Partai Demokrat merebut kembali DPR dan Senat AS pada 3 November 2026, mengakhiri dominasi Partai Republik. Kemenangan besar ini didorong oleh ketidakpuasan publik terhadap kondisi ekonomi dan inflasi yang tinggi selama pemerintahan Trump.

Partai Demokrat berhasil merebut kembali kendali penuh atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Amerika Serikat dalam pemilu sela yang diselenggarakan pada 3 November 2026. Langkah ini secara resmi mengakhiri masa dominasi penuh Partai Republik atas Gedung Putih dan legislatif nasional yang berlangsung selama dua tahun terakhir. Hasil akhir pemilu menunjukkan pergeseran kursi yang signifikan dan menggambar ulang peta kekuatan politik di Washington DC dengan margin yang cukup besar, jauh dari kemenangan tipis atau yang diperebutkan ketat.

Lebih dari 124 juta suara masuk dalam proses pemungutan suara tersebut, sebuah angka yang melampaui rekor partisipasi pemilu sela tahun 2018 yang sebelumnya telah tercatat oleh Gray DC. Angka partisipasi yang tinggi ini menandakan betapa pentingnya isu-isu ekonomi dan kebijakan publik bagi warga negara dalam menentukan arah kebijakan nasional untuk dua tahun ke depan.

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Rebutan Kursi Sensitif di Negara Bagian Republik

Kemenangan Partai Demokrat tidak hanya bersifat statistik, tetapi juga termanifestasi dalam penaklukan wilayah-wilayah yang selama puluhan tahun dianggap sebagai benteng kokoh Partai Republik. Di Texas, James Talarico berhasil mengalahkan Ken Paxton dan menjadi calon Demokrat pertama yang memenangkan kursi Senat Negara Bagian Texas sejak tahun 1988. Pencapaian ini menandai perubahan drastis dalam preferensi pemilih di negara bagian yang sangat konservatif tersebut.

Di Kansas, Partai Republik juga kehilangan kursinya di Senat untuk pertama kalinya sejak tahun 1932, menunjukkan bahwa basis dukungan Partai Republik mulai menipis bahkan di negara bagian traditionally merah. Sherrod Brown berhasil memenangkan kembali kursinya di Senat dari Ohio, sementara Roy Cooper berhasil merebut kursi Senat di North Carolina. Kombinasi kemenangan di negara-negara bagian ini memberikan Partai Demokrat supermajoritas yang cukup untuk menghalangi banyak agenda legislatif Presiden Donald Trump.

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Dorongan Ekonomi Menjadi Isu Utama Pemilih

Donald Trump tidak tercantum di surat suara untuk posisi eksekutif, namun kinerjanya sebagai presiden menjadi subjek pengadilan moral dari para pemilih. CBS mencatat tingkat penerimaan kinerjanya hanya sekitar 38 persen, angka terendah bagi seorang presiden pada hari pemilu sela, bahkan lebih rendah daripada angka yang tercatat selama masa jabatan pertamanya menurut CBS News Exit Poll 2026. Kekalahan besar ini lahir dari akumulasi lima luka politik yang saling memperparah: kondisi ekonomi yang lesu, ketidakpastian lapangan kerja, beban pajak, isu imigrasi, dan keterlibatan perang di Timur Tengah.

Ekonomi menjadi isu terpenting bagi 39 persen pemilih, jauh di atas isu lain mana pun, seperti yang dilaporkan oleh Hot Air pada tahun 2026. Sekitar tiga perempat pemilih menyatakan ketidakpuasan dengan arah perjalanan negara saat ini. Lebih buruk lagi, jumlah pemilih yang merasa keuangan rumah tangganya memburuk adalah dua kali lipat lebih banyak dibandingkan mereka yang merasa membaik, berdasarkan data CBS News Exit Poll dan Hot Air. Inflasi sempat menyentuh angka 3,8 persen pada April 2026, yang merupakan angka tertinggi sejak ia kembali menjabat, sebagaimana dilaporkan oleh WJLA.

