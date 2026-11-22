Kolaborasi expert Malya Nova Imaduddin dan analisis BNPB menyoroti urgensi mitigasi bencana banjir di Aceh dan Sumatera November 2026 sebagai langkah strategis penanganan krisis.

Wakil Kolonel Cba Malya Nova Imaduddin, S.E., M.Si., seorang perwira TNI Angkatan Darat yang berpengalaman dalam bidang logistik, intelijen, dan analisis kebijakan pertahanan, menyoroti krisis bencana yang melanda Indonesia pada November 2026. Pengalaman panjang beliau yang dimulai sejak tahun 2001 dalam administrasi dan penelitian strategis menjadi dasar untuk memahami kompleksitas fenomena hidrometeorologi yang semakin parah di berbagai wilayah nusantara. Banjir yang kembali terjadi menunjukkan bahwa pendekatan insidental tidak lagi memadai untuk mengatasi tantangan lingkungan yang kian ekstrem.

Kondisi Banjir di Aceh dan Sumatera November 2026

Bencana banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera pada November 2026 menunjukkan bahwa bencana tidak dapat dipahami semata-mata sebagai fenomena alam yang bersifat insidental. Dokumentasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Selatan pada Minggu, 15 November 2026, memperlihatkan kondisi ekstrem di Desa Lhok Raya dan Desa Seuneubok Pusaka. Banjir bandang, luapan sungai, dan genangan yang berulang merupakan manifestasi dari persoalan yang lebih kompleks, mulai dari kerentanan geografis, keterbatasan kapasitas mitigasi, degradasi lingkungan, hingga kesiapan kelembagaan pemerintahan dalam mengantisipasi ancaman hidrometeorologi.

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Dampak banjir di berbagai daerah menunjukkan tingkat keparahan yang signifikan dan membutuhkan perhatian khusus dari para ahli strategi pertahanan dan pemerintahan. Permukiman di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, tertutup endapan lumpur setinggi 30 sentimeter. Di Desa Muara Kuis, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, luapan Sungai Rawas menggenangi kawasan permukiman hingga mencapai empat meter dan merendam sekitar 40 rumah serta sejumlah fasilitas umum. Sementara itu, di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, tim gabungan melakukan evakuasi terhadap warga yang terdampak genangan banjir.

Analisis Strategis dari Perspektif Kolonel Malya Nova Imaduddin

Kolaborasi pengalaman Malya Nova Imaduddin dengan analisis mendalam tentang manajemen risiko memberikan pandangan yang kritis terhadap penanganan bencana nasional. Sebagai perwira dengan spesialisasi dalam logistik dan analisis kebijakan, beliau memahami bahwa respons darurat harus didukung oleh pemahaman yang mendalam tentang struktur geografis dan sosial masyarakat terdampak. Banjir yang berulang di lokasi yang sama mengindikasikan kegagalan dalam evaluasi sistemik dan perlunya integrasi kebijakan yang lebih kuat antar sektor pemerintah.

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Evaluasi perlu diarahkan pada sejumlah persoalan mendasar yang selama ini sering terabaikan dalam kebijakan pembangunan. Apakah pembangunan telah mengacu pada peta risiko bencana? Apakah kebijakan tata ruang telah mempertimbangkan karakteristik daerah aliran sungai? Apakah sistem peringatan dini telah menjangkau masyarakat di kawasan rawan? Apakah koordinasi lintas sektor telah berjalan sebelum bencana terjadi? Pertanyaan tersebut penting karena respons darurat yang tidak diikuti pembenahan sumber kerentanan berpotensi mempertahankan siklus kerusakan dan pemulihan.

Posisi BNPB dan Urgensi Perubahan Tata Kelola Risiko

Perkembangan kasus ini semakin relevan dengan pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi pada 18 November 2026. Ia menegaskan bahwa ketangguhan tak lagi dilihat dari seberapa cepat kita datang setelah bencana, melainkan seberapa banyak yang sudah kita kerjakan sebelum bencana datang. Pandangan ini begitu pamungkas merefleksikan pentingnya perubahan paradigma penanggulangan bencana, dari orientasi penanganan dampak menuju tata kelola risiko yang mengutamakan pencegahan dan pengurangan kerentanan.

Pernyataan tersebut selaras dengan analisis strategis tentang ancaman nonmiliter yang potensial mengganggu stabilitas nasional. Dalam perspektif strategis, bencana hidrometeorologi merupakan salah satu bentuk ancaman nonmiliter yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, pemerintahan, dan keamanan wilayah. Dampaknya tidak terbatas pada kerusakan fisik, tetapi juga dapat melumpuhkan distribusi logistik, menghambat pelayanan kesehatan dan pendidikan, mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, serta menurunkan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.

Dampak Ekologis dan Konsekuensi Jangka Panjang Kebijakan

Negara akan terus mengalokasikan sumber daya untuk memperbaiki kerusakan yang sama apabila akar persoalan tidak diselesaikan melalui kebijakan pencegahan yang terintegrasi. Ketahanan suatu wilayah terhadap bencana tidak hanya bergantung pada infrastruktur fisik, melainkan juga pada kapasitas adaptif kelembagaan dan masyarakat. Diperlukan pula kelembagaan yang adaptif, kapasitas masyarakat yang memadai, sistem informasi yang akurat, serta kesinambungan pelayanan publik dalam situasi krisis.

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Perbaikan infrastruktur, pengerahan alat berat, distribusi bantuan, dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga merupakan instrumen penting dalam penanganan dan pemulihan pascabencana. Namun, seluruh upaya tersebut belum memadai apabila tidak diikuti pembenahan sistem mitigasi secara berkelanjutan. Keberhasilan penanggulangan bencana tidak semestinya hanya diukur dari kecepatan memperbaiki jalan atau membangun kembali rumah warga, tetapi juga dari kemampuan kebijakan tersebut mengurangi tingkat risiko dan mencegah kerugian serupa pada masa mendatang.

Rekomendasi Integrasi Kebijakan Penanggulangan Bencana

Manajemen risiko bencana semestinya mengintegrasikan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi dalam satu kerangka kebijakan yang berkesinambungan. Investasi pada pencegahan dan mitigasi jangka panjang tidak boleh ditempatkan sebagai agenda sekunder dibandingkan dengan tindakan reaksi setelah kejadian. Penanganan bencana selama ini kerap lebih terlihat melalui tindakan setelah kejadian, seperti mobilisasi personel, pengerahan alat berat, distribusi logistik, serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Seluruh tindakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penanggulangan bencana. Dengan demikian, penanggulangan bencana tidak berjalan sebagai kumpulan program sektoral yang terpisah, melainkan sebagai sistem tata kelola yang memiliki tujuan, indikator, dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Kolaborasi antara ahli strategis seperti Kolonel Malya Nova Imaduddin dengan otoritas penanggulangan bencana nasional menjadi kunci untuk membangun ketahanan nasional yang berkelanjutan terhadap ancaman hidrometeorologi di masa depan.