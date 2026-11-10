Partai Golkar Lakukan Somasi Terbuka Terhadap Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra

Partai Golkar melalui Badan Advokasi Hukum dan HAM melayangkan somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra karena tuduan fitnah terhadap Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Langkah hukum ini menuntut klarifikasi dalam waktu 3x24 jam terkait isu penyadapan dan stabilisasi politik.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia secara resmi mengambil langkah hukum tegas melalui surat somasi terbuka yang dilayangkan kepada Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra. Surat peringatan hukum ini secara eksplisit ditujukan untuk menanggapi dugaan pencemaran nama baik, tindakan fitnah, serta penyebaran narasi berita hoaks yang dinilai meresahkan dan merusak reputasi Partai Golkar.

Proses pengajuan somasi ini diresmikan pada Selasa (10/11/2026) di Kantor DPP Partai Golkar yang terletak di Jalan Anggrek Neli Murni. Juru Bicara Tim Kuasa Hukum, Derek Loupatty, mengonfirmasi bahwa badan hukum resmi partai, yaitu Badan Advokasi Hukum dan HAM Partai Golkar atau Bakumham, telah menerbitkan Surat Somasi Nomor 01/Somasi/DPP Bakumham/11/2026 sebagai tindak lanjut dari surat kuasa dated 9 November 2026.

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Detik-Detik Awal Penyampaian Somasi Hukum

Derek Loupatty membeberkan kronologi lengkap yang melatarbelakangi keputusan keras ini, dimulai dari temuan Bahlil Lahadalia pada tanggal 7 November 2026. Ketua Umum partai tersebut mengetahui adanya pihak-pihak yang dengan sengaja membuat pernyataan maupun narasi-narasi yang mengarah pada tuduhan serius terhadap integritas dan posisinya sebagai pemimpin partai. Tuduhan tersebut dikemas dalam bentuk konten video dan unggahan digital yang kini menjadi sorotan publik.

Surat somasi ini secara resmi disampaikan oleh Derek dengan menamakan kedua individu sebagai subjek hukum yang dituduh melakukan pelanggaran. Dalam dokumen yang ditandatangani oleh pengurus pusat Bakumham, jelas tercantum bahwa tindakan hukum ini bukan tanpa alasan, melainkan berdasarkan fakta-fakta digital yang telah diverifikasi oleh tim kuasa hukum yang menangani kasus ini di tingkat pusat partai.

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Narasi Isu Penyadapan Presiden dan Rapat Jenderal

Inti dari tuduhan yang dilayangkan dalam somasi adalah pernyataan palsu yang mengaitkan Bahlil Lahadalia dengan kasus penyadapan Presiden. Narasi tersebut secara keliru mengklaim bahwa Ketua Umum Partai Golkar terlibat dalam rapat bersama sejumlah jenderal yang disebut-sebut terlibat dalam kasus penyadapan tersebut. Bahkan, ada klaim yang menyebutkan bahwa pertemuan strategis ini berlangsung selama 3 jam tepat sebelum para jenderal tersebut ditangkap oleh aparat penegak hukum.

Klaim lain yang dianggap sangat berbahaya adalah tuduhan bahwa Bahlil Lahadalia melakukan kriminalisasi untuk mendapatkan jabatan Ketua Umum. Derek menegaskan bahwa narasi-narasi tersebut sengaja dirancang dan diarahkan untuk menuduh serta menyerang kehormatan Ketua Umum Partai Golkar secara langsung maupun tidak langsung. Semua klaim tersebut dianggap tidak benar dan sama sekali tidak didukung oleh fakta maupun bukti yang valid secara hukum maupun empiris.

Platform YouTube dan Dampak Sosial-Politik

Konten provokatif tersebut disebarkan melalui kanal YouTube Modeling Forum Keadilan TV dengan judul video yang menggiring opini, yaitu "Dr. Said Didu: Apakah Tito Karnavian, Luhut Binsar Panjaitan Steril?". Derek menjelaskan bahwa ungkapan video pesanan dan pernyataan yang disampaikan oleh Muhammad Said Didu serta Sri Radjasa Chandra melalui platform tersebut bertujuan untuk menyudutkan dan menyerang kehormatan Bahlil Lahadalia di mata publik.

Dampak dari penyebaran konten ini sudah terasa masif, di mana pernyataan tidak benar tersebut telah viral dan menjadi konsumsi masyarakat luas melalui berbagai platform media sosial. Kondisi ini dianggap sangat meresahkan kader, pengurus, dan simpatisan Partai Golkar di seluruh wilayah Indonesia, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya sikap antipati masyarakat terhadap Partai Golkar, khususnya terhadap klien mereka selaku Ketua Umum dan Mandataris Munas.

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Pelanggaran UU ITE dan KUHP yang Diduga

Dari sisi yuridis, tim kuasa hukum mengidentifikasi dugaan pelanggaran berat terhadap ketentuan perundang-undangan. Pertama, terdapat pelanggaran terhadap Pasal 27A juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik atau UU ITE. Peraturan ini ditegakkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 105/PUU/22/2024.

Kedua, disebutkan adanya pelanggaran Pasal 45 ayat 1 dan ayat 4 UU ITE, serta Pasal 28 ayat 1 juncto Pasal 45A ayat 1 UU Nomor 1 tahun 2024. Selain itu, tindakan tersebut juga dikhawatirkan melanggar Pasal 433 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 4.3 ayat 1 KUHP yang mengatur tentang pencemaran nama baik atau fitnah, dengan ancaman pidana penjara selama 3 tahun atau pidana denda paling kurang kategori 4.

Jatuh Tempo dan Tuntutan Klarifikasi Resmi

Berdasarkan seluruh uraian fakta hukum dan dampak sosial politik yang telah dijabarkan, Partai Golkar melalui Bakumham menyampaikan somasi terbuka resmi kepada kedua individu tersebut. Derek Loupatty menegaskan bahwa langkah hukum ini diambil untuk menjaga stabilitas politik nasional dan efektivitas kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dari narasi-narasi destabilisasi.

Somasi terbuka yang dilayangkan ini berlaku dalam jangka waktu yang sangat ketat, yakni 3 x 24 jam. Dalam periode tersebut, Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra diharapkan dapat memberikan klarifikasi, permintaan maaf, atau menarik kembali pernyataan-pernyataan yang telah menyebarkan kebohongan dan fitnah terhadap Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.