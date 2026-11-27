Menteri Rini Widyantini resmi menetapkan nilai ambang batas SKD CPNS 2026 sebesar 311. Simak rincian tes TWK, TIU, TKP dan aturan CAT BKN terbaru.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( PANRB), Rini Widyantini, telah resmi mengesahkan ambang batas nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 674 Tahun 2026 yang ditandatangani pada 20 November 2026, menjadi landasan hukum bagi jutaan pelamar untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian seleksi nasional.

SKD merupakan tahapan krusial yang dirancang untuk mengukur kompetensi individu secara komprehensif. Seleksi ini tidak hanya menilai fakta pengetahuan, tetapi juga menguji karakteristik perilaku, keterampilan analitis, dan sikap yang menjadi indikator utama seorang calon PNS mampu menjalankan tugas negara dengan profesional dan bertanggung jawab sesuai standar birokrasi modern.

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Rincian Materi dan Sistem CAT BKN 2026

Sistem penilaian SKD 2026 dilaksanakan secara Computer Assisted Test (CAT) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Durasi pengerjaan soal untuk pelamar umum ditetapkan selama 100 menit. Bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang mendaftar pada kebutuhan khusus, waktu pengerjaan diperpanjang menjadi 130 menit untuk memastikan kesetaraan akses dan keadilan dalam penilaian kemampuan setiap peserta.

Total soal yang harus dijawab oleh peserta adalah sebanyak 110 butir pertanyaan yang terbagi ke dalam tiga materi utama. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) mencakup 30 soal, Tes Intelegensia Umum (TIU) terdiri dari 35 soal, dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) sebanyak 45 soal. Pembagian jumlah ini menunjukkan bobot yang seimbang antara pemahaman kebangsaan, kemampuan kognitif, dan kestabilan psikologis calon pegawai.

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Mekanisme Penilaian dan Bobot Skor Tertinggi

Setiap materi memiliki mekanisme penentuan nilai yang berbeda dan harus dipahami dengan cermat oleh para peserta. Untuk kategori TWK dan TIU, sistem penilaian menggunakan skema biner sederhana di mana jawaban benar mendapatkan nilai 5 poin. Sebaliknya, jika jawaban salah atau tidak dijawab, peserta tidak mendapatkan nilai apa pun atau bernilai 0. Ketelitian dalam memilih jawaban sangat krusial karena tidak ada pengurangan nilai atau partial credit dalam kedua tes ini.

Sementara itu, Tes Karakteristik Pribadi (TKP) menggunakan skala penilaian lebih kompleks dan bernuansa. Setiap soal TKP memiliki bobot nilai antara 1 hingga 5 poin tergantung pada tingkat kebenaran atau kesesuaian pilihan jawaban terhadap norma negara. Nilai 1 diberikan untuk jawaban yang paling kurang tepat, sedangkan nilai 5 untuk jawaban yang paling tepat. Jika soal dibiarkan kosong atau tidak dijawab, maka nilainya adalah 0. Strategi menjawab TKP menjadi kunci karena peserta dapat memetik poin minimum bahkan dari pilihan yang tidak sempurna.

Ambang Batas Kelulusan dan Kategori Formasi Khusus

Keputusan Menteri PANRB 674 Tahun 2026 menetapkan standar kelulusan yang jelas untuk setiap kategori formasi. Nilai ambang batas kumulatif SKD paling rendah yang harus dicapai adalah 311 poin. Target这个数字 ini berlaku sebagai standar minimum nasional yang harus dilampaui oleh seluruh pelamar tanpa terkecuali untuk dapat melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya.

Namun, ketentuan ini berbeda untuk beberapa jalur preferensial yang telah ditentukan pemerintah. Nilai ambang batas untuk kebutuhan khusus disabilitas, putra-putri Papua, lulusan terbaik berpredikat cum laude, dan olahragawan berprestasi ditetapkan secara terpisah. Keputusan masing-masing kategori ini mengacu pada periode seleksi tahun-tahun sebelumnya, memastikan konsistensi aturan bagi kelompok-kelompok yang memiliki hak preferensi dalam birokrasi.

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Tujuan Menguji Nasionalisme dan Integritas Negara

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) memiliki tujuan strategis untuk menilai seberapa dalam pemahaman calon PNS terhadap dasar negara dan identitas bangsa. Materi ini menguji kemampuan implementasi nilai-nilai nasionalisme yang diwujudkan melalui sikap cinta tanah air, kesadaran berbangsa, serta komitmen menjaga persatuan di tengah keberagaman. Tujuannya adalah memastikan PNS memiliki mentalitas yang kuat dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

Selain nasionalisme, TWK juga mengukur integritas dan bela negara. Integritas dinilai dari keselarasan antara pikiran, perkataan, dan tindakan yang berlandaskan kejujuran serta tanggung jawab moral. Sementara itu, aspek bela negara menguji kesetiaan terhadap Pancasila sebagai ideologi resmi, kerelaan berkorban, serta pemahaman tentang peran setiap warga negara dalam menjaga keselamatan bangsa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Standar Konsensus Kebangsaan dan Bahasa Indonesia

Peserta juga diuji kemampuan analisisnya terhadap empat konsensus kebangsaan Indonesia. Konsensus tersebut meliputi Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan persatuan dalam keberagaman. Pemahaman mendalam terhadap konsensus ini sangat penting bagi ASN dalam mengambil keputusan dan melayani masyarakat secara adil dan objektif.

Terakhir, aspek Bahasa Indonesia dalam TWK menilai kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Calon pegawai harus mampu memahami, mengevaluasi, dan merefleksikan informasi kompleks untuk kepentingan tugas kenegaraan. Kemampuan komunikatif yang efektif dan akurat menjadi prasyarat mutlak bagi seorang PNS agar dapat berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan di lingkungan masyarakat dan birokrasi dengan profesional.