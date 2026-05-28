Pasar Induk Kramat Jati Menggunakan Besek Bambu untuk Pembagian Daging Kurban

Pasar Induk Kramat Jati di Jakarta Timur menggunakan kemasan ramah lingkungan berupa besek bambu untuk membagikan 6.000 daging kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah/2026. Pasar Induk Kramat Jati ini telah menggunakan besek bambu sebagai bentuk dukungan terhadap instruksi Gubernur untuk menggunakan sesuatu yang ramah lingkungan.

Penggunaan besek bambu telah menjadi tradisi di Pasar Induk Kramat Jati selama lima tahun terakhir setiap pelaksanaan pembagian daging kurban. Selain menjaga lingkungan, penggunaan besek dinilai lebih aman dan praktis untuk membagikan daging kurban kepada masyarakat dibanding menggunakan kantong plastik sekali pakai. Pada Idul Adha tahun ini, Pasar Induk Kramat Jati menyembelih sebanyak 33 ekor sapi dan 15 ekor kambing. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 27 ekor sapi dan 13 ekor kambing.

Penambahannya menjadi bukti meningkatnya kepedulian sosial pedagang dan pihak pemangku kepentingan terkait (stakeholders) Pasar Induk Kramat Jati terhadap masyarakat sekitar. Pembagian daging kurban dilakukan kepada warga sekitar, pedagang, pekerja pasar, hingga masyarakat yang membutuhkan. Panitia memastikan seluruh kupon pembagian telah tersalurkan dan proses pembagian berlangsung tertib. Untuk mengantisipasi kericuhan, pihak pasar mengerahkan 45 petugas keamanan internal serta mendapat bantuan pengamanan dari aparat kepolisian Pospol Pasar Induk dan Polsek Kramat Jati.

Penyelenggaraan pembagian daging kurban ini merupakan bukti nyata kesadaran masyarakat pedagang Pasar Induk Kramat Jati bersama seluruh stakeholder yang ada sehingga mereka bisa meluaskan rezekinya untuk senantiasa berbagi kepada sesama. Panitia Kurban Pasar Induk Kramat Jati, Hj Muhammad Cholil mengatakan peningkatan jumlah hewan kurban tahun ini menjadi berkah bagi masyarakat sekitar pasar. Persiapannya dari jauh-jauh hari sudah dipersiapkan, tidak ada masalah soal kupon atau pembagian kupon ya. Semuanya sudah aman dan Insyaallah bermanfaat untuk warga sekitar.

Dengan demikian, Pasar Induk Kramat Jati menjadi contoh yang baik dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan kepedulian sosial terhadap masyarakat sekitar





