Para Veteran Kembali ke Panggung Piala Dunia 2026

Piala Dunia 2026 menjadi panggung terakhir bagi sejumlah pemain kawakan seperti Edin Dzeko, Mo Salah, dan Sadio Mane yang sempat absen pada edisi sebelumnya. Mereka siap tampil maksimal untuk membuktikan kelasnya.

Piala Dunia 2026 menjadi momen pembuktian terakhir bagi sejumlah pemain kawakan top yang absen dalam edisi sebelumnya. Sejumlah bintang veteran kembali ke panggung Piala Dunia setelah absen pada edisi sebelumnya.

Mereka bersiap menampilkan tarian terakhir di pesta sepak bola terbesar ini. Empat tahun lalu, Piala Dunia di Qatar kehilangan sebagian daya tarik karena absennya sejumlah pemain bintang. Alasannya, cedera parah yang mendera jelang putaran final atau karena negara sang pemain tak lolos kualifikasi. Kini, para bintang yang sudah di pengujung karier itu kembali mendapat kesempatan menunjukkan sinarnya di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Sebagian bahkan masih menjadi tulang punggung tim nasional masing-masing. Salah satu veteran yang kembali adalah Edin Dzeko, striker Bosnia-Herzegovina yang sudah absen selama 12 tahun dari panggung Piala Dunia. Pemain berusia 40 tahun itu terakhir menikmati atmosfer laga Piala Dunia saat perhelatan di Brazil pada 2014. Pada turnamen kala itu, Dzeko sedang berada di puncak kariernya bersama Manchester City.

Dia pun tampil di semua tiga partai penyisihan Grup F melawan Argentina, Nigeria, dan Iran. Sayang, langkah Bosnia-Herzegovina yang waktu itu berstatus tim debutan kandas di penyisihan grup. Skuad The Dragons tumbang 1-2 dari Argentina dan 0-1 dari Nigeria. Namun, pada laga terakhir yang sudah tak menentukan, Bosnia-Herzegovina mencatatkan kemenangan pertama mereka di Piala Dunia setelah melibas Iran dengan skor 3-1.

Dzeko menjadi salah satu pencetak golnya. Selepas itu, upaya Bosnia-Herzegovina untuk kembali ke pentas sepak bola tertinggi tersebut selalu mentok di babak kualifikasi. Namun, Dzeko tetap setia memenuhi panggilan timnas kapan pun diperlukan. Hingga kini, striker setinggi 193 sentimeter itu telah mencatatkan 148 penampilan bersama skuad The Dragons dengan 73 gol.

Bahkan, salah satu golnya berjasa membawa Bosnia-Herzegovina menyingkirkan Italia di babak kualifikasi. Dzeko mengaku tidak pernah berpikir akan bermain pada usia 40. Dia mendengarkan tubuhnya dan bekerja keras sebelum dan sesudah latihan. Pada laga pembuka penyisihan Grup B yang berakhir imbang 1-1 melawan tuan rumah Kanada, Dzeko hanya duduk di bangku cadangan.

Namun, bukan tak mungkin, pemain Schalke 04 itu akan diturunkan dalam laga-laga berikutnya untuk jadi pembeda saat situasi membutuhkan. Selain Dzeko, ada Mo Salah yang kembali membela Mesir setelah absen pada edisi 2022 karena Mesir tak lolos kualifikasi. Absennya Salah pada edisi 2022 disayangkan banyak penggemar bola. Penonton Piala Dunia kehilangan potensi sajian berkelas dari bintang yang sedang cemerlang bersama Liverpool saat itu.

Apalagi, publik belum bisa menikmati kemampuan penuh Salah pada penampilan perdananya di Piala Dunia 2018 di Rusia. Salah absen pada laga pertama Grup A melawan Uruguay karena belum pulih dari cedera bahunya. Mesir pun kalah 0-1 dalam laga tersebut. Cedera itu diperoleh Salah pada partai final Liga Champions melawan Real Madrid sekitar tiga minggu sebelumnya.

Sergio Ramos, bek Madrid, menjadi antagonis bagi pendukung Liverpool dan Mesir karena dituding sengaja menyebabkan cedera tersebut. Pada dua laga berikutnya melawan tuan rumah Rusia dan Arab Saudi, Salah bermain penuh. Dia pun mencetak masing-masing satu gol dalam laga tersebut, tetapi tak cukup karena skuad The Pharaohs tetap kalah sehingga tersingkir. Kondisi bahu yang belum sepenuhnya pulih diduga masih memengaruhi Salah mencapai performa maksimalnya.

Delapan tahun berselang, Salah yang kini berusia 34 tahun mengusung misi membawa Mesir melaju jauh untuk membayar kegagalan pada 2018 dan 2022. Sejauh ini, Salah sudah mencatatkan 114 penampilan di timnas dengan 65 gol. Motivasi pembuktian sang kapten pun kian menebal setelah dia mengakhiri kontrak dengan Liverpool pada akhir musim lalu. Hubungan manis selama sembilan tahun itu sempat diwarnai konflik dengan manajemen klub di musim lalu.

Salah mengungkapkan bahwa timnya akan fokus di kamp pelatihan untuk berlatih lebih keras. Dia ingin membuat rakyat Mesir bangga. Pada Piala Dunia 2026 Mesir tergabung di Grup G bersama Belgia, Iran, dan Selandia Baru. Laga pertama melawan Belgia digelar pada Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 WIB di Seattle Stadium, AS.

Veteran lainnya adalah Sadio Mane, mantan tandem Mo Salah di Liverpool. Mane kembali ke Piala Dunia bersama timnas Senegal setelah absen pada edisi 2022. Mane memulai debutnya di Piala Dunia pada edisi 2018 di Rusia. Penyerang Al Nassr itu berniat menebus kegagalannya tampil di Qatar empat tahun lalu karena cedera.

Saat itu, Mane yang bermain untuk Bayern Munich menderita cedera kaki parah dalam laga melawan Werder Bremen di Bundesliga. Kejadian itu hanya 13 hari jelang laga perdana Senegal di Piala Dunia 2022, sehingga tak memungkinkan cukup waktu untuk pemulihan. Dengan kembali hadirnya para pemain bintang ini, Piala Dunia 2026 dipastikan akan semakin menarik dan penuh drama. Mereka semua datang dengan misi terakhir untuk meninggalkan jejak di panggung sepak bola tertinggi dunia.

Penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan aksi-aksi spektakuler dari para veteran ini





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Piala Dunia 2026 Veteran Edin Dzeko Mo Salah Sadio Mane

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