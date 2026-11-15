Partai Demokrat Serahkan Pilihan Cawapres Prabowo, Ini Alasan Kamhar Lakumani

Partai Demokrat resmi menyerahkan wewenang penuh kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pemilihan cawapres pengganti Gibran. Kamhar Lakumani menjelaskan alasan konstitusi dan strategi koalisi di balik keputusan tersebut.

Deputi DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, resmi menyatakan bahwa partainya tidak mengajukan nama calon wakil presiden dan menyerahkan sepenuhnya hak prerogatif tersebut kepada Presiden RI, Prabowo Subianto. Pengumuman penting ini disampaikan pada Minggu, 15 November 2026, terkait kekosongan jabatan wakil presiden yang diduduki Gibran Rakabuming.

Landasan Konstitusi Dan Keputusan AHY

Menurut Kamhar, konstitusi negara mengatur secara tegas bahwa pengisian kekosongan jabatan wakil presiden selama masa pemerintahan berjalan merupakan hak prerogatif mutlak presiden. Presiden memiliki kewenangan unik untuk mengajukan dua nama kandidat kepada MPR sebagai proses pemilihan pengganti. Langkah ini diambil untuk memastikan legalitas dan kepastian hukum dalam proses suksesi kepemimpinan nasional yang sedang berjalan.

Also read Partai Gema Bangsa Dorong Sufmi Dasco Jadi Calon Wakil Presiden Prabowo

Kamhar juga menegaskan bahwa pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, Ahmad Heryanto Yudhoyono (AHY), mengenai tidak mengusulkan nama cawapres telah melalui mekanisme organisasi yang ketat. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai yang berlaku. Hal ini memastikan bahwa sikap partai tidak bersifat spontan, melainkan hasil deliberasi internal yang sah.

Kamhar menjelaskan bahwa ranah pemilihan untuk jabatan presiden, gubernur, dan anggota DPR RI menjadi wewenang Majelis Tinggi Partai. Forum pengambilan keputusan tertinggi ini dipimpin langsung oleh mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Keputusan akhir untuk menyerahkan nama kepada Presiden Prabowo diambil secara formal melalui forum majelis tersebut.

Advertisement

Proses Demokratis Dan Dukungan Koalisi

Presiden Prabowo Subianto dikenal sangat demokratis dalam menangani isu ini dengan mengundang seluruh pimpinan partai koalisi untuk memberikan masukan. Presiden mendengarkan aspirasi dan masukan dari seluruh pimpinan partai koalisi sebagai bagian dari proses musyawarah. Kamhar menyebut hal ini sebagai tanda bahwa pemimpin negara sangat menghargai pendapat rekan-rekan koalisi dalam pemerintahan.

Kamhar memaparkan bahwa dalam struktur koalisi pemerintahan saat ini, terdapat dua kutub utama yang saling berinteraksi. Pertama adalah klaster partai pengusung yang membawa partai ke dalam kancah politik nasional. Kedua adalah kluster pendukung yang masuk dalam pemerintahan untuk membantu eksekusi kebijakan negara. Presiden mendengarkan masukan dari kedua klaster tersebut secara seimbang.

Prabowo juga menunjukkan sikap mendengarkan aspirasi untuk memudahkan kinerja pemerintahan ke depan. Presiden membutuhkan dukungan yang solid dari partai-partai koalisi untuk menstabilkan jalannya roda pemerintahan. Sikap terbuka ini menunjukkan komitmen presiden terhadap prinsip demokrasi deliberatif dalam pengelolaan negara. Hal ini juga memperkuat legitimasi kebijakan yang akan diambil di masa mendatang.

Komitmen Strategis Partai Demokrat

Partai Demokrat sejak awal telah berikhtiar dan berketetapan untuk mengusung koalisi yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Keputusan untuk tidak mengajukan nama sendiri merupakan strategi politik yang matang untuk menjaga keutuhan blok pemerintah. Partai ini ingin memastikan bahwa fokus utama adalah pada keberhasilan program-program pembangunan nasional. Langkah ini diambil demi stabilitas politik dan kelancaran tugas-tugas kenegaraan yang mendesak.

Advertisement

Kamhar Lakumani menegaskan bahwa Partai Demokrat secara sungguh-sungguh akan bekerja untuk memastikan pemerintahan yang dipimpin Prabowo sukses hingga akhir masa pemerintahannya. Komitmen ini mencakup dukungan penuh terhadap setiap kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh istana kepresidenan. Partai akan menjadi mitra kerja yang konstruktif dalam menyelesaikan berbagai tantangan kebangsaan. Sinergi ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh.