Parkir Liar di Blok M Meluber Hingga Depan Kejagung RI

Praktik parkir liar di Blok M, Jakarta Selatan, menyebabkan lalu lintas terhambat dan mengganggu ketertiban umum. Kendaraan parkir di depan Kejagung RI meskipun ada rambu larangan. Pemerintah Kota Jakarta Selatan akan membahas solusi komprehensif dalam rapat yang dipimpin Wali Kota.

Kemacetan lalu lintas dan gangguan ketertiban umum kembali terjadi di kawasan Blok M , Jakarta Selatan , akibat melubernya parkir kendaraan hingga ke depan Kantor Kejagung Republik Indonesia.

Fenomena parkir liar ini bukan hanya mengganggu mobilitas warga, tetapi juga mencoreng estetika kota dan menimbulkan potensi masalah keamanan. Pantauan langsung dan rekaman video yang beredar luas di berbagai platform media sosial menunjukkan barisan kendaraan bermotor, baik roda empat maupun roda dua, berjejer di sepanjang jalan, bahkan dengan terang-terangan memarkirkan diri di area yang jelas-jelas ditandai dengan rambu larangan parkir di depan gedung Kejagung RI.

Kondisi ini memicu keluhan dari masyarakat sekitar yang merasa terganggu dengan pemandangan tersebut dan dampak negatifnya terhadap kelancaran arus lalu lintas. Salah seorang warga bernama Bernad menyampaikan kekecewaannya melalui media Suara.com pada hari Selasa, 5 Mei 2026, dengan menyatakan bahwa seharusnya praktik parkir tidak sampai merambah area depan Kejagung. Ia menekankan bahwa masalah parkir di Blok M merupakan isu yang kompleks dan saling terkait dengan keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang memanfaatkan trotoar sebagai tempat berjualan.

Keberadaan PKL ini secara tidak langsung mendorong peningkatan volume kendaraan di kawasan tersebut, sehingga memperparah masalah parkir yang sudah ada. Selain itu, kurangnya fasilitas parkir yang memadai dan pengaturan lalu lintas yang kurang optimal juga menjadi faktor penyebab melubernya parkir ke area-area terlarang. Pemerintah daerah setempat diharapkan dapat segera mengambil tindakan tegas untuk mengatasi masalah ini, demi menciptakan lingkungan yang lebih tertib, nyaman, dan aman bagi seluruh warga.

Penegakan hukum terhadap pelanggar parkir liar, penataan PKL yang lebih baik, serta penyediaan fasilitas parkir yang representatif menjadi solusi yang mendesak untuk dilakukan. Permasalahan parkir di Blok M bukanlah hal baru. Kawasan ini dikenal sebagai pusat keramaian dengan berbagai fasilitas umum, pusat perbelanjaan, dan hiburan yang menarik banyak pengunjung setiap harinya. Namun, jumlah kendaraan yang datang seringkali tidak sebanding dengan ketersediaan lahan parkir yang ada.

Akibatnya, banyak pengunjung yang terpaksa memarkirkan kendaraannya di bahu jalan, trotoar, atau bahkan di area yang dilarang parkir. Situasi ini diperburuk dengan adanya praktik parkir liar yang dikelola oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang memungut biaya parkir dari para pengunjung tanpa memberikan jaminan keamanan kendaraan.

Selain itu, kurangnya koordinasi antara berbagai pihak terkait, seperti Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan pengelola parkir, juga menjadi hambatan dalam penanganan masalah parkir di Blok M. Perlu adanya sinergi yang kuat antara semua pihak untuk merumuskan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah pembangunan fasilitas parkir vertikal atau underground di beberapa lokasi strategis di Blok M. Selain itu, perlu juga dilakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas dan parkir, serta bahaya parkir liar.

Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum juga perlu dilakukan secara konsisten untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar. Pemerintah Kota Jakarta Selatan berencana untuk membahas secara mendalam permasalahan parkir di Blok M dalam rapat yang akan dipimpin oleh Wali Kota. Rapat ini bertujuan untuk mencari solusi komprehensif yang melibatkan berbagai aspek, termasuk penataan parkir, pengelolaan PKL, dan peningkatan infrastruktur lalu lintas. Bernad berharap rapat tersebut dapat menghasilkan langkah-langkah konkret yang dapat mengatasi masalah parkir di Blok M secara efektif.

Ia menekankan bahwa penanganan masalah parkir harus dilakukan secara terpadu dan melibatkan semua pihak terkait, termasuk warga, pedagang, pengusaha, dan pemerintah daerah. Selain itu, perlu juga dilakukan kajian mendalam mengenai dampak sosial dan ekonomi dari setiap solusi yang diambil. Pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga solusi yang dihasilkan dapat benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Keberhasilan penanganan masalah parkir di Blok M akan menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di Jakarta yang juga menghadapi permasalahan serupa. Dengan adanya penataan parkir yang baik, diharapkan Blok M dapat menjadi kawasan yang lebih tertib, nyaman, dan aman bagi seluruh warga dan pengunjung. Upaya ini juga akan mendukung pembangunan Jakarta sebagai kota yang modern, berwibawa, dan berkelanjutan





