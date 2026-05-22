Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman RI Suggesikan Permenen Majelis Etik Ombudsman RI

Anggota Majelis Etik Ombudsman RI Jimly Asshiddiqie dan Bagir Manan meminta keterangan terhadap panitia seleksi (pansel) Ombudsman RI terkait pemeriksaan dugaan pelanggaran etik dan perilaku Ketua Ombudsman nonaktif Hery Susanto yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola pertambangan nikel oleh Kejaksaan Agung. Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman RI periode 2026–2031 menyarankan agar Majelis Etik Ombudsman RI bisa ada secara permanen, guna menghindari berulangnya kasus yang dialami Ketua Ombudsman RI nonaktif Hery Susanto.

Anggota Majelis Etik Ombudsman RI Jimly Asshiddiqie dan Bagir Manan berbincang saat meminta keterangan terhadap panitia seleksi (pansel) Ombudsman RI di Jakarta, Jumat (22/5/2026). Anggota Majelis Etik Ombudsman RI meminta keterangan pansel anggota Ombudsman RI 2026-2031 terkait pemeriksaan dugaan pelanggaran etik dan perilaku Ketua Ombudsman nonaktif Hery Susanto yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola pertambangan nikel oleh Kejaksaan Agung.

Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman RI (ORI) periode 2026–2031 menyarankan agar Majelis Etik Ombudsman RI bisa ada secara permanen, guna menghindari berulangnya kasus yang dialami Ketua Ombudsman RI nonaktif Hery Susanto. Ketua Pansel Calon Anggota ORI 2026–2031 Prof. Erwan Agus Purwanto menyampaikan saat proses seleksi, pansel bisa mencari informasi mengenai calon anggota dari majelis etik yang mengawasi ORI.

Melalui majelis etik permanen yang mengawasi ORI secara permanen, dia menilai rekam jejak seorang calon anggota ORI dari petahana bisa lebih diketahui dari internal. Dengan demikian, pansel pun bisa mendapatkan data yang lebih akurat sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan calon anggota yang akan dipilih. Majelis Etik Ombudsman RI dibentuk untuk mengadili Hery Susanto, sebagai komitmen nyata ORI dalam merespons dinamika yang ada serta menindaklanjuti kasus hukum.

Kelima anggota majelis etik dimaksud, yakni sebanyak tiga orang dari eksternal meliputi Prof. Bagir Manan, Prof. Jimly Asshiddiqie, dan Prof. Siti Zuhro, serta dua orang dari internal ORI meliputi Maneger Nasution dan Partono Samino. Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Hery Susanto sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel tahun 2013-2025. Dirilis: 2026-05-2





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Panitia Seleksi Anggota Ombudsman RI Permenen Majelis Etik Ombudsman RI Hery Susanto Komisi Pemberantasan Korupsi Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuanga Badan Intelijen Negara Mahkamah Agung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Komisi I DPRD Kota Bandung Perkuat Pengawasan Konten Digital dan Penyusunan Kode Etik Pegiat Media SosialKetua Komisi I DPRD Kota Bandung, Radea Respati, menilai diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, aparat penegak hukum, platform digital, dan masyarakat.

Read more »

Kemenag: Majelis taklim harus jadi pusat penguatan ketahanan keluargaKementerian Agama (Kemenag) mendorong majelis taklim menjadi pusat penguatan ketahanan keluarga di tengah meningkatnya tantangan sosial, ekonomi, dan digital ...

Read more »

Panggil Pansel Anggota ORI 2026-2031, Majelis Etik ORI: Hery Susanto Banyak Kasus, Kok Tetap TerpilihKasus dugaan korupsi yang menyeret Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Hery Susanto turut disikapi oleh internal lembaga pengawas penyelenggara pelayanan publik tersebut.

Read more »

Seleksi bakal calon anggota Majelis Masyayikh dibuka mulai 1 Juni 2026Kementerian Agama mengumumkan masa pendaftaran seleksi bakal anggota Majelis Masyayikh masa khidmat 2026-2031 mulai dibuka pada 1 hingga 10 Juni 2026 yang ...

Read more »