, distribusi berjalan lancar, dan harga kebutuhan pokok tetap stabil. Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci. Dengan kerja sama yang kuat, kita dapat menjaga pasokan tetap aman, distribusi berjalan lancar, dan harga kebutuhan pokok tetap stabil, tegas Gubernur Khofifah.

Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan terpadu dalam menghadapi tantangan ekonomi. Upaya ini memastikan bahwa setiap elemen dalam rantai pasok bekerja harmonis secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kehadiran pasar murah di berbagai daerah di Jawa Timur diharapkan dapat memberikan manfaat langsung. Program ini juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian inflasi yang efektif, menjaga agar beban ekonomi masyarakat tidak bertambah berat.

Selain itu, pasar murah juga menjadi sarana untuk memantau harga secara langsung dan mengevaluasi kebijakan pengendalian inflasi yang telah dilakukan. Program pasar murah diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan pasokan yang cukup dan harga yang stabil, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan lebih tenang. Ini mencerminkan kehadiran pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga pangan bagi warganya.

Gubernur Khofifah berharap program pasar murah yang rutin dilaksanakan di berbagai daerah dapat terus berlanjut. Tujuannya adalah membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah secara berkelanjutan. Keberlanjutan program ini menjadi prioritas untuk memastikan dampak positif jangka panjang. Insya Allah, melalui berbagai ikhtiar yang kita lakukan bersama, stabilitas harga pangan di Jawa Timur dapat terus terjaga dan masyarakat semakin sejahtera, kata Gubernur Khofifah.

Komitmen ini menunjukkan dedikasi Pemprov Jatim untuk menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya pasar murah ini, diharapkan masyarakat Ngawi dan sekitarnya dapat merasakan manfaat langsung dari kehadiran pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga bahan pokok. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus berupaya untuk menggelar kegiatan serupa di berbagai daerah guna memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi seluruh warga.

Pasar murah seperti ini juga memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal karena melibatkan para petani dan produsen lokal dalam rantai pasok. Dengan demikian, seluruh elemen masyarakat dapat merasakan manfaat dari program pengendalian inflasi yang dijalankan oleh pemerintah daerah





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Pasar Murah Inflasi Bahan Pokok Jawa Timur Khofifah

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