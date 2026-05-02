Parkway Drive Tutup Hari Pertama Hammersonic Festival 2026 dengan Penampilan Memukau

Band metalcore asal Australia, Parkway Drive, berhasil memukau ribuan penggemar dengan penampilan enerjik mereka sebagai headliner di hari pertama Hammersonic Festival 2026 di Tangerang.

Parkway Drive , band metalcore terkemuka asal Australia, berhasil menutup hari pertama Hammersonic Festival 2026 dengan penampilan yang memukau di panggung utama, Hammer Stage, yang berlokasi di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), Pantai Indah Kapuk, Tangerang pada hari Sabtu, 2 Mei 2026.

Penampilan mereka menjadi puncak dari gelaran festival musik metal yang dinantikan oleh para penggemar di Indonesia. Band yang dipimpin oleh vokalis karismatik, Winston McCall, naik ke panggung tepat pukul 23.00 WIB dan langsung menyapa penggemar dengan penuh energi. Mereka membuka setlist dengan lagu andalan mereka, “Glitch”, yang langsung disambut dengan antusiasme luar biasa dari lautan penonton. Winston McCall dengan sigap mengajak penonton untuk melompat dan berinteraksi, menciptakan suasana yang sangat meriah dan penuh semangat.

Energi positif yang terpancar dari panggung Parkway Drive dengan cepat menular ke seluruh area festival. Mereka melanjutkan penampilan dengan lagu-lagu hits lainnya seperti “Prey” dan “Carrion”, yang dinyanyikan bersama oleh band dan ribuan penggemar yang hadir. Suara penonton yang bersatu dalam paduan suara menciptakan momen yang tak terlupakan bagi semua yang menyaksikan. Winston McCall tak henti-hentinya menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para penggemar atas dukungan yang luar biasa.

Ia mengungkapkan kebahagiaannya bisa kembali tampil di Indonesia, negara yang ia gambarkan sebagai negara yang indah. Ia juga menekankan bahwa semua orang, baik yang baru pertama kali menyaksikan penampilan mereka maupun yang sudah menjadi penggemar setia, selalu diterima dengan tangan terbuka. Winston McCall juga menyampaikan apresiasinya atas energi positif yang selalu diberikan oleh para penggemar. Penampilan Parkway Drive semakin memanas dengan deretan lagu-lagu seperti “Sacred”, “Vice Grip”, “Cemetery Bloom”, dan “Bottom Feeder”.

Tata panggung yang spektakuler dengan efek api yang dramatis dan produksi visual yang memukau semakin memperkuat atmosfer pertunjukan. Winston McCall terus berinteraksi dengan penonton, mengajak mereka untuk mengangkat tangan dan melompat bersama, menciptakan momen kebersamaan yang sangat intens. Menjelang akhir penampilan, band membawakan lagu “Crushed” yang kembali memicu gelombang respons positif dari penonton. Puncaknya, Parkway Drive menutup penampilan mereka dengan lagu “Wild Eyes”, yang menjadi klimaks dari seluruh pertunjukan.

Penonton pun larut dalam euforia, bernyanyi dan melompat bersama band hingga akhir lagu. Penampilan Parkway Drive di Hammersonic Festival 2026 menegaskan posisi mereka sebagai salah satu band metalcore terhebat di dunia dan sebagai headliner yang mampu menjaga energi penonton tetap tinggi hingga akhir acara. Keberhasilan mereka menutup hari pertama festival ini menjadi bukti bahwa musik metal masih memiliki tempat yang kuat di hati para penggemar Indonesia.

Seluruh konten berita ini dilindungi oleh hak cipta Kantor Berita ANTARA dan dilarang untuk diambil, di-crawl, atau diindeks secara otomatis untuk keperluan kecerdasan buatan tanpa izin tertulis





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Parkway Drive Hammersonic Festival 2026 Metalcore Konser Musik Metal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pee Wee Gaskins tampil di Hammersonic, kenalkan gitaris “dadakan”Band Pee Wee Gaskin tampil memanaskan panggung Magnumotion dalam gelaran Hammersonic Festival 2026 yang diselenggarakan di Nusantara International Convention ...

Read more »

Dari Bandung hingga Australia, Ribuan Massa Berbaju Hitam Padati Perayaan 10 Tahun HammersonicPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Burgerkill Menghentak Hammersonic 2026 dengan Penampilan EnerjikBand metal Burgerkill asal Bandung tampil memukau di Hammersonic Festival 2026 di Tangerang, dengan membawakan lagu-lagu hits dan single terbaru mereka, serta disambut antusias oleh para penonton. Penampilan ini menandai kembalinya Vicky Mono sebagai vokalis.

Read more »

Band Speed Terpukau dengan Antusiasme Penggemar di Hammersonic 2026Band hardcore asal Australia, Speed, memberikan penampilan perdana yang memukau di Hammersonic Fest 2026, Jakarta, dan terkejut dengan jumlah penonton yang mencapai ribuan orang. Vokalis Speed, Jem Siow, mengungkapkan kekagumannya terhadap komunitas hardcore Indonesia.

Read more »

Eyehategod guncang Hammersonic, penonton teriak “We want more”Band sludge metal asal Amerika Serikat, Eyehategod, tampil gahar dalam gelaran Hammersonic Festival 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, ...

Read more »

Band hardcore Australia tampil penuh energi di Hammersonic FestivalBand hardcore asal Australia, SPEED, tampil penuh energi dalam ajang Hammersonic Festival 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, Pantai Indah ...

Read more »