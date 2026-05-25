Park Hang-seo, 66 tahun, resmi menangani klub degradasi Liga Thailand, Kanchanaburi Power. Pelatih asal Korea Selatan, Park Hang-seo, akhirnya mempunyai pekerjaan baru. Coach Park dikenal sebagai pelatih legendaris timnas Vietnam dalam kurun 2017 hingga 2023. Dalam kurun tersebut, ia membawa Vietnam menjuarai Piala AFF 2018 serta lolos ke delapan besar Piala Asia 2019. Di level timnas U-23, ia juga mempersembahkan medali emas SEA Games 2019 dan 2021, serta runner-up Piala Asia U-23 2018. Bagi fans timnas Indonesia, ia lama diingat sebagai rival abadi pelatih tim Garuda, Shin Tae-yong. Setelah meninggalkan timnas Vietnam pada 2023, ia sempat dikaitkan dengan sejumlah klub dan tim nasional. Namun hingga lebih dari tiga tahun, Park memilih selektif dan hanya menerima pekerjaan direktur. Sikapnya akhirnya berubah menyambut musim 2026/27. Pada Senin (25/5/2026), Park resmi diumumkan sebagai pelatih baru klub Thailand, Kanchanaburi Power. Melihat reputasi Park dan situasi klub tersebut, rasanya ada yang tidak pas. Park merupakan pelatih dengan reputasi mentereng di Asia Tenggara. Adapun Kanchanaburi merupakan klub yang baru saja finis sebagai juru kunci Thai League 2025/26. Kanchanaburi menghuni dasar klasemen, peringkat 16 dengan 23 poin dalam 30 pertandingan. Hal tersebut membuat klub berjuluk The Iron Horse terdegradasi ke Thai League 2 pada musim depan. Kanchanaburi Power FC mengumumkan penunjukan Park Hang-seo. Mantan juru taktik timnas Vietnam dan Korea Selatan, sebagai pelatih kepala baru pasukan The Iron Horse.

