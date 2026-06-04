Pangkoopsudnas: Transformasi Operasi Udara Gabungan Kunci Hadapi Perang Multidomain

Panglima Komando Operasi Udara Nasional (Pangkoopsudnas) Marsdya TNI Minggit Tribowo menegaskan bahwa transformasi operasi udara gabungan yang terintegrasi menjadi faktor krusial dalam mendukung kesiapan TNI Angkatan Udara menghadapi multi domain operation di era perang modern. Hal ini disampaikan saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional Pasis Seskoau A-64 TP 2026 di Kampus Seskoau, Lembang, Bandung Barat.

Panglima Komando Operasi Udara Nasional ( Pangkoopsudnas ) Marsdya TNI Minggit Tribowo menegaskan bahwa transformasi operasi udara gabungan yang terintegrasi menjadi faktor kunci dalam mendukung kesiapan TNI Angkatan Udara (AU) menghadapi era perang modern yang bersifat multidomain.

Penegasan ini disampaikan saat Pangkoopsudnas menjadi narasumber dalam Seminar Nasional Pasis Seskoau A-64 TP 2026 yang digelar di kampus Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Seskoau) di Lembang, Bandung Barat, pada Rabu, 3 Juni 2026. Seminar tersebut mengusung tema “Transformasi TNI Angkatan Udara Menuju Multi Domain Operations Guna Menyongsong Era Perang Modern”.

Kegiatan ini menjadi forum diskusi strategis bagi para perwira siswa dan pemangku kepentingan di lingkungan TNI AU untuk membahas arah pengembangan kekuatan udara nasional di tengah dinamika ancaman yang semakin kompleks dan melibatkan berbagai domain operasi, seperti udara, darat, laut, ruang siber, dan luar angkasa. Dalam paparannya, Pangkoopsudnas menjelaskan bahwa transformasi operasi udara gabungan merupakan langkah strategis yang harus segera direalisasikan.

Operasi udara gabungan tidak hanya mencakup integrasi antar satuan di jajaran TNI AU, tetapi juga sinergi dengan matra lain serta elemen pertahanan nasional. Ia menekankan bahwa perang modern tidak lagi bersifat linier dan terbatas pada satu domain, melainkan multidimensi dan saling terkait. Oleh karena itu, TNI AU perlu meningkatkan kapabilitas operasi udara yang adaptif, responsif, dan terintegrasi dengan sistem pertahanan negara. Transformasi ini mencakup aspek organisasi, doktrin, personel, dan material.

Pangkoopsudnas juga menyoroti pentingnya penguasaan teknologi mutakhir, termasuk kecerdasan buatan, big data, dan sistem komunikasi berlapis untuk mendukung komando dan kendali operasi udara yang efektif dalam lingkungan multi domain. Selain Pangkoopsudnas, seminar ini juga menghadirkan sejumlah narasumber lain yang kompeten di bidangnya, antara lain Andyawan Martono Putra, Kepala Lembaga Riset Center for Intermestic and Diplomatic Engagement Anton Aliabbas, serta Ian Fuady.

Para pembicara membahas berbagai aspek transformasi organisasi, perencanaan kekuatan, dan tantangan strategis yang dihadapi TNI AU dalam menyongsong era perang modern. Diskusi berlangsung interaktif dengan partisipasi aktif dari para peserta seminar, yang terdiri dari perwira siswa Seskoau dan undangan lainnya. Melalui seminar ini, diharapkan lahir gagasan-gagasan inovatif yang dapat memperkuat postur pertahanan udara nasional.

Transformasi operasi udara gabungan yang terintegrasi bukan hanya menjadi kebutuhan, melainkan sebuah keniscayaan bagi TNI AU untuk tetap relevan dan unggul dalam medan pertempuran masa depan yang semakin kompleks dan dinamis. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara TNI AU dengan lembaga riset dan pemangku kepentingan lain dalam membangun kekuatan udara yang modern dan tangguh





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Pangkoopsudnas Transformasi Operasi Udara Multi Domain Operations TNI AU Perang Modern

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