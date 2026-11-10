Partai Golkar Somasi Tuduhan Bahlil Dalam Kasus Penyadapan Prabowo

Partai Golkar melayangkan somasi resmi kepada Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra atas tuduhan keterlibatan Bahlil Lahadalia dalam skandal penyadapan.

Partai Golkar resmi melayangkan surat somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra terkait tuduhan yang melibatkan Ketua Umum partai, Bahlil Lahadalia, dalam dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional lainnya. Langkah hukum ini disampaikan langsung oleh Badan Hukum dan HAM ( Bakumham) Partai Golkar dalam sebuah jumpa pers yang diselenggarakan di gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026).

Para tertuduh diberikan batas waktu tiga hari kalender atau hingga tanggal 13 November 2026 untuk memberikan klarifikasi resmi atas pernyataan mereka serta meminta maaf secara publik. Jika kedua pihak tersebut tidak memenuhi tuntutan tersebut dalam waktu yang telah ditentukan, Bakumham Partai Golkar akan segera mengambil langkah-langkah tegas melalui jalur hukum pidana untuk memulihkan nama baik dan melindungi reputasi organisasi serta kepemimpinan Bahlil Lahadalia.

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Mekanisme Somasi dan Penolakan Tuduhan

Koordinator Pengurus Pusat Bakumham Partai Golkar, Muhammad Sabilqalli, menjelaskan bahwa somasi ini ditujukan kepada Said Didu dan Sri Radjasa Chandra beserta seluruh pihak lain yang telah menyebarluaskan konten-konten yang dinilai belum tentu kebenarannya. Tuntutan utama adalah agar para tertuduh segera melakukan klarifikasi dan meminta maaf atas unggahan yang memicu persepsi negatif terhadap integritas Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum.

Tuduhan tersebut bermula dari unggahan siniar atau podcast di platform YouTube berjudul "Dr. Said Didu: Apakah Tito Karnavian, Luhut Binsar Panjaitan, Yusril Ihza Mahendra Steril?" yang diunggah pada 5 November 2026. Dalam siniar tersebut, Said Didu dan Sri Radjasa Chandra menuding keterlibatan Bahlil dalam skandal penyadapan, yang oleh Bakumham dinilai sebagai bentuk pencemaran nama baik, fitnah, dan penyebaran hoaks yang berbahaya bagi stabilitas politik.

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Posisi Bahlil dan Latar Belakang Kasus

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia secara tegas menampik seluruh tuduhan tersebut sebelumnya saat menyampaikan pidato dalam acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah I Golkar di Maluku pada Sabtu, 7 November 2026. Ia didampingi oleh Sekretaris Jenderal dan Wakil Ketua Umumnya menyatakan bahwa tuduhan tanpa bukti tersebut sangat membahayakan dan siap menghadapi konsekuensi hukum jika tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Bahlil Lahadalia menegaskan sikap tegasnya dengan memberikan kesempatan kepada mereka yang menuduh untuk membuktikan klaim mereka. Ia menyatakan bahwa jika tuduhan tersebut tidak disertai dengan bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka ia akan memaksa partai untuk menempuh jalur somasi dan proses hukum secara ketat demi menjaga martabat partai dan dirinya sebagai mandataris.

Dampak Politik dan Ancaman Pasal Pidana

Juru Bicara Bakumham Partai Golkar, Derek Loupatty, menjabarkan bahwa unggahan tersebut berisi tudingan serius selain penyadapan, yaitu tentang mengikuti rapat dengan para jenderal kepolisian sebelum penangkapan oleh Polri dan tuduhan kriminalisasi untuk mendapatkan jabatan tertentu. Hal ini dinilai dapat menggiring opini publik untuk menyudutkan, menuduh, dan menyerang martabat Bahlil Lahadalia secara sistematis.

Dampak dari penyebaran rumor ini dirasa sangat meresahkan seluruh kader, pengurus, dan simpatisan Partai Golkar di seluruh wilayah Indonesia. Situasi ini berpotensi besar untuk merusak stabilitas kondisi politik nasional di tengah isu-isu yang sedang berkembang, serta menimbulkan sikap antipati masyarakat terhadap Partai Golkar, khususnya terhadap kepercayaan publik pada kepemimpinan Bahlil sebagai Ketua Umum.

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Tindak Lanjut Hukum dan Jadwal Tenggat

Bakumham Partai Golkar telah menyiapkan opsi potensi pasal pelanggaran hukum yang dapat dikenakan terhadap para tertuduh. Salah satu pasal yang disorot adalah Pasal 434 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mengatur tentang pidana karena fitnah dengan ancaman hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pasal ini dipilih karena dianggap sesuai dengan karakteristik tuduhan yang disampaikan secara luas di media sosial.

Awalnya, DPP Partai Golkar berencana untuk langsung melaporkan para tertuduh ke kepolisian dengan membuat Laporan Polisi di Markas Besar Mabes Polri, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026) pagi. Namun, rencana tersebut akhirnya dibatalkan oleh Bahlil Lahadalia agar jalur somasi terlebih dahulu ditempuk sebagai upaya dialogis. Seluruh tuntutan dalam somasi harus dipenuhi maksimal pada 13 November 2026.

Tim hukum Bakumham telah berusaha menghubungi Muhammad Said Didu untuk mendapatkan respons atas somasi ini. Namun, hingga berita ini diterbitkan, Said Didu belum dapat dihubungi atau memberikan tanggapan resmi. Jika batas waktu pada 13 November 2026 dilewati tanpa respons yang memadai, tim hukum partai akan segera menempuh jalur hukum pidana penuh untuk memulihkan nama baik Bahlil Lahadalia dan partai secara tuntas.