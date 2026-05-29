Para biksu Buddha mengunjungi Candi Sewu saat mengikuti perjalanan spiritual Indonesia Walk of Peace

Para biksu Buddha mengunjungi Candi Sewu yang merupakan bagian dari Kompleks Candi Prambanan saat mengikuti perjalanan spiritual Indonesia Walk of Peace (IWOP) 2026 di Klaten, Jawa Tengah, Jumat (29/5/2026). Kedatangan rombongan tersebut menjadi bagian dari rangkaian perayaan Tri Suci Waisak 2570 Buddhist Era (BE).Tri Suci Waisak merupakan perayaan terbesar umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa penting dalam kehidupan Siddharta Gautama, yakni kelahiran, pencapaian pencerahan sempurna menjadi Buddha, dan Parinibbana atau wafatnya Sang Buddha. Perayaan Waisak 2570 BE tahun ini jatuh pada Minggu, 31 Mei 2026. Puncak peringatan nasional dipusatkan di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, dengan rangkaian prosesi keagamaan yang berlangsung di berbagai wihara di Indonesia. Sementara itu, Indonesia Walk for Peace menjadi salah satu agenda spiritual yang menyertai peringatan Waisak. Kegiatan yang dikenal sebagai thudong tersebut dilakukan oleh puluhan bhikkhu dengan berjalan kaki melintasi berbagai daerah sebagai simbol perdamaian dunia serta penguatan kerukunan antarumat beragama.

