Parlemen Denmark secara bulat menyetujui perluasan kehadiran militer AS di Greenland untuk sistem pertahanan rudal Golden Dome, menguatkan kedaulatan Copen

Parlemen Denmark secara bulat menyetujui kesepakatan yang memperluas kehadiran militer Amerika Serikat di Greenland pada Kamis waktu setempat, Jumat 20 November 2026. Keputusan ini diambil menyusul ketegangan diplomatik selama berbulan-bulan yang dipicu oleh ancaman aneksasi dari Presiden AS Donald Trump. Seluruh 109 anggota parlemen yang hadir memberikan suara setuju, menandai kesepakatan politik yang krusial di kawasan Arktik.

Proses Ratifikasi di Parlemen Denmark

Dalam sidang yang berlangsung di Kopenhagen, tidak ada satu pun anggota parlemen yang menolak atau abstain dalam pengambilan suara tersebut. Catatan resmi menunjukkan ketiadaan oposisi internal yang signifikan terhadap perjanjian strategis ini. Sebanyak 70 anggota parlemen lainnya tercatat tidak hadir dalam sesi pemungutan suara tersebut. Total kursi di parlemen Denmark adalah 179 tempat duduk.

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Skor suara yang bulat ini mencerminkan konsensus politik yang kuat di antara partai-partai di Denmark. Kesepakatan ini mengizinkan Amerika Serikat untuk memperluas Pangkalan Luar Angkasa Pituffik yang sudah ada. Selain itu, fasilitas militer baru akan didirikan di dua lokasi tambahan di wilayah Greenland.

Kedaulatan dan Hak Greenland dalam Perjanjian

Berdasarkan dokumen yang dipublikasikan oleh Kementerian Luar Negeri Denmark, perjanjian ini menegaskan kembali kedaulatan Denmark atas Greenland secara hukum. Dokumen resmi tersebut juga mengakui bahwa masyarakat Greenland merupakan suatu bangsa sesuai dengan hukum internasional. Hal ini memberikan pengakuan formal terhadap hak penduduk lokal untuk menentukan nasib sendiri.

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Proses ratifikasi di Denmark berjalan berbeda dengan prosedur di Amerika Serikat. Perjanjian ini tidak memerlukan persetujuan Kongres di Washington. Hal ini mempercepat implementasi strategis bagi kedua negara. Perjanjian akan langsung mulai berlaku segera setelah Kopenhagen dan Nuuk secara resmi menyampaikan pemberitahuan penerimaan mereka kepada Washington.

Sebelumnya, pihak Amerika Serikat, Denmark, dan Greenland telah menandatangani kesepakatan tersebut pada September lalu. Penandatanganan itu dilakukan setelah ketegangan diplomatik berkepanjangan terkait upaya Donald Trump mengakuisisi pulau strategis itu. Parlemen Greenland sendiri telah meratifikasi kesepakatan itu pada 3 November dengan perolehan 16 suara mendukung dan tujuh lainnya abstain.

Sistem Pertahanan Rudal Golden Dome

Kesepakatan ini membuka ruang bagi perluasan lebih lanjut dan pengerahan sistem pertahanan rudal Golden Dome. Sistem ini direncanakan secara komprehensif oleh Donald Trump sebagai bagian dari strategi keamanan nasional. Pulau Arktik itu diharapkan memainkan peran kunci dalam sistem tersebut yang didesain untuk mendeteksi, melacak, dan mencegat rudal balistik.

Sistem pertahanan canggih ini juga dirancang untuk menghadapi rudal jelajah dan hipersonik yang mendekat melalui Kutub Utara. Donald Trump berulang kali berargumen bahwa kendali atas Greenland sangat vital bagi keamanan nasional AS. Posisi NATO di kawasan Arktik juga dianggap sangat bergantung pada stabilitas wilayah tersebut.

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Dampak Geopolitik dan Reaksi Internasional

Presiden Donald Trump sempat mengunggah peta Belahan Bumi Barat sehari setelah ratifikasi parlemen Greenland. Peta tersebut memperlihatkan Greenland dicoret dan diberi label ulang sebagai Tanah Kami. Unggahan ini memicu kecaman keras dari sekutu NATO di Eropa dan memperkeruh hubungan transatlantik. Trump berulang kali menolak mengesampingkan penggunaan kekuatan militer untuk merebut Greenland.

Di sisi lain, Moskow melontarkan kritik tajam terhadap meningkatnya kehadiran militer NATO di wilayah Arktik. Rusia tetap bersikeras bahwa pihaknya tidak memiliki niat untuk menyerang blok militer pimpinan AS tersebut. Ketegangan ini menyoroti pentingnya keseimbangan kekuatan di daerah kutub yang semakin strategis bagi keamanan global.