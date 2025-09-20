Pasar Kripto: Mayoritas Melemah, Sentimen The Fed dan Aturan SEC Beri Dampak Beragam

Harga Bitcoin dan sejumlah kripto teratas lainnya mengalami koreksi, namun sentimen positif dari The Fed dan aturan SEC memberikan dorongan bagi beberapa aset digital.

Harga pasar kripto teratas mayoritas mengalami koreksi dan bergerak di zona merah. Hanya ada beberapa kripto yang berhasil mencatatkan kenaikan dan berada di zona hijau. Berdasarkan data dari Coinmarketcap pada Sabtu, 20 September 2025, Bitcoin (BTC) terpantau berada di zona merah. Dalam 24 jam terakhir, Bitcoin turun sebesar 1,23 persen, dan mengalami pelemahan sebesar 0,33 persen dalam sepekan. Harga Bitcoin saat ini berada di level USD 115.

680 per koin, atau setara dengan Rp 1,9 miliar (dengan asumsi kurs Rp 16.451). Pergerakan harga Bitcoin dan kripto-kripto teratas lainnya menunjukkan tren yang beragam pada Kamis, 18 September 2025, pukul 7:00 WIB. Sebagian besar kripto yang termasuk dalam jajaran teratas pasar kembali berada di zona hijau pada periode tersebut. Namun, pada periode yang sama, Ethereum (ETH) juga mengalami pelemahan, turun sebesar 2,58 persen dalam 24 jam terakhir dan mengalami penurunan sebesar 4,93 persen dalam sepekan. Harga ETH saat ini berada di kisaran Rp 73,5 juta per koin. XRP juga mengalami nasib serupa, dengan penurunan sebesar 2,93 persen dalam sehari dan pelemahan sebesar 3,58 persen dalam sepekan. Harga XRP diperdagangkan sekitar Rp 49.023 per koin. Sementara itu, beberapa kripto menunjukkan kinerja yang lebih baik. Binance coin (BNB) terpantau menguat, dengan kenaikan sebesar 0,36 persen dalam sehari dan peningkatan signifikan sebesar 6,52 persen dalam sepekan. Harga BNB saat ini berada di level Rp 16,2 juta per koin. Solana (SOL) juga mengalami pelemahan, dengan penurunan sebesar 3,53 persen dalam sehari dan turun 1,36 persen dalam sepekan. Harga SOL diperdagangkan di sekitar Rp 3,92 juta per koin. Kripto lainnya yang mengalami penurunan adalah Cardano (ADA), yang masuk ke zona merah. ADA melemah sebesar 3,85 persen dalam sehari dan turun 3 persen dalam sepekan. Harga ADA berada pada level Rp 14.657 per koin. Koin meme Dogecoin (DOGE) juga mengalami pelemahan, dengan penurunan sebesar 4,77 persen dalam 24 jam terakhir dan turun 2,93 persen dalam sepekan. Hal ini membuat DOGE diperdagangkan pada level Rp 4.371 per token. Stablecoin seperti Tether (USDT) menunjukkan stabilitas dengan harga tetap di USD 1,00, atau naik 0,02 persen dalam sehari, namun mengalami pelemahan 0,01 persen dalam sepekan. Sementara itu, USD coin (USDC) diperdagangkan pada harga USD 0,99, atau sekitar Rp 16.447 per token. USDC mengalami kenaikan 0,01 persen baik dalam sehari maupun dalam sepekan terakhir. Secara keseluruhan, kapitalisasi pasar kripto hari ini berada di level USD 4,03 triliun, setara dengan Rp 66.297 triliun. Angka ini mengalami penurunan sebesar 1,77 persen. \Sebelumnya, pasar aset digital sempat mengalami kebangkitan yang signifikan. Bursa-bursa kripto terpantau mengalami kenaikan pada Kamis, 18 September 2025, yang didorong oleh dua sentimen positif utama. Pertama, Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) mengumumkan pemangkasan suku bunga acuannya, yang secara tradisional berdampak positif pada pasar aset berisiko. Kedua, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) menyetujui perubahan aturan yang bertujuan untuk mempermudah proses pencatatan produk Exchange Traded Fund (ETF) berbasis kripto. Perubahan aturan ini membuka jalan bagi standar pencatatan yang lebih seragam untuk produk ETF yang berbasis kripto dan komoditas spot. Sebelumnya, SEC meninjau pengajuan ETF kripto spot secara kasus per kasus, dengan persyaratan pengajuan yang terpisah untuk bursa dan manajer aset. Namun, dengan adanya aturan baru, jika suatu ETP memenuhi standar pencatatan umum, bursa hanya perlu mempublikasikan informasi produk di situs webnya dalam waktu lima hari setelah perdagangan dimulai. Komisioner SEC, Hester Peirce, dalam rilis resminya, menyatakan bahwa proses pencatatan yang lebih ringkas ini akan memberikan manfaat bagi investor, penerbit, pelaku pasar lainnya, dan juga komisi itu sendiri, dengan mengurangi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menghadirkan ETP baru ke pasar. \Di tengah sentimen positif yang melanda pasar, saham Bullish (BLSH) menjadi sorotan utama. Perusahaan yang baru saja menyelesaikan proses IPO ini memimpin penguatan dengan lonjakan lebih dari 20,7 persen pada Kamis. Kenaikan ini berhasil mendorong saham BLSH melampaui rata-rata pergerakan eksponensial 21 harinya untuk pertama kali. Dalam laporan kuartalannya, Bullish mencatat kerugian sebesar 5 sen per saham yang disesuaikan, sedikit lebih besar dari ekspektasi analis yang sebesar 2 sen. Meskipun demikian, pendapatan perusahaan berhasil melampaui perkiraan, turun sekitar 6 persen menjadi USD 57 juta, tetapi masih sedikit di atas target USD 56,1 juta. Total volume perdagangan juga mengalami peningkatan signifikan menjadi USD 179,6 miliar, dari sebelumnya USD 133 miliar, dengan volume harian rata-rata naik dari USD 1,46 miliar menjadi USD 1,97 miliar. Bullish juga mengumumkan keberhasilannya mendapatkan BitLicense dari New York DFS, yang akan memungkinkan mereka untuk memasuki pasar AS pada kuartal keempat. Saham BLSH sendiri mulai diperdagangkan di New York Stock Exchange pada pertengahan Agustus dengan harga per saham USD 37





