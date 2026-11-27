Park Ji Hyun dinominasi di International Emmy Awards 2026 atas peran di drama Korea. Nominasi ini menandai sejarah penting bagi aktris Korea di ajang televisi internasional尽管 belum meraih kemenangan.

Park Ji Hyun tidak membawa pulang trofi penghargaan di ajang International Emmy Awards ke-54 yang diselenggarakan di New York Hilton Midtown, Manhattan, pada 23 November 2026 waktu setempat. Pencapaian aktris berdarah Korea Selatan ini terhenti pada tahap nominasi setelah kemenangan kategori akting jatuh ke tangan Mona Mina Leon, seorang aktris asal Belgia yang tampil dalam sebuah serial televisi.

Rasa Tak Yakin Atas Nominasi Bersejarah

Park Ji Hyun mengungkapkan perasaan tidak percaya dan seolah berada dalam keadaan bermimpi saat mengetahui dirinya masuk dalam daftar nominee. Ia mengaku mengalami rasa gugup namun sengaja tidak memasang ekspektasi tinggi untuk membawa pulang penghargaan tersebut. Keputusan untuk tidak membebankan diri dengan harapan menang diambil untuk menjaga mental agar tetap stabil di tengah suasana penganugerahan internasional yang kompetitif.

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Nominasi ini menandai momen penting bagi industri hiburan Korea Selatan karena sebelumnya belum pernah ada aktris Korea yang masuk dalam kategori akting di ajang bergengsi tersebut. Langkah Park Ji Hyun membuktikan bahwa kualitas akting pemain drama Korea telah mendapat perhatian serius dari dewan juri internasional yang menilai program televisi di luar Amerika Serikat.

Peran Kompleks dalam Drama Berkisar 8 Episode

Dalam drama yang masuk nominasi kategori TV Movie/Mini-Series, Park Ji Hyun memerankan karakter Yasmine, seorang perempuan dengan sindrom Tourette yang memiliki mimpi besar untuk menjadi seorang guru. Peran ini menuntut kemampuan akting yang mendalam untuk menggambarkan emosi kompleks serta perubahan batin tokoh tersebut seiring berjalannya waktu. Park mampu menangkap nuansa karakter dengan presisi tinggi sehingga menarik perhatian para kritikus dan juri.

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Drama tersebut juga dibintangi oleh aktris ternama Kim Go Eun yang memerankan peran Eun Jung. Kisah drama ini mengisahkan perjalanan persahabatan dua perempuan sejak masa remaja hingga memasuki usia empat puluh tahunan. Hubungan mereka dipenuhi oleh rasa sayang, kekaguman, dan kecemburuan yang rumit.

Konflik Serius dan Tema Bantuan Kematian

Konflik dalam drama semakin berkembang ketika karakter Sang Yeon diketahui mengidap penyakit terminal. Plot cerita memuncak ketika Sang Yeon berencana menjalani prosedur bantuan untuk mengakhiri hidupnya di Swiss. Ia kemudian meminta Eun Jung untuk menemaninya dalam perjalanan emosional dan final tersebut. Tema berat ini menambah kedalaman narasi dan menunjukkan kualitas produksi drama Korea yang semakin matang.

Permainan Park Ji Hyun sebagai Sang Yeon dinilai sebagai sorotan utama dalam serial ini. Ia berhasil menampilkan transformasi psikologis tokoh yang sedang menghadapi kematian dengan cara yang natural dan menyentuh hati penonton. Kemampuan ini menjadi alasan utama mengapa drama tersebut berhasil masuk dalam nominasi kategori TV Movie/Mini-Series di ajang internasional.

Konteks Penghargaan dan Dampak Jangka Panjang

International Emmy Awards diselenggarakan oleh International Academy of Television Arts & Sciences sejak tahun 1973 dengan tujuan memberikan apresiasi kepada program televisi yang diproduksi di luar Amerika Serikat. Ajang ini memiliki standar penilaian yang sangat ketat dan berbeda dari Primetime Emmy Awards yang berfokus pada produksi televisi domestik Amerika.

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Pengalaman tahun ini tidak terlepas dari sejarah sebelumnya di mana drama Korean juga pernah mengukir prestasi di panggung internasional. Sebelumnya, karya tertentu pernah menjadi drama Korea pertama yang memenangkan International Emmy Awards pada tahun 2022. Kemenangan tersebut membuka jalan bagi karya-karya berikutnya untuk bersaing di kancah global.

Walaupun tahun ini belum membawa pulang trofi emas, nominasi Park Ji Hyun tetap menjadi langkah penting bagi representasi talenta Korea Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa standar kualitas industri hiburan Korea telah diakui secara universal. Langkah ini akan membuka peluang lebih luas bagi aktris-aktris Korea lainnya untuk berkontribusi dalam industri televisi global di masa depan.