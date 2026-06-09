Pasar Keuangan Indonesia Beragam: IHSG dan Rupiah Menguat, SBN Melemah

IHSG melonjak 7,57% ke level tertinggi, rupiah menguat setelah BI naikkan suku bunga, namun imbal hasil SBN kembali naik. Sentimen positif dari pertemuan DPR dengan perbankan dan kenaikan suku bunga global.

Pasar keuangan Indonesia mencatatkan pergerakan beragam pada perdagangan Selasa 9 Juni 2026. Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) ditutup melonjak 7,57% atau 404,51 poin ke level 5.746,65, menjadikannya salah satu kenaikan tertinggi sepanjang sejarah.

Sementara itu, nilai tukar rupiah menguat signifikan terhadap dolar Amerika Serikat, namun imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) kembali melemah. Sentimen positif didorong oleh kenaikan suku bunga Bank Indonesia, rilis data survei konsumen, serta faktor global seperti inflasi AS dan China. Kenaikan IHSG didorong oleh seluruh sektor yang menguat, dengan sektor utilitas mencatat kenaikan tertinggi sebesar 13,51%, diikuti barang baku 10,61%, finansial 6,84%, dan energi 6,52%. Saham-saham perbankan dan blue chip menjadi motor utama penguatan.

Bank Rakyat Indonesia (BBRI) menyumbang 29,79 indeks poin, Bank Central Asia (BBCA) 28,10 poin, Telkom Indonesia (TLKM) 25,06 poin, dan Bank Mandiri (BMRI) 24,25 poin. Nilai transaksi mencapai Rp 27,77 triliun dengan kapitalisasi pasar naik menjadi Rp 10.120 triliun. Pemicu lonjakan ini adalah pertemuan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) yang membahas kondisi perbankan nasional. Dalam pertemuan tersebut, Dasco menyatakan telah mendapat informasi mengenai situasi perbankan dari kedua asosiasi.

Di pasar uang, rupiah ditutup menguat 0,66% ke level Rp18.050 per dolar AS setelah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan 25 bps menjadi 5,50%. Keputusan ini diambil sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi dalam kisaran sasaran 2,5±1% dan memperkuat stabilitas nilai tukar di tengah gejolak global akibat perang di Timur Tengah. Sementara itu, indeks dolar AS (DXY) melemah 0,14% ke posisi 99,908, namun masih tinggi setelah sebelumnya menembus level 100.

Di pasar obligasi, imbal hasil SBN tenor 10 tahun melonjak ke 7,404% dari sebelumnya 7,313%, mencerminkan tekanan di pasar surat utang. Di bursa global, indeks S&P 500 turun 0,26% ke 7.386,65, sementara Nasdaq terkoreksi 0,97% ke 25.678,82. Namun, Dow Jones Industrial Average naik 0,17% ke 50.872,11. Sektor semikonduktor mengalami penurunan setelah reli yang didorong oleh kecerdasan buatan (AI) dianggap terlalu cepat.

Saham Micron Technology turun 1% setelah melonjak 10% pada hari sebelumnya. Pergerakan ini menunjukkan bahwa pasar keuangan Indonesia masih dipengaruhi oleh dinamika global, namun optimisme domestik tetap terjaga. Ke depan, pasar keuangan Indonesia diperkirakan masih akan menghadapi tekanan meskipun kemarin ditutup menguat. Pelaku pasar akan terus mencermati perkembangan suku bunga global, data inflasi, serta kebijakan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah dan pasar modal.

Dengan kenaikan suku bunga yang agresif, diharapkan tekanan inflasi dapat dikendalikan dan kepercayaan investor tetap terjaga. Namun, volatilitas masih akan menjadi tantangan utama, terutama dari faktor eksternal seperti perang Timur Tengah dan kebijakan moneter bank sentral utama. Para analis menyarankan investor untuk tetap waspada dan melakukan diversifikasi portofolio guna mengurangi risiko. Secara keseluruhan, pasar Indonesia menunjukkan resiliensi dengan fundamental yang kuat, didukung oleh koordinasi antara pemerintah, bank sentral, dan pelaku industri keuangan





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IHSG Rupiah Suku Bunga Obligasi Pasar Saham

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