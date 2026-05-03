Panjat Tebing Jadi Andalan, Sepak Bola Ramai Kritik dan Kabar Baik!

Indonesia berhasil meraih posisi ke-11 di Asian Beach Games 2026 dengan 1 emas dan 2 perak. Sorotan tertuju pada performa kiper Ajax, Bart Paes, yang menuai kritik, serta kabar baik tentang promosi Ipswich Town ke Premier League bersama Elkan Baggott.

Indonesia menunjukkan performa yang menjanjikan di Asian Beach Games 2026 , berhasil mengamankan posisi ke-11 dengan perolehan 1 medali emas dan 2 medali perak. Prestasi ini menjadi sorotan positif di tengah berbagai perkembangan olahraga lain.

Di dunia sepak bola, penampilan kiper Ajax, Bart Verbruggen (Paes), menjadi perbincangan hangat setelah timnya bermain imbang 2-2 melawan PSV. Meskipun Ajax berhasil menyelamatkan satu poin berkat gol di menit-menit akhir, performa Paes sepanjang pertandingan menuai kritik tajam. Ia dinilai kurang efektif dalam penyelamatan dan memiliki kelemahan dalam distribusi bola, sebuah aspek yang dianggap krusial bagi kiper modern.

Pengamat sepak bola Belanda, Hugo Borst, bahkan membandingkannya dengan legenda Johan Cruyff, menekankan pentingnya kemampuan bermain bola dengan kaki selain kemampuan menepis bola. Paes sendiri baru bergabung dengan Ajax pada bursa transfer musim dingin dan menjadi pilihan utama setelah kiper utama cedera. Namun, tekanan terhadapnya semakin meningkat seiring dengan kritik yang berdatangan.

Selain itu, ada potensi duel menarik antara Joey Pelupessy dan Ragnar Oratmangoen di Belgia menjelang FIFA Matchday Juni 2026, yang bisa menjadi ajang pembuktian bagi keduanya sebelum membela Timnas Indonesia. Di kompetisi domestik, Persib Bandung harus mewaspadai kekuatan pertahanan PSIM Yogyakarta dalam laga pekan ke-31 Super League. Barcelona semakin dekat dengan gelar juara La Liga setelah mengalahkan Osasuna dengan skor tipis 2-1. Sementara itu, Arsenal berhasil mengalahkan Fulham 3-0 di Emirates, memperlebar keunggulan mereka di klasemen Liga Inggris.

Situasi Piala ASEAN 2026 juga menarik perhatian, dengan adanya dua versi turnamen yang diselenggarakan oleh FIFA dan AFF karena perbedaan sejarah, kontrak sponsor, dan kepentingan bisnis. PSBS Biak harus menerima kenyataan pahit terdegradasi dari kasta tertinggi sepak bola Indonesia setelah kekalahan telak dari Persebaya Surabaya. Berita tentang seorang pemuda asal Manokwari yang sempat lolos seleksi AC Milan juga menjadi salah satu artikel terpopuler.

Napoli gagal memanfaatkan kesempatan untuk mendekati Inter Milan di puncak klasemen Serie A setelah bermain imbang melawan Como. Kabar baik datang dari bek Timnas Indonesia, Elkan Baggott, yang klubnya, Ipswich Town, berhasil promosi ke Premier League musim 2026/2027.

Di dunia teknologi, daftar HP Redmi dengan harga sekitar 1 juta rupiah dan spesifikasi RAM 8 GB/256 GB menjadi panduan bagi konsumen. iPhone Air 2 disebut sebagai tantangan baru bagi Apple setelah model sebelumnya kurang diminati. iQOO 15 Ultra menduduki peringkat teratas dalam daftar HP flagship Android terkencang AnTuTu April 2026. Di sisi lain, Garudayaksa FC berhasil memuncaki klasemen Grup A divisi Championship setelah mengalahkan Persikad Depok.

Secara keseluruhan, berbagai peristiwa olahraga dan perkembangan teknologi mewarnai berita pada Sabtu, 2 Mei 2026, menunjukkan dinamika yang terus berubah di berbagai bidang





VIVAbola / 🏆 30. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Asian Beach Games 2026 Bart Paes Ajax Elkan Baggott Ipswich Town Sepak Bola Teknologi Liga Inggris La Liga Serie A

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LPEM FEB UI: Pindar Jadi Bantalan Warga RI Hadapi Tekanan EkonomiMeski berpotensi jadi jebakan finansial, LPEM FEB UI ungkap pinjaman daring (pindar) berperan jadi bantalan bantu masyarakat bertahan di tengah tekanan ekonomi.

Read more »

Kemenhut Target 13 Taman Nasional Jadi Kawasan Konservasi Kelas Dunia, TNBTS di Jatim Jadi yang PilotingKemenhut targetkan 13 taman nasional jadi kawasan konservasi kelas dunia termasuk TNBTS di Jatim. Program inovatif ini prioritaskan kelestarian

Read more »

iQIYI Siapkan Gebrakan di Indonesia 2026, Dracin hingga Fan Meeting Artis China Jadi AndalanPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Tebing Dekat Proyek PLTA Upper Cisokan Longsor, Ini Pernyataan PLNPLN memastikan tidak ada aktivitas saat longsor menimpa proyek PLTA Upper Cisokan di Bandung Barat. Hujan deras diduga pemicu longsor, tidak ada korban jiwa.

Read more »

Prediksi Susunan Pemain MU vs Liverpool: Cunha Diragukan, Bruno AndalanManchester United selangkah lagi ke Liga Champions. Berikut prediksi susunan pemain vs Liverpool, termasuk kondisi Cunha dan absennya Shaw.

Read more »

Indonesia Raih 1 Emas dan 2 Perak di Asian Beach Games 2026Tim panjat tebing Indonesia berhasil membawa pulang satu emas dan dua perak di Asian Beach Games 2026 di Sanya, Tiongkok. Desak Kusuma dan Kadek Adi Asih meraih emas di women’s relay, sementara Antasyafi Robby Al Hilmi dua kali finis runner-up. Pelatih Galar Pandu Asmoro melihat ajang ini sebagai evaluasi kesiapan untuk turnamen lebih kompetitif, termasuk Olimpiade Los Angeles 2028.

Read more »