Pada hari pemungutan suara, harga bensin rata-rata masih bertahan di sekitar 4,15 dolar per galon menurut Boston Globe. Setiap kali warga mengisi tangki kendaraan mereka, mereka diingatkan kembali bahwa biaya hidup semakin meningkat. Ketika Donald Trump berkampanye di Iowa dengan klaim bahwa harga barang sedang turun drastis, banyak pemilih merasakan realitas yang berbeda di kasir supermarket. AP VoteCast menangkap inti masalahnya dengan jelas: pemilih menyalahkan Donald Trump secara langsung karena tarif impornya, perang di Iran, dan janjinya soal harga yang tak kunjung ditepati.

Paradoks Pajak dan Penolakan Tarif Impor

Partai Republik pernah meloloskan undang-undang pemotongan pajak besar-besaran pada tahun 2025, dan semestinya ini menjadi modal kampanye yang kuat. Kenyataannya, banyak politisi Partai Republik sendiri mengeluh bahwa pemilih tidak merasakan manfaatnya, sebagaimana diungkapkan oleh Semafor. Penyebab utamanya adalah jenis pajak lain yang dirasakan setiap hari, yaitu tarif impor. Tarif pada dasarnya adalah pajak terselubung atas barang impor, dan sebagian besar bebannya diteruskan langsung ke konsumen akhir.

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Mayoritas pemilih nasional menilai tarif Donald Trump merugikan ekonomi, dan pandangan pesimistis itu muncul di negara bagian dari California sampai Mississippi. Survei YouGov pada bulan Juli mencatat bahwa 72 persen pemilih menyalahkan tarif atas mahalnya harga barang, sebagaimana dilaporkan oleh Washington Examiner. Republik menjual potongan pajak yang abstrak, sementara pemilih membayar pajak terselubung yang konkret setiap kali berbelanja. Sebagian tarif tersebut bahkan sudah dibatalkan oleh pengadilan federal, menambah kesan bahwa kebijakan ekonomi tersebut bukan hanya mahal, tetapi juga sembrono menurut laporan Boston Globe.

Migrasi Politik Muslim dan Perbaikan Data Ketenagakerjaan

Di tengah isu radikalisme, terorisme, dan konflik berkepanjangan di Timur Tengah, delapan Muslim terpilih ke Kongres AS dalam pemilu sela 3 November 2026. Mereka terdiri dari satu senator dan tujuh anggota DPR, semuanya dari Partai Demokrat. Abdul El-Sayed dari Partai Demokrat di Michigan mengalahkan mantan anggota DPR Partai Republik, Mike Rogers, dan menjadi Muslim pertama yang terpilih ke Senat AS. Empat petahana terpilih kembali, yaitu André Carson dari Indiana distrik 7, Ilhan Omar dari Minnesota distrik 5, Rashida Tlaib dari Michigan distrik 12, dan Lateefah Simon dari California distrik 12.

Tiga wajah baru juga masuk ke Kongres, termasuk Adam Hamawy dari New Jersey distrik 12 yang merupakan Muslim dan keturunan Arab pertama yang mewakili New Jersey. Darializa Avila Chevalier dari New York distrik 13 menjadi perempuan Latina Muslim pertama yang terpilih ke Kongres, serta Aisha Wahab dari California distrik 14. Sementara itu, angka pengangguran AS sebenarnya menunjukkan perbaikan. Tingkatnya berkisar 4,1 persen hingga 4,2 persen, rendah menurut ukuran sejarah, namun laporan September 2026 hanya mencatat 29.000 pekerjaan baru yang jauh di bawah perkiraan ekonom menurut PBS.

Laporan Oktober 2026 yang jauh lebih kuat baru keluar tiga hari setelah pemilu, terlambat untuk mengubah suasana hati siapa pun menurut KY3. Isu imigrasi yang pernah menjadi isu paling ampuh bagi Donald Trump juga berubah wajah pada tahun 2026. Hasil pemilu ini menegaskan bahwa pemilih Amerika Serikat dapat memaafkan banyak hal, tetapi tidak bisa memaafkan harga yang terus naik tanpa penjelasan yang masuk akal dan kebijakan yang berdampak langsung pada dompet mereka.