Paris: "La Caverne du Pont Neuf" Transforms Pont Neuf Bridge into a New Attraction

The temporary art installation, 'La Caverne du Pont Neuf', has significantly changed the appearance of the Pont Neuf Bridge in Paris, making it a new attraction for tourists and local art enthusiasts.

Paris (ANTARA) - Kehadiran instalasi seni sementara "La Caverne du Pont Neuf" (Gua Pont Neuf) mengubah total wajah Jembatan Pont Neuf di Paris , menjadikannya atraksi baru yang menarik banyak wisatawan dan pencinta seni setempat.

Foto yang diabadikan pada 2 Juni 2026 ini menunjukkan instalasi seni sementara "La Caverne du Pont Neuf" (Gua Pont Neuf) di Jembatan Pont Neuf di Paris, Prancis. (Xinhua/Wu Huiwo) Foto yang diabadikan pada 2 Juni 2026 ini menunjukkan instalasi seni sementara "La Caverne du Pont Neuf" (Gua Pont Neuf) di Jembatan Pont Neuf di Paris, Prancis.

(Xinhua/Wu Huiwo) Foto yang diabadikan pada 2 Juni 2026 ini menunjukkan instalasi seni sementara "La Caverne du Pont Neuf" (Gua Pont Neuf) di Jembatan Pont Neuf di Paris, Prancis. (Xinhua/Wu Huiwo) Foto yang diabadikan pada 2 Juni 2026 ini menunjukkan instalasi seni sementara "La Caverne du Pont Neuf" (Gua Pont Neuf) di Jembatan Pont Neuf di Paris, Prancis.

(Xinhua/Wu Huiwo) Foto yang diabadikan pada 2 Juni 2026 ini menunjukkan instalasi seni sementara "La Caverne du Pont Neuf" (Gua Pont Neuf) di Jembatan Pont Neuf di Paris, Prancis. (Xinhua/Wu Huiwo) Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA





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Paris Pont Neuf Bridge Temporary Art Installation La Caverne Du Pont Neuf New Attraction

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