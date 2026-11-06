Panja RUU Perampasan Aset Sepakat Fokus Prioritas Tindak Pidana Korupsi

Panja RUU Perampasan Aset sepakat mengubah judul menjadi fokus korupsi dan menyetujui 160 poin usulan pemerintah, meski pembahasan aset buron ditunda.

Jakarta, Kompas - Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset secara resmi memulai sesi pembahasan mendalam terhadap daftar inventarisasi masalah atau DIM yang diajukan oleh pemerintah. Dalam rapat perdana yang membahas materi substansi, anggota Panitia Kerja dari DPR dan pihak pemerintah berhasil mencapai kesepakatan pada sejumlah poin krusial yang akan menjadi dasar penyempurnaan draf hukum tersebut.

Kepala Panitia Kerja, Habiburokhman, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima seluruh catatan pemerintah terhadap draf RUU yang sebelumnya disusun oleh DPR. Jumlah DIM yang diterima sebanyak 397 poin, yang menjadi bahan evaluasi bersama untuk memastikan kesesuaian regulasi dengan kebutuhan hukum nasional.

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Dari total 397 DIM tersebut, rincian statusnya sangat beragam dan memerlukan penanganan yang berbeda. Terdapat 160 DIM yang berstatus tetap, 135 DIM berstatus redaksional, 40 DIM mengenai substansi, 44 DIM yang diusulkan untuk dihapus, serta 18 DIM berupa substansi baru yang diajukan oleh pemerintah.

Kesepakatan Efisiensi dan Pengubahan Judul RUU

Kedua belah pihak sepakat untuk menyetujui langsung 160 DIM yang berstatus tetap demi efisiensi kerja legislasi. Sementara itu, 135 DIM berstatus redaksional diserahkan kepada Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi atau Timus-Timsin untuk dirumuskan lebih lanjut. Mekanisme ini memungkinkan fokus pembahasan Panitia Kerja mengerucut pada 102 DIM yang mencakup kluster substansi, usulan penghapusan, dan substansi baru.

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Sesaat setelah pembahasan DIM dibuka, Panja DPR dan pemerintah segera mencapai kata sepakat mengenai perubahan judul RUU. Judul draf yang semula berbunyi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana diubah secara fundamental menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Penegasan ini dinilai penting untuk menjawab desakan publik sekaligus memperjelas prioritas penegakan hukum.

Habiburokhman menyampaikan bahwa penegasan ini telah diselesaikan dengan cepat. Ia berkata, "Ketok ya..... Wah, satu DIM sudah selesai," di mana pernyataannya disambut oleh tepuk tangan anggota Panitia Kerja. Perubahan judul ini menjadi indikator awal bahwa kedua belah pihak siap bekerja sama dalam menuntaskan substansi hukum yang kompleks ini.

Pendekatan Pidana Mati dan Batasan Wewenang

Selain perubahan judul, Panja RUU Perampasan Aset dan pemerintah juga sepakat untuk memasukkan penegasan bahwa pelaku korupsi dapat dijatuhi pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Panja dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, menyebutkan bahwa hal ini mengemuka dalam rapat dengar pendapat umum sebelumnya terkait penyalahgunaan kekuasaan.

Hinca Panjaitan menjelaskan bahwa hal tersebut dirumuskan oleh pemerintah dengan sangat berani dan tentu saja disetujui oleh para anggota Panja. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi harus didasarkan pada undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

Ketika ada pertanyaan mengenai potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat, Habiburokhman dan Wakil Menteri Hukum Edward OS Hiariej memberikan jawaban tegas. Mereka menjelaskan bahwa RUU ini hanya mengatur hukum formil saja dan bukan hukum materiil. Mengenai hukuman mati untuk koruptor, hal tersebut sebenarnya sudah diatur di dalam UU Pemberantasan Tipikor dan KUHP baru, sehingga pengaturan di dalam RUU Perampasan Aset hanyalah penegasan dari ketentuan yang sudah ada.

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Klarifikasi Pemblokiran Aset Sementara

Dalam proses pembahasannya, pemerintah dan DPR sepakat bahwa regulasi yang sedang disusun merupakan ketentuan dengan disepakatinya frasa "kecuali diatur secara lain dalam undang-undang ini". Frasa tersebut berfungsi sebagai penegas kekhususan hukum acara perampasan terhadap KUHAP. Hal lain yang mendapat persetujuan bersama adalah terkait pemblokiran aset untuk sementara waktu.

Anggota Panja mengkritisi kata "sementara" yang dinilai potensial digunakan oleh aparat penegak hukum secara semena-mena. Ahmad Sahroni dari Fraksi Nasdem meminta kepastian waktu tentang kata tersebut, karena khawatir aparat akan terus memperpanjang status sementara. Eddy OS Hiariej menjawab bahwa batas waktu sudah diatur dan tercantum pada DIM 127, 128, dan 129 yang belum dibahas pada sesi tersebut.

Eddy OS Hiariej menjelaskan bahwa DIM 127 dan 128 sudah menentukan lamanya pemblokiran selama tujuh hari. Pada akhirnya, anggota Panja sepakat bahwa pemblokiran untuk sementara waktu merupakan upaya paksa sesuai KUHAP yang dilakukan oleh penegak hukum saat proses hukum masih berjalan. Eddy menegaskan bahwa status ini belum di ujung karena proses hukum masih berlanjut.

Tundaan Pembahasan Aset Buron

Namun, tidak semua isu dibahas secara lancar dan berujung pada kesepakatan. Ada beberapa isu yang pembahasannya terhenti dan diputuskan untuk ditunda. Misalnya, DIM 78 yang mengatur Pasal 7 Ayat 3 draf, yakni mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan atau NCB ketika tersangka atau terdakwa yang melarikan diri berhasil ditangkap kembali.

Perbedaan tajam muncul dalam memilih terminologi hukum antara apakah proses pemeriksaan permohonan aset tersebut "ditunda" atau "dihentikan". Karena belum tercapainya titik temu, pembahasan klausul ini terpaksa ditunda hingga pembahasan lebih lanjut. Kehadiran Wakil Menteri Hukum Edward OS Hiariej dan Direktur Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra tercatat dalam rapat penting ini.