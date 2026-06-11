Pasal 28 dan 28A UU Polri Baru: Sikap Netral Anggota dan Jabatan di Luar Struktur

RUU Polri yang telah disahkan, salah satu pasal tertuang yakni Pasal 28 UU Polri yang baru. Dalam rapat, dilakukan pengesahan revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu pasal tertuang yakni Pasal 28 UU Polri yang baru. Dalam rapat, dilakukan pengesahan revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu pasal tertuang yakni Pasal 28 UU Polri yang baru. Dalam rapat, dilakukan pengesahan revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ini Isi Pasal 28 dan 28A Dalam UU Polri yang Baru soal Sikap Netral Anggota dan Jabatan di Luar Struktur. Dalam rapat, dilakukan pengesahan revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Salah satu pasal tertuang yakni Pasal 28 soal sikap netral anggota Polri hingga mengisi jabatan di luar struktur Polri. Selain pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengisi jabatan di luar organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal terdapat penugasan dari Presiden dan yang saat ini sedang menjabat akan berakhir 2 tahun sejak UndangUndang ini diundangkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian jabatan aparatur sipil negara oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah





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UU Polri Pasal 28 Pasal 28A Sikap Netral Anggota Polri Jabatan Di Luar Struktur Polri Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Keterkaitan Dengan Fungsi Kepolisian Jabatan Manajerial Atau Nonmanajerial Kementerian/Lembaga Yang Menyelenggarakan Urus Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara R Pasal 28A Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara R Pasal 28 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara R Pasal 28 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara R Pasal 28 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara R Pasal 28 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara R Pasal 28 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara R Pasal 28 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara R Pasal 28 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara R Pasal 28 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara R Pasal 28 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara R Pasal 28 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara R Pasal 28 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara R Pasal 28 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara R Pasal 28 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara R Pasal 28 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara R Pasal 28 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara R Pasal 28 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara R Pasal 28 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara R Pasal 28 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara R Pasal 28 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara R Pasal 28 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara R Pasal 28 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara R Pasal 28 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara R Pasal 28 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara R Pasal 28 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara R Pasal 28 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara R Pasal 28 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara R Pasal 28 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara R Pasal 28 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara R Pasal 28 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara R Pasal 28 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara R Pasal 28 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara R Pasal 28 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara R Pasal 28 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara R Pasal 28 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara R Pasal 28 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara R Pasal 28 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara R Pasal 28 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara R Pasal 28 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara R Pasal 28 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara R Pasal 28 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara R Pasal 28 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara R Pasal 28 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara R Pasal 28 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara R Pasal 28 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara R Pasal 28 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara R Pasal 28 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jabatan Di Luar Organisasi Kepolisian Negara

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