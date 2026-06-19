Pasar Keuangan RI Ditutup Beragam, IHSG dan SBN Melemah

Pasar keuangan dalam negeri ditutup beragam pada perdagangan kemarin Kamis (18/6/2026). Bursa saham dan Surat Berharga Negara (SBN) ditutup melemah setelah kenaikan suku bunga BI sebesar 25 bps ke level 5,75%, sementara Rupiah berada di zona penguatan setelah bertubi-tubi mengalami pelemahan pada beberapa bulan terakhir.

Pasar keuangan dalam negeri ditutup beragam pada perdagangan kemarin Kamis (18/6/2026). Bursa saham dan Surat Berharga Negara ( SBN ) ditutup melemah setelah kenaikan suku bunga BI sebesar 25 bps ke level 5,75%, sementara Rupiah berada di zona penguatan setelah bertubi-tubi mengalami pelemahan pada beberapa bulan terakhir.

Pasar keuangan Indonesia diperkirakan akan masih menghadapi tantangan pada hari ini di tengah banyaknya pengumuman penting. IHSG memangkas koreksi pada akhir perdagangan setelah sebelumnya sempat anjlok 2% pada sesi pertama. IHSG ditutup di level 6.172,34, turun 48,4 poin atau -0,78%. Sebanyak 445 emiten turun, 271 naik, dan 243 stagnan.

Nilai transaksi mencapai Rp 17,95 triliun, melibatkan 23,68 miliar saham dalam 1,78 juta transaksi. Kapitalisasi pasar tergerus menjadi Rp 10.740 triliun. Menurut data perdagangan, pihak asing (foreign) kemarin mencatatkan penjualan bersih kembali setelah dua hari lalu sempat mengalami net foreign inflow.pada perdagangan kemarin tercatat sebesar Rp111,31 miliar di seluruh jenis transaksi pasar. Mengutip Refinitiv, ada tiga emiten yang menjadi pemberat utama, yakni Bank Rakyat Indonesia (BBRI) -18,82 poin, Telkom Indonesia (TLKM) -18,79 poin, dan Bank Central Asia (BBCA) -18,74 poin.

Selain itu, Mora Telematika (MORA), Capital Financial (CASA), Bank Negara Indonesia (BBNI), hingga Bank Mandiri (BMRI) juga masuk dalam daftar top laggards pada perdagangan kemarin. Pergerakan markat kemarin menunjukkan masih adanya kekhawatiran dalam penantian pengumuman MSCI Global Market Accessibility Review yang dijadwalkan rilis pada Jumat (19/6/2026) subuh tadi.

Rilis ini akan menjadi penentu bagi pasar ekuitas di Indonesia terkait akankah Indonesia tetap berada di Emerging Market atau dalam kasus terburuknya bisa turun ke dalam Frontier Market seperti yang ditakuti oleh Investor beberapa bulan terakhir sejak diedarkannya surat pemberitahuan terkait transparansi pasar oleh MSCI pada Rabu (28/1/2026). Mata uang Garuda berhasil membalikkan keadaan dan ditutup menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (18/6/2026). Penguatan ini terjadi setelah Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuan.

Merujuk data Refinitiv, rupiah ditutup menguat 0,17% atau terapresiasi ke level Rp17.700/US$. Penguatan ini sekaligus membalikkan posisi rupiah dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya. Pada Rabu (17/6/2026), rupiah ditutup melemah 0,23% ke level Rp17.730/US$. Sepanjang perdagangan kemarin, rupiah sebetulnya sempat mengawali hari di zona merah.

Mata uang Garuda dibuka melemah tajam 0,62% ke level Rp17.840/US$. Namun, tekanan terhadap rupiah perlahan menyempit menjelang pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI. Setelah keputusan BI diumumkan, rupiah mampu membalikkan keadaan dan berakhir menguat pada penutupan perdagangan. Sementara itu, indeks dolar AS (DXY), yang mengukur kekuatan greenback terhadap enam mata uang utama dunia, per pukul 15.00 WIB terpantau menguat 0,19% ke level 100,281.

Penguatan rupiah kemarin terjadi setelah RDG Bank Indonesia pada 17-18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Sejalan dengan keputusan tersebut, suku bunga Deposit Facility juga naik 25 basis poin menjadi 4,75%, sementara suku bunga Lending Facility naik 25 basis poin menjadi 6,50%.





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pasar Keuangan IHSG SBN Rupiah BI Rate Kenaikan Suku Bunga

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pasar Keuangan Indonesia Dampak Keputusan The Fed, IHSG Tekor, Rupiah LemahPasar keuangan Indonesia menutup beragam pada Rabu (17/6/2026) dengan+IHSG koreksi 0,55% menjadi 6.220,74, rupiah menguat tipis ke Rp17.730/US$, dan imbal hasil SBN 10 tahun turun ke 6,91% menunggu keputusan suku bunga The Fed. Koreksi IHSG didukung saham utilitas, khususnya Barito Renewables turun 12%, sementara BBRI naik 3% menopang indeks. Rupiah tekanane tolak dolar AS yang menguat tipis di indeks DXY 99,554. Pasar mengawasi hasil FOMC pertama di era Kevin Warsh untuk petunjuk arah kebijakan moneter AS. Pelaku pasar memperhatikan apakah The Fed akan mulai mengurangi bias pelonggaran meski inflasi masih tinggi. Di obligasi, imbal hasil SBN 10 tahun turun dari 7,165% ke 6,91%, menunjukkan pemulihan kepercayaan investor setelah penjualan ekstrem pekan lalu.

Read more »

Besok Ada Pengumuman MSCI, Ini Pesan OJK Buat InvestorInvestor pasar modal menanti pengumuman MSCI yang akan mempengaruhi pasar saham Indonesia.

Read more »

Kuasai Banyak BUMN, Purbaya Minta Kemenkeu China Dukung Panda BondMenteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah meminta Kementerian Keuangan nya untuk menyukseskan penerbitan Panda Bond

Read more »

Kuasai Banyak BUMN, Kemenkeu China Diminta Purbaya Dukung Panda BondMenteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah meminta Kementerian Keuangan nya untuk menyukseskan penerbitan Panda Bond

Read more »