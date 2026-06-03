Para Ilmuwan Mengembangkan Komputer Kuantum di Pusat Riset IBM

Para ilmuwan di Pusat Riset IBM di Yorktown, AS, sedang mengembangkan komputer kuantum untuk memecahkan perhitungan yang sangat rumit. Komputer kuantum ini dapat mempercepat fungsi matematika tertentu secara eksponensial lebih cepat daripada komputer klasik. Dengan komputer kuantum, pengguna dapat membangun simulasi untuk memecahkan persoalan rumit di bidang kimia material, energi, keuangan, hingga kesehatan.

Para ilmuwan tengah meramu ulang cara manusia menghitung masa depannya dengan komputer kuantum . Salah satu dapurnya adalah pusat riset IBM di Yorktown, AS. Di pinggiran kota New York, Amerika Serikat, berdiri pusat riset perusahaan teknologi IBM, yakni Thomas J Watson Research Center.

Tempat itu menjelma sebagai 'dapur' para ilmuwan untuk meramu ulang cara manusia menghitung masa depannya melalui komputer kuantum. Kami, 12 jurnalis dari sejumlah negara, mendapatkan kesempatan untuk mengintip bagaimana dapur itu berjalan pada Senin (1/6/2026) waktu setempat. HarianKami berangkat menuju pusat riset IBM (International Business Machines Corporation) menggunakan minibus dari Manhattan, sekitar pukul 08.15. Perjalanan, yang semula ditargetkan berkisar satu jam, terpaksa molor hampir dua jam akibat kemacetan.

Pemicunya adalah kecelakaan mobil. Pemandangan antrean kendaraan hingga gedung pencakar langit sontak berganti dengan hijau perbukitan dan pepohonan saat kami sampai di pusat riset IBM di Yorktown Heights. Kawasan seluas 217 ekar (87,8 hektar) itu dikelilingi lapangan hijau dengan bangunan ikonik di tengahnya. Gedung yang didesain oleh arsitek ternama Eero Saarinen itu mulai beroperasi pada 1961.

'Yang menarik, gedung ini adalah laboratorium aktif, yang setengahnya adalah tempat kami membangun teknologi komputasi,' ucap George Tulevski, Program Director IBM Think Lab. semikonduktor, akal imitasi atau kecerdasan artifisial (AI), hingga komputer kuantum. Jangan membayangkan para karyawan IBM mengenakan jas laboratorium, menenteng buku-buku, atau tabung reaksi. Mereka sama saja seperti karyawan pada umumnya. Berpakaian kasual, celana jeans, bahkan ada yang mengenakan celana seperempat pria.

Lokasi komputer kuantum justru lebih mirip ruang kerja bersama (Dengan suasana santai, Tulevski mencoba menjelaskan tentang komputer kuantum.

'Komputasi kuantum ini memungkinkan Anda mempercepat fungsi matematika tertentu secara eksponensial lebih cepat daripada yang bisa kita lakukan dengan jenis komputasi digital mana pun,' ujarnya. Komputer kuantum sangat berbeda dengan komputer klasik, yang mengandalkan semikonduktor silikon untuk memproses data. Contoh komputer klasik adalah komputer atau laptop yang umum digunakan mengetik atau mendesain hingga ponsel pintar. Komputer klasik mengolah data atau informasi dalam bentuk bit, yakni aritmatika biner 0 dan 1.

Komputer ini hanya memiliki kedua kode itu. Ibarat saklar, jika tidak melalui karakter itu, kode informasinya tidak hanya 0 dan 1, tetapi bisa berada pada kondisi keduanya pada waktu bersamaan. Dengan begitu, komputer kuantum dapat memecahkan perhitungan yang sangat rumit. Ilustrasinya saat Anda harus mencari kunci untuk membuka banyak loker.

Mari ibaratkan kode tadi sebagai kunci. Pada komputer klasik, Anda harus mencoba kunci (bit) satu per satu hingga menemukan yang sesuai. Dalam komputer kuantum, kodedapat mengeksplorasi banyak kemungkinan dalam waktu bersamaan sehingga membuka kuncinya jauh lebih mudah. Singkatnya, komputer kuantum mampu melakukan kalkulasi matematika yang rumit dalam waktu singkat.

Komputer ini bahkan berpotensi memecahkan masalah simulasi hanya dalam hitungan menit yang jika dilakukan komputer klasik bisa menelan ratusan tahun. Hal ini penting untuk mengembangkan simulasi, bahkan dalam partikel terkecil, yakni sub-atom. Dengan begitu, pengguna komputer kuantum dapat membangun suatu simulasi untuk memecahkan persoalan rumit di bidang kimia material, energi, keuangan, hingga kesehatan.

'Di kimia komputasi, misalnya, IBM bersama Klinik Cleveland, RIKEN (pusat riset asal Jepang) telah menggunakan komputer kuantum untuk menyimulasikan struktur protein dengan lebih dari 12.000 atom. Ini dapat mengeksplorasi berbagai hal soal kimia baru dan fisika,' ungkap Tulevski. Di dunia kedirgantaraan, misalnya, komputer kuantum yang dipadukan dengan komputer klasik dapat membuat simulasi pengembangan material pelapis pesawat. Simulasi yang lebih akurat ini bakal membuat operasionalisasi lebih efisien karena masa pakainya berpotensi lebih panjang.

Di bidang keuangan, komputer kuantum mampu mengoptimasi simulasi perhitungan kompleks. Dalam bidang kesehatan, komputer kuantum yang menyimulasikan interaksi molekul dan atom sehingga berpotensi mempercepat penemuan obat baru. Dengan berbagai kekuatannya, komputer kuantum membutuhkan infrastruktur lebih kompleks. Perangkat keras komputer IBM Quantum System Two, misalnya, berbentuk serupa lemari berwarna metalik dengan bangunan heksagonal.

Di dalam bangunan itu terdapat prosesor yang dilindungi mesin pendingin.

'Prosesor kuantum membutuhkan suhu yang sangat dingin agar bisa berfungsi. Sistem yang kami bangun memungkinkan suhu ruangan turun hingga 10 millikelvin (minus ratusan derajat celsius),' ungkap Jeffrey Sleight, Manager dan Senior Technical Staff Member Experimental IBM Quantum.cloud yang disiapkan IBM via jaringan internet dengan biaya tertent





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Komputer Kuantum Pusat Riset IBM Teknologi Kuantum Simulasi Kimia Material Energi Keuangan Kesehatan

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