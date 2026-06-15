Pasar Kripto Menyipit, Sebagian Aset Teratas Tumbuh

Rangkuman: Mayoritas aset kripto 15 besar market cap naik, didorong BTC, ETH, dan beberapa altcoin seperti ZEC, HYPE. Watch out untuk XMR yang turun.

Berdasarkan data perdagangan terkini dari laman CoinMarketCap pada Senin, 15 September 2026, sebagian besar dari lima belas aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar mencatatkan kenaikan harga harian.

Tren tersebut menunjukkan sentimen positif yang cukup kuat di pasar kripto global pada periode tersebut. Terdapat beberapa aset yang menonjol dengan performa penguatan di atas rata-rata, seperti Zcash (ZEC) dan Hyperliquid (HYPE), yang masing-masing mencatatkan lonjakan harga signifikan. Data ini memberikan gambaran kondisi pasar yang largely positif meski beberapa aset mengalami koreksi kecil. Continue或其他，但必须准确





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