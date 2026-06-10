Pasar Modal Global Anjlok_Due AI Overvaluation dan Geopolitical Tension

Pasar modal global mengalami penurunan tajam pada awal pekan didorong oleh aksi jual saham teknologi dan kecemasan akan valuasi perusahaan AI yang terlalu tinggi. Kospi Catat Trading Halt Setelah Anjlok Hampir 9%, Nikkei Jatuh 3,8%. Kenaikan harga minyak setelah konflik Iran-Israel memperparah ketakutan inflasi. Investor mencari bukti pendapatan nyata dari AI di tengah proyeksi investasi yang terus melampaui target.

Awal pekan ini pasar modal global dikejutkan dengan penurunan yang sangat besar. Aksi jual saham perusahaan teknologi menyebabkan kontraksi tajam di sejumlah bursa Asia. Beberapa faktor berkontribusi terhadap anjloknya pasar, namun kecemasan seputar valuasi yang berlebihan pada perusahaan人工智能（AI）kini menjadi isu utama.

Pasar saham Korea Selatan (Kospi) terpaksa mencatat trading halt selama 20 menit pada Senin, 8 Juli 2026, setelah indeks Kospi merosot hampir 9 persen dalam hitungan menit setelah pembukaan. Kospi akhirnya ditutup turun 8,3 persen, sementara indeks Nikkei Jepang terkoreksi 3,8 persen. Pasar Eropa membuka lebih rendah, namun penurunannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang terjadi di Asia.

Hal ini menghubungkan diri dengan ketakutan akan inflasi setelah Iran dan Israel saling menyerang untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata di April, mendorong harga minyak naik. Kepala Strategi Investasi Saxo, Charu Chanana, menyebut pasar menghadapi "campuran penyebab yang kacau" dari guncangan di sektor teknologi yang dipercepat oleh kenaikan energi. Saham teknologi di Asia dan Eropa melanjutkan tekanan jual setelah indeks Nasdaq AS yang didominasi saham teknologi turun lebih dari 4,5 persen pekan lalu, menular ke pasar global.

Investor mulai kehilangan kepercayaan pada saham terkait AI, mengingat langkah serupa di配合 ahead walau Wall Street lagi-lagi mengeluh: kenapa pasar global hanya terlihat once di level 1 triliun dolar? Tapi apakah riil? Karena sejumlah perusahaan AI beringsut ke arah IPO dengan valuasi yang hampir pasti di atas 1 triliun dolar AS, bentuk kecemasan semakin nyata. Saham SoftBank turun hingga 6 persen.

Sejumlah analis telah memperingatkan bahwa valuasi perusahaan AI sudah berlebihan dan belum diimbangi dengan bisnis riil. Investor merasa saat ini dibutuhkan bukti konkrit bahwa permintaan produk AI dapat diterjemahkan ke pendapatan nyata. tekanan psikologis untuk membuktikan klaim sebelumnya meningkat. Meski investasi infrastruktur AI pada 2026 diproyekskan 600 miliar dolar, realisasi telah melampaui 700 miliar dolar dan diperkirakan terus meningkat.

Investor gencar mengalirkan dana karena yakin AI adalah teknologi masa depan, namun kekhawatiran akan bubble kembali muncul mengingat经验 pembangunan aplikasi dot-com di masa lalu di mana valuasi meledak karena tidak memiliki bisnis yang kuat. Intinya, pasar hanya ingin memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan tidak sekadar valuasi kosmetik. Cerita yang sama terulang: investasi besar-besaran di AI namun vraag apakah perusahaan-perusahaan itu sanggup menghasilkan profit? Di tengah pergeseran sentimen, penyesuaian posisi menjadi wajar.

Ringkasan:訓 correction global dipicu penjualan saham teknologi, kemacetan di bursa Asia, kekhawatiran inflasi setelah konflik Iran-Israel yang mendorong harga minyak, serta rasa was-was akan overvaluation pada perusahaan AI yang mendekati level 1 triliun dolar sebelum IPO. Pasar berusaha menemukan balance antara optimisme masa depan dan realitas saat ini





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