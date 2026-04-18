Parkir Liar di POIN Square Diduga Dilegalkan, Warga Minta Pemprov Segera Bertindak

Warga mengeluhkan praktik parkir liar di POIN Square yang diduga dilegalkan oleh pihak Dishub, melanggar aturan dan berpotensi merugikan daerah. Francine meminta Pemprov DKI Jakarta segera menertibkan dan memasang rambu larangan parkir.

Praktik parkir di POIN Square, Jakarta Selatan, dinilai ilegal dan melanggar aturan. Francine, seorang warga yang gerah dengan kondisi tersebut, menyoroti adanya dugaan kuat bahwa parkir liar di lokasi itu tidak hanya dibiarkan, tetapi juga justru "dilegalkan" oleh Unit Pengelola (UP) Parkir Dinas Perhubungan Satuan Pelaksana (Satpel) Jakarta Selatan.

Ia mengemukakan bahwa alih-alih memasang rambu larangan parkir, area yang seharusnya menjadi ruang milik jalan justru dipasangi rambu yang mengizinkan parkir. Keluhan warga mengenai masalah ini sudah disampaikan berulang kali, baik melalui aplikasi JAKI, aduan langsung ke DPRD, hingga saat reses. Namun, hingga kini, belum ada tindakan tegas yang diambil. Francine menegaskan bahwa praktik parkir liar ini sudah berlangsung lama, bahkan sejak sebelum tahun 2010, dan terus meluas tanpa adanya penertiban yang berarti. Warga merasa lelah karena keluhan mereka telah disampaikan berulang kali, termasuk dalam Rapat Penanganan Aduan Masyarakat (Dumas) di Kecamatan Cilandak pada April 2026. Ia menambahkan bahwa pada Juli 2024 lalu, sempat terpasang spanduk mengenai waktu operasional parkir di lokasi tersebut, meskipun tanpa izin yang resmi dan tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perparkiran. Ironisnya, petugas UP Parkir justru menyebut juru parkir di lokasi tersebut sebagai binaan resmi. Padahal, berdasarkan paparan Satpel Perhubungan Cilandak, area tersebut tidak memiliki kelengkapan dasar seperti rambu resmi, tarif retribusi yang jelas, marka, Satuan Ruang Parkir (SRP), maupun izin pengelolaan yang sah. Hal ini jelas melanggar Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran dan Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 181 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Lebih lanjut, Francine mengkritik penerbitan izin pengelolaan parkir yang dilakukan pada Agustus 2025 hingga Februari 2026. Ia menilai penerbitan izin tersebut cacat hukum karena diberikan untuk area parkir off-street, padahal praktik yang terjadi di lapangan adalah parkir di badan jalan atau on-street. Tarif parkir yang diterapkan juga tidak sesuai dengan aturan. Juru parkir memungut tarif sebesar Rp5.000 per motor tanpa memberikan karcis resmi, dan besaran tarif tersebut tidak sesuai dengan Pergub DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Transaksi Non-Tunai pada Layanan Pemerintah Daerah. Situasi ini berpotensi menimbulkan kerugian daerah, karena setoran retribusi yang dilaporkan hanya sebesar Rp300.000 per bulan, jauh di bawah potensi pendapatan riil dari aktivitas parkir yang terjadi. Kondisi semakin diperparah dengan adanya rambu parkir yang masih terpasang, padahal izin pengelolaan telah berakhir pada 19 Februari 2026 dan tidak diperpanjang. Namun, rambu yang seharusnya diganti menjadi larangan parkir belum juga diubah. Francine menyayangkan lemahnya pengawasan dan koordinasi, yang justru semakin menguatkan dugaan bahwa parkir liar tersebut dilindungi dan dilegalkan oleh oknum-oknum tertentu. Ia menegaskan bahwa perintah Gubernur terkait penataan parkir belum tuntas dilaksanakan. Menutup pernyataannya, Francine mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk segera menertibkan lokasi tersebut dan memasang rambu larangan parkir. Ia menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas, demi kenyamanan warga dan kelancaran lalu lintas





