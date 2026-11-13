Partai Demokrat Serahkan Pilihan Wapres kepada Prabowo dan MPR

Partai Demokrat melalui AHY menyatakan tidak mengusung calon wakil presiden sendiri. Proses diserahkan kepada Presiden Prabowo dan disahkan MPR sesuai konstitusi.

Partai Demokrat secara resmi memutuskan untuk tidak mengajukan nama calon wakil presiden dalam pengisian jabatan tersebut. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY), pada hari Jumat, 13 November 2026. Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di kantor pusat partai, DPP Partai Demokrat, Jakarta. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas politik dan menghormati mekanisme konstitusi yang berlaku di Indonesia.

Mekanisme Konstitusi Pemilihan Wakil Presiden

AHY menjelaskan bahwa pemilihan posisi wakil presiden untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka sepenuhnya diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki kewenangan untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Karena kerangka hukum ini yang berlaku, Partai Demokrat memutuskan untuk menyerahkan proses pengusulan nama kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, partai ini juga menghormati sepenuhnya kewenangan MPR dalam tahap pemilihan akhir.

Also read Presiden Prabowo Berterima Kasih ke Partai Koalisi dan PDIP, 'Tanpa Dukungan Demokrat Akan Repot'

Konsultasi dengan SBY dan Posisi Partai

Sikap netral dan serah terima keputusan ini sudah selaras dengan konstitusi internal Partai Demokrat. AHY mengaku telah melakukan konsultasi mendalam dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhohono (SBY). Proses komunikasi tersebut dilakukan melalui panggilan video untuk memastikan kesepahaman antara kedua pimpinan partai. Langkah koordinasi ini bertujuan untuk menyatukan pandangan dan menghindari konflik internal di tubuh partai mengenai isu kepemimpinan eksekutif yang sedang hangat dibicarakan.

Advertisement

Desakan Agar Pembangunan Tidak Terganggu

Lebih jauh, AHY mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan menjaga situasi agar tetap kondusif. Ia menekankan bahwa respons terhadap dinamika politik harus dilakukan dengan kepala dingin dan tidak menimbulkan kerusuhan. Pada saat yang sama, pemerintahan harus tetap bekerja penuh dan agenda pembangunan harus terus berlanjut tanpa henti. Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Fokus utama harus tetap pada kesejahteraan masyarakat dan kelancaran program nasional yang telah direncanakan.