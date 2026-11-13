Partai Demokrat Serahkan Pilih Wapres ke Prabowo dan MPR

Partai Demokrat resmi tidak mengajukan nama calon Wakil Presiden. Proses diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan MPR setelah Gibran mengundurkan diri.

Partai Demokrat secara resmi menyatakan tidak akan mengajukan nama calon untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Keputusan ini diambil setelah Gibran Rakabuming Raka secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Partai tersebut menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan nama kepada Presiden Prabowo Subianto dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga yang berwenang dalam memilih.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, menyampaikan pernyataan tegas ini dalam Konferensi Pers di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Jakarta Pusat, pada Jumat (13/11/2026). Pengumuman ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai respons partai terhadap dinamika politik terkini dan memastikan stabilitas pemerintahan tetap terjaga.

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Kronologi Pengunduran Diri Gibran

Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pernyataan berhenti sebagai Wakil Presiden kepada MPR pada Kamis (12/11/2026) siang. Setelah itu, Gibran juga menyerahkan surat yang sama kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat tersebut, Gibran menegaskan bahwa keputusannya untuk mundur diambil atas kemauan sendiri demi kepentingan bangsa dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara.

Ketidakmampuan Gibran untuk menduduki jabatan tersebut terjadi karena telah dinyatakan melanggar hukum oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini memicu kekosongan jabatan Wakil Presiden yang harus segera diatasi sesuai dengan prosedur konstitusi yang berlaku di Indonesia. Proses ini kini berada di tangan Presiden dan MPR.

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Perspektif Partai Demokrat dan Konstitusi

Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa posisi partai selaras dengan Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut mengatur hak prerogatif presiden untuk mengusulkan nama calon wakil presiden yang nantinya akan dipilih oleh MPR. Keputusan ini juga telah didialogkan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, yang saat ini sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta.

Agus mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak membiarkan spekulasi mendahului konstitusi. Ia meminta agar dinamika politik apa pun tidak mengganggu kehidupan rakyat dan pemerintah tetap fokus pada agenda pembangunan negara. Partainya berkomitmen untuk menghormati wewenang MPR dalam memilih pengganti Gibran.

Kriteria Ideal dari PDI Perjuangan

Di sisi lain, Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, memaparkan pandangannya mengenai kriteria sosok pendamping ideal bagi Presiden Prabowo Subianto. Said menilai bahwa presiden memiliki tiga opsi latar belakang calon wakil presiden, yaitu dari internal koalisi, luar koalisi, maupun tokoh non-partai. Namun, ia secara spesifik menekankan pentingnya harmoni di dalam kabinet agar tidak memunculkan perpecahan baru.

Said Abdullah menyatakan bahwa sosok yang paling ideal saat ini adalah tokoh dari kelompok politik terbesar di parlemen. Tokoh tersebut harus memiliki rekam jejak kredibel di pemerintahan serta kecakapan untuk membantu presiden menyukseskan program kerjanya. Hal ini penting agar pengalaman yang dimiliki dapat digunakan secara maksimal untuk menyelesaikan persoalan mendasar rakyat.

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Dampak Politik dan Langkah Selanjutnya

Said Abdullah juga menyinggung proyeksi politik jangka panjang dari pengisian kekosongan ini. Ia menilai bahwa keselarasan dwitunggal baru idealnya dapat berlanjut ke periode berikutnya agar rencana pembangunan negara dapat dirasakan nyata oleh rakyat. Wakil presiden harus mampu melengkapi sisi kepemimpinan nasional dan memberikan jalan keluar bagi presiden dalam arah politik yang sama.

Meskipun menjabarkan kriteria spesifik, Said Abdullah tetap menghormati wewenang konstitusional presiden. Ia menyatakan bahwa keputusan akhir sepenuhnya berpulang kepada Presiden Prabowo Subianto karena beliau yang paling memahami kebutuhan pemerintah. Perjalanan dua tahun pemerintahan yang dipimpinnya memberikan tantangan yang harus diselesaikan ke depan, sehingga pilihan calon harus mempertimbangkan faktor strategis tersebut.