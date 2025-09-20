Paragon Pictures dan Ideosource Entertainment Umumkan Film Religi 'Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku?'

Rumah produksi Paragon Pictures dan Ideosource Entertainment mengumumkan proyek film drama religi terbaru berjudul Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku?, yang dibintangi oleh Revalina S. Temat, Gunawan Sudrajat, dan lainnya. Film ini mengangkat tema tentang kekuatan doa dan perjuangan seorang perempuan dalam menghadapi ujian hidup.

jpnn.com, JAKARTA - Rumah produksi Paragon Pictures dan Ideosource Entertainment mengumumkan proyek film terbaru mereka yang berjudul Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku?. Film drama religi yang sangat inspiratif ini akan segera memasuki tahap produksi dan syuting. Film ini menghadirkan jajaran aktor dan aktris ternama, termasuk Revalina S.

Temat, Gunawan Sudrajat, Megan Domani, Annisa Kaila, Sheila Kusnadi, Venly Arauna, Dhawiya Zaida, Risma Nilawati, Daniella Sya, Alex Abbad, Roy Sungkono, serta penampilan spesial dari Ustazah Shofwatunnida. Film ini menjanjikan pengalaman sinematik yang mendalam dan menyentuh hati, dengan harapan dapat memberikan inspirasi dan kekuatan bagi para penonton. Kisah yang diangkat dalam film ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru tentang makna kehidupan, perjuangan, dan kekuatan spiritual dalam menghadapi berbagai tantangan. \Film Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku? mengisahkan perjalanan seorang perempuan, Sarah, yang menemukan kekuatan luar biasa melalui doa di saat-saat terendah dalam hidupnya. Disutradarai oleh Jay Sukmo, film ini menyoroti tema-tema penting seperti kemandirian, ketabahan, dan perjalanan spiritual yang penuh makna. Alur cerita yang kuat dimulai ketika mantan suami Sarah, Satrio, yang diperankan oleh Gunawan, mengalami stroke dan terlilit hutang. Sarah terpaksa mengambil keputusan sulit untuk berbagi tempat tinggal dengan Satrio dan istri barunya demi menyelamatkan mereka dari ancaman, meskipun keputusannya ini ditentang oleh anaknya. Keputusan ini menjadi titik balik dalam kehidupan Sarah, menguji batas kesabaran dan keyakinannya. Penonton akan diajak untuk merasakan dinamika emosional yang kompleks, melihat bagaimana Sarah berjuang untuk mempertahankan keluarganya sekaligus menemukan kekuatan spiritual yang membimbingnya. Naskah film ini ditulis oleh Utiuts, penulis berbakat yang dikenal melalui karyanya seperti Culture Shock dan Losmen Bu Broto: The Series (2025). Karya Utiuts diharapkan mampu meramu cerita yang kuat dan menyentuh, dengan dialog yang menggugah dan karakter yang mendalam. \Sutradara Jay Sukmo mengungkapkan bahwa film ini terinspirasi dari Surah Al-Insyirah ayat 5-6 dalam Al-Quran, yang menyampaikan pesan tentang kemudahan yang selalu menyertai kesulitan. “Kami mengangkat ayat Al-Qur’an, Surah Al-Insyirah ayat 5-6, bahwa ‘Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.’ Film ini menyoroti perjuangan perempuan menghadapi ujian hidup dan menemukan kekuatan melalui doa,” jelas Jay Sukmo. Robert Ronny, selaku produser, menambahkan bahwa Paragon Pictures dan Ideosource Entertainment berkomitmen untuk terus menghadirkan karya-karya baru yang inovatif dan relevan dengan masyarakat. “Paragon Pictures bersama Ideosource Entertainment selalu berkomitmen menghadirkan karya baru, menjelajahi genre yang belum pernah kami produksi, dan selalu mencari kedekatan dengan masyarakat. Film ini menyoroti sosok-sosok perempuan hebat,” tambah Robert Ronny. Proyek film ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi industri perfilman Indonesia, serta memberikan inspirasi dan motivasi bagi para penontonnya untuk menghadapi berbagai tantangan hidup dengan keyakinan dan ketabahan. Dengan kombinasi cerita yang kuat, akting yang memukau, dan pesan moral yang mendalam, Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku? diharapkan menjadi salah satu film yang paling dinantikan di tahun mendatang





jpnncom / 🏆 25. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Film Religi Drama Revalina S. Temat Gunawan Sudrajat Paragon Pictures Ideosource Entertainment Doa Inspirasi Perjuangan Jay Sukmo Utiuts

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Perkuat Integrasi Saluran Pembiayaan & Digitalisasi UMKM Smesco Gandeng XSYSTPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Baca lebih lajut »

Ternyata Salah Kaprah, Ini 5 Teknik Ngerem Motor yang Benar Sesuai Kondisi JalanPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Baca lebih lajut »

IHSG Masih Betah Bergerak di Level 8.000 pada Awal Sesi Perdagangan KamisPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Baca lebih lajut »

Ibu Unggah Video Menohok di Tengah Perceraian Tasya Farasya: Buat yang Ngerti-Ngerti Aja!Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Baca lebih lajut »

Film Anaconda Kembali dengan Wajah Baru, Dibintangi Jack Black dan Paul RuddSony Pictures merilis trailer perdana untuk film remake Anaconda yang menyajikan cerita baru.

Baca lebih lajut »

Falcon Pictures Resmi Rilis Poster dan Trailer Film ShutterTabloid Bintang

Baca lebih lajut »