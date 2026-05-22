Partai Demokrat Dukung Indonesia Hadapi Tekanan Global, panitia Proklamasi Democracy Forum disebarluaskan

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menghadiri Proklamasi Democracy Forum di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (21/5) untuk menyampaikan dukungan Partai Demokrat kepada Indonesia dalam menghadapi tekanan global dan persoalan dalam negeri.

Dukungan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat , Herman Khaeron saat membuka Proklamasi Democracy Forum bertema \"Dampak Ekonomi -Politik Global Pasca 3 Bulan Perang Iran vs AS-Israel\" di Kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Kamis (21/5).

\"Niat kami dari Partai Demokrat ingin menghasilkan solusi terbaik bagi bangsa dan negara, yang tujuan akhirnya rakyat bisa merasakan kesejahteraan dan kebahagiaan dari berbagai aspek\", kata Herman. Menurut pria yang akrab disapa Kang Hero itu, forum tersebut diharapkan dapat menghasilkan berbagai rekomendasi jangka menengah dan panjang terkait langkah yang perlu diambil Indonesia menghadapi tekanan global maupun persoalan dalam negeri.

Ia juga menyampaikan pesan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono agar kader Demokrat hadir sebagai bagian dari solusi bangsa. \"Pak SBY dan Mas AHY selalu mengingatkan kepada kita bahwa hari ini sudah terlalu banyak masalah. Karena itu, kader Partai Demokrat harus hadir sebagai bagian dari solusi, bukan justru menambah persoalan\", ujarnya.

Herman menilai pemerintah telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk menghadapi dampak konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, termasuk di sektor ekonomi, politik, keamanan, hingga sosial. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah potensi penutupan Selat Hormuz yang dinilai dapat memengaruhi rantai pasok energi dunia dan perdagangan internasional





