Pasangan Pinkan Mambo dan Arya Khan Rujuk Kembali, Berencana Meresmikan Pernikahan Secara Hukum

Pasangan Pinkan Mambo dan Arya Khan yang menikah siri tahun 2023 ini memutuskan rujuk kembali setelah sempat menyatakan berpisah beberapa waktu lalu. Mereka berencana meresmikan pernikahan mereka secara hukum melalui Kantor Urusan Agama dan juga menikah secara resmi di KUA.

"Kami akan meresmikan (pernikahan). Segera lah, pakai lawyer. Kalau enggak segera mah gue marah," kata Pinkan Mambo bersama Arya Khan saat ditemui di Studio Trans TV, Jakarta, baru-baru ini. Pinkan Mambo mengaku tak bisa berpisah dengan Arya Khan.

Bahkan, mantan teman duet Maia Estianty tak malu mengakui kalau dia terlalu bucin kepada Arya Khan.

"Dia bisa mati enggak ada aku, aku bisa mati enggak ada dia. Lepas dari kamera, kami tuh kayak gimana ya, kayak kami benar-benar sebadan, sekeringat. Susah senang itu kayak semut, nempel banget," ujar Pinkan.

"Kami sudah gila mencintainya berdua. Di luar bucin. Cinta kami sudah di luar batas. Kami bagaikan Romeo dan Juliet 2026.

Aku enggak ada Arya bisa mati, Arya juga," imbuh Pinkan. Hal tersebut juga diiyakan Arya Khan. Seperti keluarga lainnya, mereka juga kerap ribut atau bertengkar. Meski begitu, Arya meminta agar Pinkan jangan cepat-cepat mengucap kata cerai bila tengah bertengkar.

"Aku sih perbaiki aja lah, siapa sih yang mau rumah tangga rusak. Selagi masih bisa dipertahankan. Makanya aku bilang gini, apapun masalah, kalau ada ribut, jangan bilang cerai dulu di sosmed atau di apa," tutur Arya





