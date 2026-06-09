Partai Demokrat Bantah Keras Keterlibatan Agus Harimurti Yudhoyono dalam Kasus Badan Gizi Nasional

Melalui Kepala Badan Komunikasi Strategis, Partai Demokrat memberikan klarifikasi menyeluruh untuk membantah tuduhan bahwa AHY terlibat dalam intervensi penentuan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Partai Demokrat secara resmi memberikan tanggapan dan klarifikasi mendalam terkait pemberitaan yang beredar di media daring RMOL. ID mengenai dugaan keterlibatan Ketua Umum Partai Demokrat , Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY , dalam polemik yang melibatkan Badan Gizi Nasional atau yang dikenal dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Klarifikasi ini disampaikan oleh Herzaky Mahendra Putra, yang menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, sebagai respons atas artikel berjudul Berdar Nama-nama Pejabat dan Politisi Terseret Kasus BGN yang diunggah pada Selasa, 9 Juni 2026. Dalam artikel tersebut, terdapat klaim yang menyebutkan bahwa ada dua orang kolonel yang merupakan usulan dari AHY dan masuk dalam daftar lebih dari 20 nama tokoh yang diduga terlibat dalam berbagai praktik tidak sehat terkait program strategis pemerintah tersebut.

Hal ini memicu reaksi cepat dari internal partai untuk meluruskan informasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat. Konteks dari munculnya nama-nama tersebut bermula dari pernyataan kuasa hukum Sony Sonjaya, mantan Wakil Ketua MBG yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus hukum tertentu. Elza Syarief dan Krisna Murti, selaku kuasa hukum Sony Sonjaya, mengklaim bahwa klien mereka memegang catatan digital yang sangat detail.

Catatan tersebut diduga berisi daftar nama tokoh-tokoh penting yang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pihak eksekutif, anggota legislatif, hingga pimpinan organisasi kemasyarakatan. Mereka dituduh telah melakukan intervensi serta memberikan tekanan kepada pihak pengelola program untuk memperebutkan jatah lokasi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, yang dalam istilah sederhana sering disebut sebagai dapur program Makan Bergizi Gratis. Persaingan memperebutkan lokasi ini diduga melibatkan lobi-lobi politik yang tidak transparan, sehingga menarik perhatian publik dan menjadi bahan pemberitaan media.

Menanggapi hal tersebut, Partai Demokrat dengan tegas membantah seluruh tuduhan yang mengaitkan AHY dengan Sony Sonjaya maupun proses penentuan lokasi SPPG. Herzaky Mahendra Putra menegaskan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono sama sekali tidak mengenal sosok Sony Sonjaya. Tidak pernah ada pertemuan, komunikasi, ataupun interaksi dalam bentuk apa pun antara AHY dan Sony Sonjaya, baik di masa lalu maupun saat ini.

Lebih lanjut, pihak partai menyatakan bahwa AHY tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, meminta bantuan, atau mencari dukungan kepada Sony Sonjaya terkait program SPPG maupun urusan lainnya, baik itu dilakukan secara langsung maupun melalui perantara pihak ketiga. Oleh karena itu, klaim yang menyatakan adanya usulan nama dua orang kolonel oleh AHY dianggap sebagai informasi yang menyesatkan dan sama sekali tidak memiliki landasan bukti yang kuat.

Partai Demokrat juga menyoroti ambiguitas dalam postingan media tersebut, di mana tidak dijelaskan secara eksplisit siapa yang dimaksud dengan frasa AHY maupun siapa sebenarnya dua orang kolonel yang disebut-sebut dalam daftar tersebut. Namun, sebagai langkah preventif dan bentuk perlindungan terhadap reputasi pemimpin partai, Demokrat menegaskan bahwa jika yang dimaksud adalah Agus Harimurti Yudhoyono, maka tuduhan tersebut adalah fitnah yang sangat serius dan sama sekali tidak mengandung kebenaran faktual.

Mereka menekankan bahwa pengaitan nama AHY dalam kasus ini adalah tindakan yang tidak berdasar dan berpotensi merugikan nama baik individu maupun institusi partai secara keseluruhan. Sebagai penutup, Herzaky Mahendra Putra menyatakan bahwa Partai Demokrat tetap menjunjung tinggi prinsip kebebasan pers dan mendukung penuh kerja-kerja jurnalistik yang profesional di Indonesia. Namun, mereka memberikan catatan kritis bahwa kebebasan pers harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab moral dan kepatuhan terhadap etika jurnalistik.

Setiap informasi yang membawa nama individu atau institusi harus disampaikan secara akurat, berimbang, dan didasarkan pada fakta-fakta yang telah terverifikasi dengan benar sebelum dipublikasikan ke publik. Hal ini sangat penting untuk menjaga stabilitas informasi dan mencegah terjadinya pembunuhan karakter terhadap tokoh publik di tengah dinamika politik nasional yang sangat tinggi saat ini





rmol_id / 🏆 21. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Partai Demokrat AHY Badan Gizi Nasional Klarifikasi Politik Sony Sonjaya

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pelantikan Pimpinan Badan Gizi Nasional dan Penasihat Khusus Ketenagakerjaan oleh Presiden PrabowoPresiden Prabowo Subianto akan melantik pimpinan baru Badan Gizi Nasional yaitu Nanik S. Deyang sebagai kepala, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI (Purn.) Trenggono sebagai wakil kepala, serta Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan di Istana Negara pada Senin sore. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal ini sebagai komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan buruh.

Read more »

Mayjen Trenggono Tinggalkan Karier Militer Demi Badan Gizi Nasional, Berapa Gaji Wakil Kepala BGN?Mayjen TNI Trenggono mundur dari militer demi menjabat Wakil Kepala BGN. Jabatan setingkat wakil menteri ini menawarkan fasilitas dan hak keuangan tinggi.

Read more »

Pelantikan Nanik S Deyang Sebagai Kepala Badan Gizi Nasional di Istana KepresidenanNanik S Deyang diganti menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) setelah penunjukan oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan dukungan pejabat penting lainnya serta penyelidikan kasus pengelolaan program Makan Bergizi Gratis di Indonesia.

Read more »

Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Dibimbing Dewan Pengarah Ahli Gizi dan AnakPresiden Prabowo Subianto melantikan Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) serta Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN di Istana Negara, Jakarta, Senin 8 Juni 2026. Pelantikan berdasarkan Keppres 18/M/2026. Dewan Pengarah BGN yang terdiri dari 7 orang, termasuk 5 ahli gizi dan dokter anak, akan memandu dan membimbing lembaga tersebut.

Read more »