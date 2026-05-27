Paradoks Bahasa Kekuasaan: Populisme dan Fabrikasi Musuh Bersama

Artikel ini mengupas fenomena populisme yang sering memanfaatkan paradoks bahasa, menciptakan musuh bersama untuk mengonsolidasikan kekuasaan, serta dampaknya terhadap kebebasan berpikir dan demokrasi di negara pascakolonial seperti Indonesia.

George Orwell dalam karyanya yang legendaris, Nineteen Eighty-Four, menuliskan semboyan The Party yang terkenal: War is Peace, Freedom is Slavery, Ignorance is Strength. Kutipan ini menjadi simbol penting dalam negara totaliter Oceania.

Bagi mereka yang pernah membaca novel tersebut, pasti memahami konteks paradoks yang terkandung di dalamnya. Bahasa yang digunakan Orwell seolah membalikkan makna, dan paradoks inilah yang sering menjadi cara kerja rezim otoriter. Dalam praktiknya, pembatasan kebebasan sering disebut sebagai perlindungan rakyat, kritik dianggap sebagai ancaman bangsa, dan ketidakadilan dibungkus dengan narasi kebenaran. Untuk menyematkan hal ini secara mudah di hati dan pikiran rakyat, diciptakanlah musuh bersama.

Demarkasi yang ketat ditarik antara rakyat dan penguasa, namun penguasa memonopoli makna "rakyat" tersebut. Rezim akan mengklaim bahwa dialah yang paling "rakyat", sementara para pengkritik adalah ancaman dan musuh rakyat. Tidak perlu senjata dan kekerasan; yang penting adalah ciptakan musuh bersama yang bisa berubah-ubah sesuai keinginan politik. Hari ini bisa jadi musuhnya adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM), besok hari akademisi, lusa giliran media, bahkan minggu depan film dokumenter.

Apa pun dicarikan cara untuk diletakkan dengan tepat agar mudah dikenakan bahasa insinuatif. Pilihan bahasa pun dikembangkan sedemikian rupa sehingga muncul kata-kata seperti "antek Soros", "antek asing", "film propaganda", "inflasi pengamat", dan berbagai istilah lainnya. Di titik itulah populisme menemukan jalannya. Populisme selalu membutuhkan "mereka" sebagai jalan untuk melindungi kata "kita" dan "rakyat".

Dalam buku populer Jan-Werner Muller, populisme bukan sekadar pro rakyat, tetapi juga klaim moral bahwa hanya satu kelompok yang dianggap sebagai "rakyat sejati". Itulah sebabnya populisme harus terus membelah antara "yang sejati" dan "mereka yang tak sejati". Musuh bersama wajib selalu ada agar emosi publik terus menyala. Sebab, sesungguhnya populisme bukan pertama-tama soal program; ia adalah persoalan memobilisasi emosi.

Maka, kritik tidak lagi dibaca sebagai kritik. Kritik wajib dikonversi menjadi ancaman. Pertanyaan kritis dianggap sebagai pembangkangan. Film dokumenter diperlakukan seperti operasi intelijen dari pihak asing sehingga harus dihadapi dengan operasi senyap.

Istilah seperti "antek asing", "tidak patriotis", "tidak mencintai negara" menjadi penting secara politik, bukan sekadar tuduhan, melainkan sebagai alat produksi untuk memfabrikasi ketakutan. Begitu seseorang diberi label "asing" atau "Soros", seakan selesailah semua ruang dialog. Rezim tidak perlu lagi menjawab argumennya, tidak penting membahas data, substansi bukanlah hal utama. Cukup hancurkan kredibilitasnya, rusak pembawa pesannya, dan urusan akan selesai.

Luar biasanya, tuduhan macam ini seringkali bekerja sangat efektif di negara pascakolonial atau yang pernah menghadapi kolonialisme dan neo-kolonialisme. Sejarah yang ditulis oleh pemenang akan mudah ditafsirkan untuk membangkitkan nasionalisme semu, bahwa negara pernah dijajah, dijarah, dipecah, dan dikendalikan dari luar oleh "Sang Asing". Sentimen anti-asing dengan mudah memperoleh legitimasi moral. George Soros, yang pernah dianggap sebagai tertuduh dalam krisis ekonomi Indonesia, akan terus diucap sebagai bahaya laten yang pasti muncul lagi saat ini.

Salahkah mengingat sejarah? Tentu tidak. Yang masalah adalah populisme sering memakai luka sejarah bukan untuk menyembuhkan rakyat dan mengambil pelajaran, tetapi untuk mengonsolidasikan kekuasaan serta menebar ketakutan. Sejarah diletakkan bukan sebagai cara mencari solusi, melainkan sebagai reproduksi polarisasi.

Negara seolah takut pada narasi alternatif dan data pembanding. Di tengah narasi yang harus dikontrol dan data yang harus dimonopoli, lahirnya data dan narasi alternatif dianggap sebagai "anak haram". Contohnya, film dokumenter yang menawarkan cara pandang lain terhadap pembangunan dianggap berbahaya bukan karena mengancam keamanan negara, tetapi karena menggoyahkan kenyamanan kuasa dan relasinya dengan kepentingan ekonomi. Film itu membawa pertanyaan kritis tentang siapa yang menikmati pembangunan, siapa yang dikorbankan, dan siapa yang sesungguhnya disebut "kolonial".

Karena itu, jauh lebih mudah mengatakan "ada pihak asing ingin memecah belah bangsa" dibandingkan menjelaskan mengapa konflik agraria terus berulang, atau kata-kata "film ini pasti menggunakan dana asing" dibanding menjelaskan tentang proyek pembangunan yang bermasalah. Kita tidak hanya bicara film, tetapi juga data dan riset yang disampaikan oleh LSM, akademisi, dan penggiat masyarakat sipil. Bahkan, ketika hanya mempertanyakan kebenaran data swasembada beras atau swasembada pangan, maka harus dihadapi dengan laporan dan berbagai insinuasi lainnya.

Inilah bahaya populisme yang mengancam demokrasi dan kebebasan berpikir, di mana substansi dikalahkan oleh emosi dan ketakutan





