Pasar keuangan Indonesia menutup beragam pada Rabu (17/6/2026) dengan+IHSG koreksi 0,55% menjadi 6.220,74, rupiah menguat tipis ke Rp17.730/US$, dan imbal hasil SBN 10 tahun turun ke 6,91% menunggu keputusan suku bunga The Fed. Koreksi IHSG didukung saham utilitas, khususnya Barito Renewables turun 12%, sementara BBRI naik 3% menopang indeks. Rupiah tekanane tolak dolar AS yang menguat tipis di indeks DXY 99,554. Pasar mengawasi hasil FOMC pertama di era Kevin Warsh untuk petunjuk arah kebijakan moneter AS. Pelaku pasar memperhatikan apakah The Fed akan mulai mengurangi bias pelonggaran meski inflasi masih tinggi. Di obligasi, imbal hasil SBN 10 tahun turun dari 7,165% ke 6,91%, menunjukkan pemulihan kepercayaan investor setelah penjualan ekstrem pekan lalu.

Pasar keuangan domestik ditutup dengan performa campur aduk pada hari Rabu, 17 Juni 2026, di tengah ketegangan menunggu hasil rapat Federal Open Market Committee ( FOMC ) bank sentral Amerika Serikat.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat koreksi 0,55 poin persentase atau 34,23 poin ke level 6.220,74 setelah sempat merosot lebih dari 1 persen menjelang penutupan. Pada penutupan, tercatat 391 emiten孟etur, 288 naik, dan 137 tetap. Nilai transaksi mencapai Rp 24,70 triliun dengan volume 34,10 miliar saham yang diperdagangkan dalam 2,37 juta transaksi. Kapitalisasi pasar Ter minimalist di atas Rp 10.780 triliun.

Sektor utilitas menjadi penyumbang utama kerugian dengan penurunan 8,82 persen, didorong oleh saham Barito Renewables Energy (BREN) yang anjlok 12 persen, memberikan tekanan sebanyak 18,81 poin terhadap IHSG. Di sisi lain, Bank Rakyat Indonesia (BBRI) justru mencatat kenaikan 3 persen dan menopang kenaikan IHSG sebesar 14,11 poin. Emiten lain yang memberi kontribusi negatif antara lain Barito Pacific (BRPT), Impack Pratama Industri (IMPC), Astra (ASII), dan Petrindo Jaya Kreasi (CUAN). Arus modal asing bersih tercatat masuk Rp 2,51 triliun pada penutupan.

Namun jika transaksi ekstrem Merdeka Gold Resources (EMAS) dikeluarkan, asing justru mencatat penjualan bersih sekitar Rp 300,68 miliar. Secara teknis, IHSG sudah naik 17,09 persen dalam lima hari perdagangan sejak penutupan terendah pada 8 Juni 2026. Untuk mencapai batas konfirmasi bull market sebesar 20 persen dari titik terendah, indeks perlu menembus level 6.381,49. Target jangka pendek adalah penutupan weekly candle di atas 6.452,78 pada akhir pekan ini, yang bergantung pada iklim investasi domestik dan kondisi global yang tetap stabil.

Pemerintah Indonesia telah menyatakan kesiapan tinggi mengantisipasi dinamika pasar modal serta menjaga stabilitas makroekonomi. Di pasar valuta asing, rupiah menutup lemah di posisi Rp 17.730 per dolar AS setelah sempat menguat di bawah level Rp 17.700 pada perdagangan Senin. Rupiah membuka perdagangan turun 0,25 persen ke Rp 17.735 dan konsisten dalam tekanan hingga penutupan, mengikuti dolar AS yang menguat tipis. Indeks dolar AS (DXY) menguat 0,01 persen ke 99,554.

Gerakan rupiah dan dolar dalam rentang sempit menunggu hasil rapat FOMC. Pasar memperkirakan The Fed akan mempertahankan suku bunga acuan tetapi akan mempelajari pernyataan kebijakan, proyeksi ekonomi, dan konferensi pers untuk sinyal arah kebijakan ke depan. Fokus utama adalah apakah The Fed akan mulai mengurangi bias pelonggaran meski risiko inflasi masih tinggi.

Di pasar obligasi, imbal yield SBN 10 tahun turun.signifikan dari 7,165 persen ke 6,91 persen pada Rabu, menandakan pemulihan kepercayaan investor domestik maupun asing setelah pekan sebelumnya terjadi penjualan obligasi ekstrem dengan imbal hasil mencapai 7,479 persen pada 10 Juni. Penurunan imbal yield mengindikasikan permintaan surat berharga negara meningkat, mencerminkan optimisme terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Namun, tren imbal yield masih akan bergantung pada kebijakan Federal Reserve serta ekspektasi inflasi global





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