Pasar Kurban di Jakarta dan Puncak Wukuf di Padang Arafah Menyatu di Hari Idul Adha 1447 Hijriah

Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, pedagang hewan kurban di Jakarta sibuk melayani jamaah, sementara jutaan jemaah haji melaksanakan wukuf di Padang Arafah, menandai puncak ibadah sekaligus dampak sosial‑ekonomi yang signifikan.

Para pedagang hewan kurban di Jakarta tengah bersiap menyambut Idul Adha 1447 Hijriah pada Selasa 26 Mei 2026. Di sepanjang trotoar kota, kios-kios sederhana dipenuhi kambing yang telah dipelihara dengan teliti, sementara para penjual menata hewan‑hewan tersebut agar mudah diakses oleh pembeli yang datang berbondong‑bondong.

Suasana dipenuhi aroma hewani yang khas serta hiruk‑pikuk obrolan antara penjual dan calon pembeli yang menanyakan harga, kualitas, hingga prosedur penyembelihan yang sesuai syariat. Beberapa pekerja mengangkat kambing ke dalam bak truk, mengikatnya dengan tali kuat, dan menyiapkan kendaraan pengangkut untuk mengantar hewan ke rumah‑rumah konsumen. Pada saat yang sama, seorang wanita mengendarai skuter sambil mengawasi satu ekor kambing yang ditarik di belakang truk, menandakan betapa dinamisnya logistik kurban di kawasan perkotaan.

Tak jauh dari situ, para pekerja lain menyiapkan sapi yang akan dijual dengan cara mengikatnya pada pohon sementara menunggu pembeli, serta menenangkan hewan‑hewan sebelum dipindahkan ke rumah pemilik. Semua kegiatan ini mencerminkan tradisi Idul Adha yang tidak hanya melibatkan ritual keagamaan, tetapi juga menggerakkan ekonomi mikro di wilayah perkotaan, memberikan peluang pendapatan bagi para pedagang kecil, peternak, dan pengemudi transportasi.

Di sisi lain, kegiatan ibadah haji pada tahun 1447 Hijriah mencapai puncaknya di Padang Arafah pada hari yang sama, Selasa 26 Mei 2026. Jutaan jemaah dari seluruh penjuru dunia berkumpul untuk melaksanakan wukuf, rukun utama yang menandai sahnya pelaksanaan haji. Selama wukuf, para jamaah mengenakan ihram, berdiam diri di Padang Arafah, memperbanyak zikir, doa, dan muhasabah diri, serta memohon ampunan kepada Allah SWT.

Wukuf dimulai sejak matahari tergelincir pada waktu Zuhur dan berlanjut hingga terbenamnya matahari, memberikan kesempatan bagi setiap jemaah untuk menenangkan hati, memutus sementara ikatan duniawi, dan fokus pada introspeksi spiritual. Penyelenggara haji mencatat bahwa lebih dari 1,5 juta jemaah internasional telah tiba di Tanah Suci, melampaui rekor kedatangan pada musim haji sebelumnya, dan diperkirakan angka tersebut akan terus meningkat dalam dua hari ke depan menjelang pelaksanaan ritual berikutnya.

Kehadiran Idul Adha dan haji secara bersamaan menciptakan dinamika unik di Indonesia dan Arab Saudi. Di Indonesia, pasar kurban menjadi pusat aktivitas ekonomi sekaligus simbol solidaritas umat Muslim, di mana hewan kurban yang dibeli akan disembelih dan dibagikan kepada yang membutuhkan, memperkuat nilai kepedulian sosial. Sementara itu, di Tanah Suci, ribuan jamaah menanti momen wukuf sebagai titik balik spiritual mereka, menyiapkan diri untuk melanjutkan serangkaian tahapan haji seperti menuju Muzdalifah, melontar jumrah, dan melaksanakan tawaf di Masjidil Haram.

Kedua peristiwa ini menegaskan bahwa Idul Adha dan haji bukan sekadar ritual formal, melainkan momentum yang menghidupkan kembali nilai‑nilai Islam tentang pengorbanan, persaudaraan, serta pencarian kedekatan dengan Sang Pencipta, sekaligus memberi dampak ekonomi dan sosial yang signifikan bagi komunitas lokal dan internasional





