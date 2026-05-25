Paris Saint-Germain Cemas dengan Kondisi Kebugaran Dua Bintang Utama, Dimulainya Hitungan mundur Final Liga Champions

Paris Saint-Germain tengah berjuang melawan waktu agar dua pemain andalannya bisa pulih tepat waktu untuk final Liga Champions melawan Arsenal. Tim asuhan Luis Enrique kini cemas menanti kabar mengenai kondisi Achraf Hakimi dan Ousmane Dembele seiring dimulainya hitungan mundur menuju laga final di Budapest.Klub Prancis tersebut tengah memantau dengan cemas kondisi kebugaran dua bintang utamanya menjelang final Liga Champions hari Sabtu melawan Arsenal.

Paris Saint-Germain tengah berjuang melawan waktu agar dua pemain andalannya bisa pulih tepat waktu untuk final Liga Champions melawan Arsenal . Tim asuhan Luis Enrique kini cemas menanti kabar mengenai kondisi Achraf Hakimi dan Ousmane Dembele seiring dimulainya hitungan mundur menuju laga final di Budapest .

Klub Prancis tersebut tengah memantau dengan cemas kondisi kebugaran dua bintang utamanya menjelang final Liga Champions hari Sabtu melawan Arsenal. Tim asal Paris ini, yang baru saja memastikan gelar Ligue 1 lainnya, berharap dapat mempertahankan gelar Eropa mereka di Puskas Arena, namun persiapan mereka terhambat oleh masalah susunan pemain yang cukup serius. Juara bertahan akan menghadapi Arsenal yang sedang dalam momentum terbaiknya setelah pasukan Mikel Arteta mengakhiri penantian selama 22 tahun untuk meraih gelar Liga Premier.

Sementara The Gunners berada di puncak kepercayaan diri, PSG menghadapi kemungkinan tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh dalam pertandingan terbesar musim Eropa di Hongaria

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