Papua Pegunungan Ajukan 4 Lokasi Sekolah Rakyat ke Kemensos

Pemprov Papua Pegunungan menyerahkan proposal pembangunan empat Sekolah Rakyat di Jayawijaya, Yahukimo, dan Yalimo. Wamensos Agus Jabo Priyono meminta kelengkapan sertifikat lahan.

Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol telah resmi menyerahkan proposal pengajuan pembangunan Sekolah Rakyat kepada Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial pada Senin (2/11/2026). Langkah strategis ini menandai upaya konkret pemerintah provinsi untuk mengatasi kesenjangan akses pendidikan di wilayah terpencil dengan melibatkan kementerian terkait secara langsung.

Rincian Lahan dan Status Administrasi

Pemprov Papua Pegunungan menyatakan bahwa persiapan fisik untuk proyek tersebut sudah matang dengan menyediakan lahan seluas kurang lebih 10 hektare untuk setiap titik lokasi yang diajukan. Empat lokasi spesifik yang diusulkan mencakup dua titik di Kabupaten Jayawijaya, satu titik di Kabupaten Yahukimo, dan satu titik di Kabupaten Yalimo. Meskipun bangunan sekolah sudah berdiri di atas lahan-lahan aset pemerintah provinsi tersebut, proses penerbitan sertifikat tanah masih berjalan dan menjadi fokus utama dalam administrasi saat ini.

Also read Gandeng Komdigi, Pemprov DKI Siapkan Duta Antihoaks di Sekolah-Sekolah Jakarta

Kondisi Infrastruktur dan Aksesibilitas

Wakil Gubernur Ones Pahabol menegaskan bahwa ketersediaan tanah bukan lagi hambatan karena lahan yang ditawarkan memiliki status aset daerah yang kuat. Keempat lokasi dinilai memenuhi syarat teknis karena dilengkapi dengan akses jalan yang memadai, ketersediaan sumber air, serta jaringan listrik yang stabil. Selain itu, jarak lokasi dari pusat kota juga dianggap tidak terlalu jauh, sehingga mendukung efisiensi distribusi logistik dan pengawasan operasional di masa depan.

Advertisement

Tuntutan Kelengkapan Dokumen dari Kemensos

Wamensos Agus Jabo Priyono merespons usulan tersebut dengan menekankan pentingnya kelengkapan dokumen administratif sebelum proses selanjutnya dapat dijalankan. Ia meminta Pemprov Papua Pegunungan segera melengkapi sertifikat lahan agar status kepemilikan definitif atas nama pemerintah provinsi dapat diverifikasi. Proses survei kelayakan lokasi oleh Kemensos baru akan dilakukan setelah persyaratan dasar seperti kondisi lahan yang datar dan ketersediaan infrastruktur dasar terpenuhi secara jelas.

Saran Penyelesaian Sertifikat dan Koordinasi Lapangan

Agus Jabo memberikan saran teknis agar bangunan sekolah yang sudah ada dikeluarkan dari sertifikat yang akan diterbitkan untuk memudahkan proses pembersihan lahan. Perwakilan sekretariat tim Transisi BPSDM Sekolah Rakyat, Jauhari, mengingatkan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan ini akan dilaksanakan secara bertahap sesuai prosedur. Di sisi lain, Wagub Ones Pahabol juga menyampaikan isu kekeringan dan kekurangan air bersih di delapan kabupaten, prompting Kemensos untuk melakukan asesmen lapangan bersama Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Masryani Mansyur dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.