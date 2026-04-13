Paralegal Muslimat NU: Garda Terdepan dalam Membuka Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak

Menteri PPPA Arifah Fauzi mengapresiasi peran strategis paralegal Muslimat NU dalam membuka akses keadilan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Ia juga mendorong penguatan keluarga, peningkatan literasi digital, dan solidaritas sosial.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menekankan peran krusial paralegal Muslimat NU sebagai ujung tombak dalam membuka akses keadilan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan diskriminasi. Pernyataan ini disampaikan dalam peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-80 Muslimat NU di Semarang, Jawa Tengah.

Arifah Fauzi menyoroti bahwa kehadiran paralegal Muslimat NU di tingkat komunitas bukan hanya sebagai pemberi bantuan hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dan kemanusiaan. Mereka menggunakan pendekatan yang berlandaskan empati, nilai-nilai keagamaan, dan kearifan lokal yang telah mengakar di masyarakat. Ini memastikan bahwa perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan pendampingan yang komprehensif, memahami hak-hak mereka, dan berjuang untuk mendapatkan keadilan dengan martabat. Menteri PPPA juga mengapresiasi peran Muslimat NU sebagai mitra strategis pemerintah dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga, dan perluasan pemberdayaan hingga ke tingkat akar rumput. Ini adalah komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi seluruh masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak yang rentan menjadi korban kekerasan. Selain itu, Menteri Arifah Fauzi juga mengajak seluruh kader Muslimat NU untuk terus mengambil peran aktif dalam berbagai aspek pembangunan. Ia mendorong penguatan ketahanan keluarga sebagai pondasi utama dalam menghadapi berbagai tantangan global. Hal ini termasuk krisis ekonomi, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi yang pesat. Menteri menekankan pentingnya meningkatkan literasi digital agar kader Muslimat NU tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong dan informasi yang menyesatkan. Hal ini krusial untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah penyebaran disinformasi yang dapat merugikan masyarakat. Lebih lanjut, Menteri Arifah Fauzi menyerukan penguatan solidaritas sosial dan kemanusiaan di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Ia mendorong kader Muslimat NU untuk aktif dalam kegiatan sosial, memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, dan memperkuat ikatan persaudaraan antar sesama. Selain itu, Menteri PPPA menekankan pentingnya memperkuat kemandirian ekonomi keluarga. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Upaya ini akan berkontribusi pada peningkatan ketahanan nasional dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Menteri Arifah Fauzi juga menyoroti peran sentral perempuan dalam keluarga sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak-anak. Perempuan memiliki peran vital dalam menanamkan nilai-nilai kasih sayang, toleransi, dan cinta damai kepada generasi penerus bangsa. Nilai-nilai ini merupakan fondasi penting dalam membangun karakter anak-anak yang kuat, berintegritas, dan berwawasan luas. Menteri mengajak seluruh kader Muslimat NU untuk terus berkomitmen dalam mendidik anak-anak dengan nilai-nilai luhur tersebut. Dengan demikian, generasi penerus bangsa akan tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, peduli terhadap sesama, dan berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara. Peringatan Harlah ke-80 Muslimat NU menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Melalui kolaborasi yang erat, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih inklusif, adil, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ini adalah visi bersama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, di mana setiap individu, terutama perempuan dan anak-anak, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai potensi terbaik mereka





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Muslimat NU Paralegal Perempuan Anak Kekerasan Keadilan Pemberdayaan Literasi Digital Keluarga Solidaritas Sosial

United States Latest News, United States Headlines

