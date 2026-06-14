Pasar Domestik Kompak Menguat, Didorong Kinerja Wall Street dan SpaceX

IHSG melambung 2%, rupiah terapresiasi接近 Rp17.800, dan yield SBN 10 tahun turun ke 7,165%. Wall Street naik terkait IPO SpaceX, sementara pasar Indonesia menghadapi pekan dengan pengumuman kebijakan penting.

Pasar keuangan Wall Street menutup dengan tambahan minggu lalu, didorong oleh IPO SpaceX yang sukses dan harapan akan perdamaian AS-Iran. Di pasar dalam negeri, IHSG , rupiah, dan yield SBN menunjukkan peningkatan signifikan, sementara asing mulai kembali menanamkan modal.

Berikut adalah analisis lengkapnya. Pasar saham Amerika Serikat mencatat penutupan positif pada Jumat (12/6/2026). Indeks S&P 500 naik 0,5% ke 7.431,46, Nasdaq Composite added 0,31% ke 25.888,84, dan Dow Jones Industrial Average melonjak 353,51 poin (0,7%) ke 51.202,26. Kenaikan dipicu pelantikan SpaceX di Nasdaq di atas harga IPO, dengan saham SPCX menguat 19,22% ke $160,95 setelah pembukaan di $150 (harga IPO $135).

Kinerja SpaceX ini造影 pandangan optimis investor terhadap sektor teknologi, khususnya AI melalui unit xAI, meski saham Nvidia hanya naik tipis. Sentimen perdamaian AS-Iran juga memberikan dukungan psikologis. Di Indonesia, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melambung 2,07% menjadi 6.007,62 pada Jumat (12/6/2026). Perdagangan dicirikan 645 saham naik, 116 melemah, dan 198 stagnan, dengan volume 37,47 miliar lembar senilai Rp 21,68 triliun.

Pasar kembali ke zona hijau setelah koreksi beberapa hari sebelumnya. Net buy asing tercatat Rp287,84 miliar, mengakhiri tren outflow. Hampir所有 sektor menguat, kecuali kesehatan dan teknologi, dengan penguatan tertinggi pada barang baku, energi, konsumer primer, konsumer non-primer, dan industri. Rupiah juga menutup terapresiasi 0,61% ke Rp17.865/US$, menjauh dari level psikologis Rp18.000 dan mendekati Rp17.800.

Penguatan berawal dari pembukaan di Rp17.900 ( +0,42%) meski sempat melemah ke Rp17.965. Depresiasi dolar AS global menjadi faktor utama, meski demonstrasi mahasiswa di Jakarta tidak_signifikan menghambat. Di pasar obligasi, yield SBN 10 tahun turun signifikan ke 7,165% (dari 7,442% sebelumnya), menandakan pemulihan kepercayaan investor domestik dan asing setelah tekanan penjualan ekstrem yang mengangkat yield hingga 7,479% pada Rabu (10/6/2026).

Pekan ini pasar akan mengawali dengan tekanan ringan di tengah beragam pengumuman penting: data ekonomi, suku bunga BI, dan keputusan Fed, serta kemungkinan rencana perdamaian perang yang dapat mempengaruhi sentimen global. Analisis pekan ini menunjukkan ketergantungan pasar Indonesia pada arus modal asing dan sentimen global, sementara faktor domestik seperti demonstrasi belum cukup kuat untuk menggeser tren rupiah. Kenaikan IHSG yang kompak di semua sektor, kecuali kesehatan dan teknologi, mengindikasikan rotasi sektor yang luas.

Penguatan yield SBN menandakan permintaan obligasi yang pulih. Wall Street memberi contoh bahwa IPO besar dapat memicu ekspansi pasar, tetapi pelaku pasar Indonesia perlu mengawal stabilitas dengan mempertimbangkan jadwal kebijakan moneter dalam negeri. Rupiah berpotensi melanjutkan pendekatan menuju level Rp17.800 jika dolar AS terus lemah, sementara tekanan dari aksi demonstrasi dan-suatu jatuh tempo obligasi dapat memberi risiko乗り越え





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