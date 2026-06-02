Pasar Kripto Tumbuh Mixed: Bitcoin Turun, Hype dan Dogecoin Naik

Ringkasan pergerakan harga kripto utama dalam 24 jam terakhir menunjukkan tren yang beragam. Bitcoin turun signifikan,某些 altcoin seperti Hyperliquid dan Dogecoon menguat, sementara stablecoin tetap stabil.

Pasar kripto mengalami mixed signal pada hari trading terakhir. Bitcoin (BTC) sebagai aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar tercatat turun 3,65% ke level USD 71.276,25, memicu koreksi di sejumlah altcoin utama.

Meski demikian, beberapa aset masih mampu bertahan di zona hijau. Hyperliquid (HYPE) dan Dogecoin (DOGE) menjadi dua kripto yang mencatat penguatan, sementara stablecoin seperti USDT dan USDC tetap stabil mendekati patokan USD 1. Bitcoin (BTC) masih menjadi aset kripto terbesar di dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai USD 1,43 triliun. Namun dalam 24 jam terakhir, harga BTC turun 3,65% ke level USD 71.276,25.

Ethereum (ETH) berada di posisi kedua dengan kapitalisasi pasar USD 241,42 miliar. Harga ETH tercatat turun 0,76% menjadi USD 2.000,74. Penurunan yang lebih terbatas dibanding Bitcoin menunjukkan minat investor terhadap ekosistem Ethereum masih relatif kuat. Tether (USDT) mempertahankan posisinya sebagai stablecoin terbesar dengan kapitalisasi pasar USD 187,98 miliar.

Harga USDT berada di USD 0,9986 atau nyaris tidak berubah dalam 24 jam terakhir, mencerminkan fungsinya sebagai aset lindung nilai di tengah volatilitas pasar. BNB menempati urutan keempat dengan kapitalisasi pasar USD 93,36 miliar. Kripto yang menjadi tulang punggung ekosistem Binance ini turun 2,63% ke level USD 692,33, mengikuti tren pelemahan pasar secara umum. Sementara itu XRP berada di posisi kelima dengan kapitalisasi pasar USD 80,37 miliar.

Harga XRP terkoreksi 2,92% menjadi USD 1,29. USD Coin (USDC) mencatat kapitalisasi pasar sebesar USD 75,90 miliar. Stablecoin ini hanya melemah tipis 0,01% ke level USD 0,9996. Untuk Solana (SOL) yang memiliki kapitalisasi pasar USD 46,99 miliar diperdagangkan pada harga USD 81,19.

Dalam 24 jam terakhir, SOL mengalami penurunan 1,64%. TRON (TRX) berada di peringkat kedelapan dengan kapitalisasi pasar USD 32,56 miliar. Harga TRX turun 1,98% ke level USD 0,3433 setelah sebelumnya mencatat penguatan yang cukup signifikan. Sementara, Hyperliquid (HYPE) menjadi salah satu aset yang berhasil mencatat kenaikan.

Dengan kapitalisasi pasar USD 18,70 miliar, harga HYPE naik 1,83% menjadi USD 74,08, menjadikannya salah satu performer terbaik dalam daftar ini. Dogecoin (DOGE) melengkapi kelompok 10 besar kripto dunia dengan kapitalisasi pasar USD 17,13 miliar. Memecoin terbesar tersebut naik 0,12% ke level USD 0,1006. UNUS SED LEO (LEO) berada di posisi ke-11 dengan kapitalisasi pasar USD 9,22 miliar.

Harga token ini tercatat turun tipis 0,16% menjadi USD 10,00 dalam perdagangan 24 jam terakhir. Di sisi lain, Zcash (ZEC) menjadi salah satu aset dengan koreksi terdalam. Dengan kapitalisasi pasar USD 9,10 miliar, harga ZEC merosot 4,58% ke level USD 545,56. Untuk Cardano (ADA) memiliki kapitalisasi pasar USD 8,34 miliar dan diperdagangkan pada harga USD 0,2304.

Dalam 24 jam terakhir, ADA melemah 2,24%, melanjutkan tren penurunan yang terjadi di pasar altcoin. Stellar (XLM) mencatat penurunan terbesar di antara 15 aset dalam daftar ini. Dengan kapitalisasi pasar USD 8,25 miliar, harga XLM turun 5,10% menjadi USD 0,2465, menjadikannya aset dengan kinerja terburuk selama periode tersebut. Sementara itu Chainlink (LINK) berada di posisi ke-15 dengan kapitalisasi pasar sekitar USD 6,56 miliar. Harga LINK turun 1,53% ke level USD 9,02





