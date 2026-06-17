Pasar Kripto: HYPE Catat Kenaikan Tajam, Bitcoin Turun Tipis

Artikel ini membahas kinerja 15 aset kripto terbesar di pasar per 17 Juni 2026. Di tengah tekanan pasar yang umumnya menurunkan harga, beberapa aset seperti Hyperliquid (HYPE) dan Stellar (XLM) justru mencatatkan kenaikan signifikan. Bitcoin (BTC) masih mempertahankan posisi terbesar meski harga turun, sementara Ether (ETH) berhasil menguat. Berikut data lengkap kapitalisasi pasar dan pergerakan harga 24 jam untuk setiap aset.

Di tengah tekanan pasar yang umumnya ditandai dengan koreksi, beberapa aset kripto berhasil mencatatkan penguatan. Hyperliquid (HYPE) menjadi salah satu stood out dengan kenaikan harga signifikan.

Berikut adalah rangkuman kinerja 15 aset kripto terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar pada Rabu, 17 Juni 2026. Bitcoin (BTC) masihmempertahankan posisi sebagai aset kripto terbesar dengan kapitalisasi pasar sekitar US$ 1,32 triliun. Namun, within 24 jam terakhir, harganya mengalami penurunan sebesar 0,76% ke level US$ 65.687,19. Di posisi kedua, Ether (ETH) memiliki kapitalisasi pasar sebesar US$ 216,65 miliar.

Berbeda dengan BTC, ETH berhasil menguat tipis 0,32% dan diperdagangkan di level US$ 1.793,83. Hal ini menunjukkan minat investor yang masihsolid terhadap aset kripto terbesar kedua ini. Stablecoin Tether (USDT) menempati peringkat ketiga dengan kapitalisasi pasar US$ 186,35 miliar. Harga USDT berada di level US$ 0,9989 atau decline 0,05%.

BNB, token ekosistem Binance, mencatat kapitalisasi pasar US$ 81,63 miliar. Dalam sehari terakhir, harga BNB turun 1,83% ke level US$ 605,16. XRP berada di posisi kelima dengan kapitalisasi pasar US$ 75,77 miliar. Harga XRP terkoreksi 1,65% ke level US$ 1,21.

USD Coin (USDC) di posisi keenam dengan kapitalisasi pasar US$ 74,93 miliar. Stablecoin ini hanya turun 0,01% dan diperdagangkan di kisaran US$ 0,9996, menunjukkan kestabilan dekat nilai US$ 1. Solana (SOL) di urutan ketujuh dengan kapitalisasi pasar US$ 42,83 miliar. Harga SOL turun tipis 0,11% ke level US$ 73,73.

TRON (TRX) mencatat kapitalisasi pasar US$ 30,03 miliar. Harga TRX turun 0,59% ke posisi US$ 0,3166. Berbeda dengan mayoritas aset yang mengalami tekanan, Hyperliquid (HYPE) mencatat lonjakan harga yang sangat pronounces. Dengan kapitalisasi pasar US$ 18,66 miliar, harga HYPE melesat 10,42% menjadi US$ 73,66, menjadiknya aset dengan performa terbaik di antara 15 besar.

Dogecoin (DOGE), memecoin terbesar, memiliki kapitalisasi pasar US$ 13,49 miliar. Harga DOGE terkoreksi 1,13% ke level US$ 0,08713. UNUS SED LEO (LEO) di posisi ke-11 dengan kapitalisasi pasar US$ 8,96 miliar. Harga turun 0,46% menjadi US$ 9,73.

Zcash (ZEC) di peringkat ke-12 dengan kapitalisasi pasar US$ 8,47 miliar. Harga ZEC melemah 1,76% ke level US$ 505,55. Stellar (XLM) mencatatkan kenaikan dengan kapitalisasi pasar US$ 7,43 miliar. Harga XLM naik 2,73% menjadi US$ 0,2191.

Monero (XMR) memiliki kapitalisasi pasar US$ 6,50 miliar dan turun 1,40% ke level US$ 346,34. Cardano (ADA) di posisi ke-15 dengan kapitalisasi pasar US$ 6,29 miliar. Harga ADA mengalami koreksi terbesar, turun 3,17% ke level US$ 0,1726. This overview menunjukkan dinamika pasar kripto di mana sebagian besar aset bergeser ke arah negatif, tetapi beberapa seperti HYPE, XLM, dan ETH menunjukkan ketahanan atau even pertumbuhan





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