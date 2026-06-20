Papuan Food Festival 2026: Generasi Muda Sorong Kenali Kekayaan Rasa Kuliner Papua

Papuan Food Festival 2026 di Kota Sorong resmi ditutup setelah lima hari penyelenggaraan. Festival ini menjadi ajang promosi dan pelestarian pangan lokal Papua melalui sajian kuliner tradisional, pameran, diskusi, dan demo memasak. Penyelenggara berharap generasi muda kembali mengenal dan mencintai makanan tradisional Papua.

Papuan Food Festival 2026 resmi ditutup pada Sabtu (20/6) di Kota Sorong , Papua Barat, setelah berlangsung selama lima hari sejak Selasa (16/6/2026). Festival ini menjadi ajang promosi sekaligus pelestarian pangan lokal Papua melalui berbagai sajian kuliner tradisional dan kegiatan edukatif yang melibatkan masyarakat, komunitas, dan pegiat budaya.

Salsabila Alsa Andriana, salah satu penyelenggara, mengatakan festival digelar untuk merayakan kekayaan kuliner tradisional Papua yang selama ini mulai jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Menurut Alsa, penyelenggaraan festival dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap semakin berkurangnya konsumsi pangan lokal di tengah masuknya berbagai produk pangan dari luar Papua. Kondisi tersebut dinilai membuat masyarakat, termasuk Orang Asli Papua, perlahan meninggalkan makanan tradisional yang selama ini menjadi bagian dari identitas budaya mereka. Kami ingin mempopulerkan kembali pangan lokal asli tanah Papua.

Saat ini banyak masyarakat yang lebih sering mengonsumsi pangan dari luar, padahal Papua memiliki sumber pangan yang sangat kaya dan menjadi bagian dari budaya masyarakat adat, jelas Alsa di sela-sela kegiatan. Selain menyajikan kuliner tradisional, festival juga menghadirkan pameran hasil dokumentasi pangan lokal selama tiga tahun terakhir, diskusi publik, pertunjukan seni, serta demo memasak langsung oleh masyarakat adat. Salah satu yang menarik perhatian pengunjung adalah praktik bakar batu oleh masyarakat Biak dan bakar bambu yang diperagakan mama-mama dari suku Moi.

Alsa menjelaskan, Papuan Food Festival merupakan kegiatan pertama yang secara khusus mengangkat tema pangan lokal. Sebelumnya, komunitas Lumbung Sagu terlibat dalam Festival Tumpe yang berfokus pada budaya Moi. Kami ingin masyarakat Kota Sorong bisa kembali mengenal kuliner leluhur Papua. Bahkan beberapa makanan tradisional yang ditampilkan di sini sudah sulit ditemukan di restoran atau warung di Kota Sorong, padahal bahan bakunya tersedia di Papua, katanya.

Pelaksana Tugas Direktur Belantara Papua, Markus Wafom, menilai upaya pelestarian pangan lokal membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari masyarakat, organisasi non-pemerintah hingga pemerintah daerah. Menurutnya, pola konsumsi masyarakat Papua yang semakin bergeser ke beras dan pangan dari luar membuat makanan tradisional berbasis kearifan lokal perlahan terancam punah. Markus mendorong agar pangan lokal tidak hanya diperkenalkan melalui festival, tetapi juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dan sektor pariwisata.

Salah satunya dengan menghadirkan menu pangan lokal di hotel, restoran, dan program-program pemerintah sehingga dapat memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat di kampung-kampung yang menjadi produsen bahan pangan tradisional. Kalau ingin memperkuat pangan lokal, kita harus mulai dari piring makan kita sendiri. Semua pihak harus bergerak bersama agar pangan lokal kembali menjadi kebanggaan masyarakat Papua, ujarnya. Salah seorang pengunjung, Trisna, mengaku terkesan dengan beragam sajian makanan tradisional yang ditampilkan selama festival.

Menurutnya, kegiatan seperti ini penting untuk memperkenalkan kekayaan kuliner Papua kepada generasi muda yang mungkin belum pernah mengenal makanan khas daerahnya sendiri. Saya melihat ada banyak makanan tradisional Papua yang dimasak langsung di lokasi seperti ulat sagu bakar, bakar batu, nasi bambu, dan berbagai jenis umbi-umbian. Harapannya kegiatan seperti ini terus dilaksanakan agar generasi muda tahu bahwa makanan lokal Papua itu banyak dan rasanya enak, kata Trisna.

Festival ini menjadi bukti bahwa kekayaan kuliner Papua masih lestari dan layak untuk terus diperkenalkan kepada dunia. Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan generasi muda Papua semakin bangga terhadap warisan budaya mereka dan turut serta dalam pelestariannya





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Papuan Food Festival Kuliner Tradisional Pangan Lokal Sorong Pelestarian Budaya

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