Pasar Keuangan Indonesia Bangkit, IHSG Naik 1% dan Rupiah Menguat

Ringkasan: Pasar keuangan dalam negeri kembali menunjukkan tren penguatan. IHSG naik 68 poin, rupiah menguat ke Rp17.830, dan pasar AS juga relatif stabil.

Pasar keuangan Indonesia menunjukkan kinerja positif pada awal pekan ini dengan indeks saham dan rupiah menguat. IHSG naik 1,11% ke level 6.195,43 meski penguatan di pagi hari sempat mencapai 2,23%.

Sumber penjualan asing, termasuk investor asing, menguat. Di sektor valas, rupiah menguat 0,20% ke Rp17.830/US$, mematahkan tren pelemahan lima hari. Bank Indonesia memperketat pengawasan transaksi valas, namun surplus neraca perdagangan anjlok hanya US$90 juta di April 2026 karena kenaikan impor. Global, Wall Street tertutup hijau; S&P 500 broke rekor, Dow Jones naik tajam, dan Nasdaq naik tipis.

Saham Marvell Technology melompat 32% setelah komentar dari Nvidia, sementara Alphabet turun setelah pengumuman dana AI. Sektor energi dan keuangan menguat, sebaliknya sektor konsumer melemah





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IHSG Rupiah Bank Indonesia Wall Street Saham Neraca Perdagangan

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