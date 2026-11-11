Partai NRM Uganda Tolak Muhoozi Kainerugaba Sebagai Penerus Presiden Museveni

Komite eksekutif NRM Uganda menolak pencalonan Muhoozi Kainerugaba sebagai penerus Yoweri Museveni. Penolakan ini muncul dari kekhawatiran akan ketidakstabilan politik dan sikap provokatif sang putra.

Rencana suksesi kekuasaan Presiden Uganda, Yoweri Museveni, menghadapi rintangan besar dari internal partainya sendiri, National Resistance Movement (NRM). Penolakan serius muncul terhadap upaya pencalonan putra presiden, Muhoozi Kainerugaba, sebagai penerus sang pemimpin yang telah berkuasa selama empat dekade. Sejumlah petinggi partai penguasa menilai secara tegas bahwa putra presiden tersebut belum siap menggantikan ayahnya.

Konflik internal ini mencuat tajam dalam rapat tertutup komite eksekutif NRM pada Selasa (10/11/2026) waktu setempat. Lima sumber internal partai mengonfirmasi bahwa pemungutan suara untuk menentukan pencalonan Kainerugaba terpaksa dihentikan setelah sejumlah anggota menyuarakan keberatan keras. Langkah penghentian ini mendapat dukungan dari banyak peserta rapat lainnya, menandakan adanya kesatuan opini terhadap ketidaklayakan kandidat dari kalangan keluarga penguasa.

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Mekanisme Penolakan Dalam Rapat Eksekutif Partai

Dari total 28 anggota komite eksekutif yang hadir, hanya empat orang yang tercatat mendukung pencalonan putra presiden yang berusia 52 tahun tersebut. Di sisi lain, tiga anggota lainnya secara eksplisit menolak sebelum proses pemungutan suara sempat dihentikan. Angka-angka ini menunjukkan bahwa meskipun bukan mayoritas mutlak, oposisi internal cukup signifikan untuk mengganggu momentum pencalonan resmi dalam struktur partai yang dominan.

Salah satu sumber rapat mengungkapkan bahwa sikap agresif Kainerugaba menjadi alasan utama munculnya keresahan di kalangan banyak anggota partai. Ia sering berseteru dan melontarkan ancaman kepada orang lain melalui media sosial. Seorang peserta rapat menyampaikan kepada AFP pada Kamis (12/11/2026) bahwa seharusnya sang kepala angkatan darat meyakinkan masyarakat dengan cara yang baik, bukan menggunakan paksaan untuk menundukkan rakyat.

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Posisi Para Pemimpin Partai dan Usulan Strategis

Wakil Ketua NRM, Calvin Echodu, mengambil posisi kritis dengan menyarankan agar Kainerugaba diberhentikan dari dinas militer. Usulan ini bertujuan untuk memberi jabatan sipil agar ia bisa lebih dekat dengan masyarakat sekaligus mempersiapkan diri untuk memimpin negara dengan lebih baik. Langkah ini dinilai sebagai strategi untuk menetralkan pengaruh militer dalam politik sipil yang semakin mengkhawatirkan banyak pihak.

Echodu juga disebut menyarankan Yoweri Museveni untuk kembali mencalonkan diri pada pemilihan presiden 2031. Sugest ini muncul karena putranya dianggap belum siap secara politik dan sosial untuk memimpin Uganda. Saran tersebut bertentangan dengan rencana awal yang dipaparkan Museveni kepada petinggi partai pada akhir Oktober, di mana ia menunjukkan dokumen yang menyebut putranya memiliki kualifikasi sebagai penerus.

Dampak Politik dan Tantangan Bagi Penguasa Uganda

Kainerugaba saat ini menjabat sebagai kepala angkatan darat Uganda dan memiliki pengaruh politik yang terus berkembang secara eksponensial. Ia telah secara terbuka menyatakan keinginan untuk maju dalam pemilihan presiden 2031, tetapi pernyataan tersebut kerap menuai kontroversi luas. Hal ini disebabkan oleh unggahan provokatif di media sosial, termasuk pernyataannya yang membanggakan tindakan penyiksaan terhadap lawan politiknya.

Dalam beberapa bulan terakhir, Kainerugaba juga dituding berada di balik penahanan sejumlah lawan politik. Ia pernah mengancam akan memenggal pemimpin oposisi Bobi Wine, serta mendorong penutupan sementara salah satu kelompok media independen terkemuka di Uganda. Ancaman ini menciptakan atmosfer ketakutan di kalangan oposisi dan aktivis demokrasi di negara tersebut.

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Baru-baru ini, Kainerugaba bahkan mengancam akan menangkap Wakil Presiden Jessica Alupo dengan tuduhan terlibat dalam rencana penggulingan pemerintahan. Ancaman terhadap pejabat tinggi pemerintah ini menambah kompleksitas situasi politik dan menunjukkan potensi fragmentasi di dalam tubuh pemerintahan yang selama ini koheren di bawah kepemimpinan Museveni.

Penolakan internal ini menjadi tantangan politik yang tidak biasa bagi Museveni, 82 tahun, yang telah memimpin Uganda sejak 1986. Perlawanan dalam rapat NRM menunjukkan bahwa rencana suksesi keluarga tersebut belum sepenuhnya mendapat dukungan dari partai penguasa. Ketidakpastian ini mungkin akan memengaruhi stabilitas politik Uganda ke depannya, terutama menjelang Pemilihan Umum 2031.